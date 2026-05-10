Oficialul român a precizat că a efectuat recent o vizită la Kiev, unde a avut o reuniune extinsă cu echipa Ministerului Transformării Digitale din Ucraina, precum și cu reprezentanți ai instituțiilor implicate în domeniul digitalizării.

Delegația a fost însoțită de Alexandru Victor Micula, precum și de consilierul diplomatic Bogdan Ciprian Păcurari.

„Consolidăm parteneriatul digital cu Ucraina. Ne inspirăm din modelele de succes privind digitalizarea. Sunt foarte motivat să propagăm rapid bunele practici şi în România. Ucraina este unul dintre liderii regionali în transformare digitală şi un partener de încredere al României”, a scris, duminică, pe Facebook, ministrul Irineu Darău.

Irineu Darău a declarat că discuțiile au avut un caracter aplicat și orientat spre rezultate, fiind analizate mai multe proiecte comune de interes strategic.

Acesta a menționat că printre temele abordate s-au aflat inițiativele din domeniul inteligenței artificiale și al digitalizării administrației publice, inclusiv soluții precum Diia AI și dezvoltarea unui model lingvistic național de mari dimensiuni. Potrivit ministrului, părțile au discutat posibilități de colaborare și integrare a tehnologiilor de inteligență artificială în serviciile publice.

În ceea ce privește securitatea cibernetică și infrastructura digitală, au fost analizate măsuri de protecție împotriva atacurilor informatice, precum și dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere prin fibră optică, inclusiv proiectul cablului submarin din Marea Neagră.

Totodată, discuțiile au vizat domeniul GovTech și educația digitală, fiind menționate inițiative precum GovTechLab și CDTO Campus, programe care facilitează colaborarea dintre autorități și companiile din tehnologie, dar și formarea noii generații de specialiști în transformare digitală.

Oficialul a subliniat că aceste direcții contribuie la consolidarea rezilienței naționale și europene.