O delegație de primari s-a întâlnit marți dimineață, la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, într-o întrevedere care a durat aproximativ o oră și jumătate. Discuțiile au avut loc înainte de definitivarea și aprobarea bugetului de stat pe anul 2026, într-un context tensionat, marcat de nemulțumirile unor edili – inclusiv din Partidul Național Liberal – față de reforma administrației publice anunțată de șeful Executivului.

La finalul întâlnirii, primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroș, a subliniat că dialogul cu premierul a fost unul strict tehnic, fără conotații politice.

„Cu toţii ne dorim mai mult şi mai bine. Şi dacă suntem obiectivi va trebui să se întâmple şi o schimbare la nivel administrativ”, a declarat edilul.

Acesta a precizat că nu s-a discutat despre susținerea politică a premierului și nici despre poziționări ale partidelor în raport cu reformele propuse, accentul fiind pus pe funcționarea administrației publice și pe nevoia de eficientizare.

Potrivit primarului din Bârlad, reforma administrației ar trebui abordată pe două paliere distincte, unul structural și unul intern.

„Reforma poate fi pe două paliere: reforma administrativ-teritorială, pe care o aşteptăm de câţiva ani, şi reforma internă, în cadrul fiecărei primării, pe diverse paliere de funcţionare. Nu am discutat dacă are susţinere (premierul n.red) sau nu”, a explicat Dumitru Boroș.

El a reiterat că tema reorganizării administrativ-teritoriale este una veche, aflată de mult timp pe agenda autorităților, în timp ce reforma internă a primăriilor ține de modul de funcționare, organizare și eficiență la nivel local.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan mai beneficiază de susținerea primarilor PSD, Dumitru Boroș a spus că „această chestiune” nu a fost abordată în cadrul întâlnirii și că astfel de decizii se discută „la nivel de coaliţie”.

De asemenea, edilul a precizat că nu au fost purtate discuții concrete despre o eventuală nouă formulă de repartizare a banilor proveniți din taxe și impozite.

„Nu s-a discutat despre o nouă împărţire a banilor, ci doar chestiuni de principiu”, a explicat acesta, subliniind că fiecare primar are ca obiectiv atragerea de resurse suplimentare pentru dezvoltarea comunității locale. „Fiecare primar doreşte mai mult pentru a dezvolta comunitatea în care trăieşte”, a punctat Dumitru Boroș.

Întâlnire înainte de bugetul pe 2026

Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și delegația primarilor a început marți, la ora 10:00, și a avut loc, potrivit Guvernul României, înainte de definitivarea bugetului de stat pentru anul 2026. Dialogul se înscrie într-o serie de consultări cu autoritățile locale, pe fondul reformelor administrative anunțate de Executiv și al presiunilor legate de alocările bugetare pentru anul viitor.