Întrebat despre acuzațiile de viol și trafic de persoane care le-au fost aduse, Andrew Tate a insistat asupra nevinovăției sale și a fratelui său:

El a mai precizat că dosarul lor a fost clasat în România pe 19 decembrie 2024, iar procurorii au decis recent să le permită plecarea temporară din țară, subliniind că justiția ar trebui să îi trateze ca fiind nevinovați până la o eventuală condamnare.

🚨#BREAKING: Andrew Tate speaks in Florida after prosecutors from Romania lifted a travel ban related to criminal charges against him

“This is a democratic society. You are supposed to be innocent until proven guilty like my brother and I are.’

