Termocentrala Mintia a trecut un test important. Probele de conectare la rețeaua electrică au fost un succes

SURSA FOTO: captură YouTube, Virtual Press – Șantierul noii centrale pe gaze de la Mintia

Proiectul noii termocentrale de la Mintia a trecut o etapă importantă în procesul de punere în funcțiune. Transelectrica a anunțat că au fost realizate cu succes primele probe de interconectare dintre centrală și stația electrică de 400 kV.

Investiția de peste 1,2 miliarde de euro este considerată strategică pentru sistemul energetic național și va transforma Mintia în cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament.

Potrivit Transelectrica, luni a fost alimentat cu tensiune din stația electrică de 400 kV Mintia racordul aferent Turbinei cu Gaz 1, precum și transformatoarele necesare conectării centralei la Sistemul Electroenergetic Național și alimentării serviciilor interne.

Compania precizează că operațiunea s-a desfășurat conform planului și s-a încheiat cu succes la ora 15:26.

După finalizarea acestei etape, specialiștii implicați în proiect continuă activitățile de verificare și testare a instalațiilor electrice din cadrul centralei. Aceste proceduri tehnice sunt estimate să dureze aproximativ 30 de zile.

Reprezentanții Transelectrica au subliniat că rezultatul obținut reflectă colaborarea dintre toate entitățile implicate în dezvoltarea proiectului, precum și sprijinul acordat de autoritățile statului.

Potrivit companiei, finalizarea cu succes a acestei probe reprezintă o etapă critică în procesul de punere în funcțiune a noii capacități energetice.

La începutul lunii iunie, fostul premier Ilie Bolojan anunța că lucrările la noua centrală de la Mintia au ajuns la un stadiu de realizare de peste 83%.

Noua unitate energetică este construită pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune și va avea o capacitate instalată de aproximativ 1.700 MW. Proiectul are un rol strategic pentru securitatea energetică a României, deoarece va contribui la creșterea producției interne de energie electrică și la reducerea dependenței de importuri.

Bolojan explica faptul că noua centrală va permite o acoperire mai bună a consumului național în perioadele cu cerere ridicată, în special în sezonul rece.

În cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții Transgaz și Transelectrica, Ilie Bolojan a analizat calendarul de implementare al proiectului și etapele necesare pentru respectarea termenelor asumate.

Potrivit acestuia, testele de interconectare dintre centrală și infrastructura energetică urmau să înceapă în această perioadă, iar interconectările cu rețeaua electrică națională ar trebui finalizate până în luna octombrie.

După finalizarea tuturor testelor și verificărilor tehnice, centrala de la Mintia va deveni cea mai mare centrală pe gaz construită pe un singur amplasament din Uniunea Europeană, consolidând rolul României în producția regională de energie și în asigurarea securității energetice.