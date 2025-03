Andrew Tate a reacționat vehement la vestea că a devenit ținta unei anchete penale în Florida, acuzând autoritățile americane de „comunism absolut”. „Comunism absolut. Asta nu este America pe care o cunosc”, a scris influencerul pe platforma X, după ce procurorul general al statului Florida a anunțat deschiderea unei anchete penale împotriva sa și a fratelui său, Tristan Tate.

Trying to find crimes on an innocent man.

This is a sad sad day for America.

This isn’t the America I know.

I am super disappointed in the United States.

I sat on my laptop and did a podcast.

I’ve been in America for 5 days.

„Sunt foarte dezamăgit de SUA. Asta nu este America pe care o cunosc. Este o zi tristă pentru America. Încearcă să găsească infracțiuni pentru un om nevinovat. Nu mi-e frică. Sincer sunt dezamăgit”, a mai adăugat Andrew Tate.

Ancheta a fost deschisă la doar câteva zile după ce guvernatorul Ron DeSantis a declarat că frații Tate nu sunt bineveniți în Florida, iar procurorul general James Uthmeier a început o „anchetă penală activă” privind presupusa implicare a celor doi în trafic de persoane și alte infracțiuni. „Acești indivizi au recunoscut ei înșiși public că participă la ceea ce pare a fi racolarea, traficarea și exploatarea femeilor din întreaga lume, multe dintre ele prezentându-se ca minore”, a spus Uthmeier. „În Florida, acest tip de comportament este considerat intolerabil. Nu îl vom accepta”, a adăugat procurorul.

Andrew Tate a continuat să critice administrația DeSantis, acuzându-l pe guvernator că ar fi permis agenților federali să percheziționeze reședința lui Donald Trump, Mar-a-Lago, în cadrul unei anchete privind dispariția unor documente clasificate. De asemenea, el a sugerat că DeSantis ar încerca să se răzbune pe el din motive politice, afirmând că administrația Floridei este „comunistă”.

Frații Tate, care au sosit în Florida după ce procurorii români le-au ridicat restricțiile de călătorie, sunt implicați în mai multe acuzații în România și Marea Britanie, inclusiv de viol și trafic de persoane, dar neagă orice infracțiune. Sosirea lor în Florida a stârnit controverse, iar autoritățile din statul american sunt hotărâte să ia măsuri dacă se dovedește că au comis infracțiuni în jurisdicția lor.

Ron DeSantis is attacking me because he was worried I would support Byron Donalds over his wife, knowing I have monumental political weight, and trust our commander and chief President Trumps reccomendations completely.

They attacked me to prevent me from destroying his wifes…

— Andrew Tate (@Cobratate) March 5, 2025