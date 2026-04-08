Ministerul Apărării Naționale a transmis marți o actualizare privind situația de securitate de la granița României, în contextul unor noi atacuri lansate asupra Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale din nordul județului Tulcea. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru informarea populației din zona vizată, ca măsură preventivă.

Potrivit informațiilor oficiale, Federația Rusă a lovit din nou obiective civile și infrastructură situate pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Incidentul a determinat activarea rapidă a mecanismelor de supraveghere și reacție ale armatei române.

”Federaţia Rusă a atacat din nou, astăzi, 8 aprilie, obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în partea de nord a judeţului Tulcea. La ora 08.32, a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru informarea populaţiei din zona vizată”, a transmis Ministerul Apărării, într-o actualizare a situaţiei.

Alerta aeriană a încetat la ora 09:28, după stabilizarea situației din proximitatea frontierei. Chiar și în aceste condiții, Ministerul Apărării Naționale subliniază că forțele sale rămân în stare de vigilență ridicată.

Instituția continuă să aplice măsuri de supraveghere și coordonare, cu scopul de a proteja populația și de a asigura securitatea teritoriului național în contextul conflictului din Ucraina.

Autoritățile au emis miercuri dimineață o nouă alertă RO-ALERT pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, în contextul evoluției conflictului din apropierea frontierei României. Măsura vine la scurt timp după o avertizare similară transmisă în cursul nopții, pe fondul intensificării activităților militare din Ucraina.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, mesajul RO-ALERT a fost emis de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru informarea populației cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în zona de frontieră.

”În urmă cu scurt timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea prin care populaţia este informată despre posibilitatea căderii unor obiecte căzute din spaţiul aerian”, anunţă, miercuri dimineaţă, ISU Tulcea.

Autoritățile subliniază că măsura are caracter preventiv și urmărește protejarea populației din zonele apropiate de graniță.

”Recomandăm cetăţenilor să îşi păstreze calmul, să fie vigilenţi şi să anunţe la 112 dacă observă obiecte căzute din spaţiul aerian. Reamintim că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federaţiei Ruse, iar mesajele sunt transmise pentru ca populaţia să fie informată şi să cunoască măsurile de adăpostire şi protecţie”, a mai transmis sursa citată.

ISU Tulcea a confirmat, de asemenea, că în momentul transmiterii mesajului de avertizare se auzeau explozii provenite de pe teritoriul Ucrainei. Acestea sunt asociate cu acțiuni militare desfășurate în contextul războiului aflat în desfășurare în țara vecină.

Cu toate acestea, autoritățile române precizează că teritoriul României nu este vizat de atacuri, iar situația este monitorizată constant de structurile specializate.

Până la acest moment, nu au fost înregistrate apeluri la dispeceratul ISU Tulcea legate de incidente.

Alertă aeriană în Tulcea după atacuri cu drone. România a intrat din nou în stare de vigilență în contextul războiului din Ucraina, după ce, în dimineața zilei de 8 aprilie, au fost detectate atacuri cu drone în imediata apropiere a frontierei, în zona de nord a județului Tulcea.

Autoritățile au activat rapid mecanismele de apărare și informare a populației, fără ca spațiul aerian național să fie încălcat.

”În primele ore ale zilei de miercuri, 8 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au atacat cu drone obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a judeţului Tulcea. Două aeronave F-16 din serviciul de luptă poliţie aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele antiaeriene au fost trecute în poziţii de tragere”, anunţă, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Potrivit datelor oficiale, sistemele radar au identificat un grup de 17 ținte aeriene care au evoluat în proximitatea graniței. Deși acestea nu au pătruns în spațiul aerian al României, măsurile de precauție au fost activate imediat.

Două aeronave F-16 au decolat în regim de urgență din Baza 86 Aeriană Borcea, ca parte a serviciului de poliție aeriană, având misiunea de supraveghere și intervenție în cazul unei eventuale escaladări. În paralel, sistemele de apărare antiaeriană au fost poziționate pentru reacție rapidă.

”Sistemele radar au monitorizat un grup de 17 ţinte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spaţiul aerian naţional”, a mai precizat sursa citată.

Pentru a asigura protecția civililor, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT la ora 3:44, destinat locuitorilor din zona de nord a județului Tulcea. Această măsură face parte din protocolul standard în situații de risc generat de activități militare în apropierea granițelor.

Alerta a fost menținută până la ora 5:10, moment în care autoritățile au confirmat încetarea pericolului imediat.

Rusia a lansat un război la scară largă împotriva Ucrainei pe 24 februarie 2022, o escaladare a unui conflict început odată cu anexarea Crimeei de către Rusia în 2014.

Uniunea Europeană își consolidează poziția în ceea ce privește răspunderea pentru crimele de război comise în Ucraina, pledând pentru înființarea unui tribunal internațional special. Mesajul a fost transmis de către Kaja Kallas, unul dintre cei mai vocali oficiali europeni pe tema responsabilității juridice în conflictul ruso-ucrainean.

Potrivit Kaja Kallas, un astfel de tribunal este esențial pentru documentarea riguroasă a crimelor comise pe teritoriul Ucrainei și pentru aducerea în fața justiției a celor care au ordonat acțiuni militare împotriva civililor.

Această inițiativă se aliniază principiilor dreptului internațional umanitar și urmărește:

stabilirea adevărului pe bază de probe

identificarea responsabililor la nivel politic și militar

descurajarea unor viitoare conflicte similare

Într-un context geopolitic complex, Kaja Kallas a subliniat că Uniunea Europeană dispune de instrumente proprii pentru a menține presiunea asupra Rusiei, inclusiv:

sancțiuni economice coordonate

izolare diplomatică

sprijin financiar și militar pentru Ucraina

Mesajul-cheie transmis este clar: există un agresor și o victimă, iar pentru o pace justă și durabilă, concesiile trebuie să vină din partea agresorului.

Poziția exprimată de Kaja Kallas reflectă o schimbare strategică la nivelul Uniunii Europene. Nu este vorba doar despre gestionarea unui conflict în desfășurare, ci despre stabilirea unui precedent internațional.

Experții în relații internaționale consideră că:

lipsa responsabilității ar putea încuraja noi agresiuni

un tribunal ar întări credibilitatea instituțiilor globale

justiția internațională devine un pilon al securității regionale

Categorie Total Modificare (+/-) Tancuri 11.846 +5 Vehicule blindate de luptă 24.368 +4 Sisteme de artilerie 39.625 +63 Sisteme MLRS (lansatoare multiple de rachete) 1.723 +1 Sisteme de apărare antiaeriană 1.341 +1 Avioane 435 — Elicoptere 350 — Drone (UAV) 225.301 +1.960 Rachete de croazieră 4.517 — Nave (ambarcațiuni) 33 — Submarine 2 — Autovehicule și cisterne 88.103 +241 Echipamente speciale 4.117 +2 Personal militar ~1.306.500 +1.030

Sursa: https://www.zsu.gov.ua/