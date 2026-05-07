Propunerea legislativă vizează modificarea OUG nr. 97/2005 privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români.

Concret, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu ar mai avea voie să solicite certificatul de naștere, certificatul de căsătorie sau alte acte de stare civilă atunci când o persoană cere:

carte de identitate simplă;

carte electronică de identitate;

act de identitate provizoriu.

În locul documentelor aduse de cetățean, verificarea informațiilor ar urma să fie făcută direct de funcționari, prin consultarea sistemelor informatice ale statului.

Potrivit proiectului, verificarea datelor din actele de stare civilă ar urma să se facă prin consultarea sistemului informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă, prevăzut de Legea nr. 119/1996.

Inițiatorii susțin că actualul sistem birocratic obligă cetățenii să prezinte documente pe care statul deja le deține în propriile registre.

În expunerea de motive se arată că această practică generează:

birocrație inutilă;

aplicări neunitare ale regulilor;

întârzieri administrative;

costuri suplimentare pentru cetățeni;

blocaje în procesul de digitalizare.

Potrivit parlamentarilor USR care au inițiat proiectul, statul ar trebui să folosească mai eficient interoperabilitatea bazelor de date și să reducă numărul documentelor cerute cetățenilor.

Inițiatorii susțin că această disfuncționalitate administrativă a fost reclamată frecvent inclusiv pe platforma „Fără Hârtie”, unde cetățenii și funcționarii pot semnala proceduri birocratice considerate inutile sau depășite.

Una dintre cele mai frecvente reclamații vizează tocmai obligarea oamenilor să aducă documente emise anterior chiar de instituțiile statului.

Totuși, proiectul nu se aplică automat. Pentru ca noile reguli să intre în vigoare, inițiativa trebuie:

adoptată de Parlament; promulgată de președintele României; publicată în Monitorul Oficial.

În prezent, românii pot opta între:

cartea electronică de identitate (CEI);

cartea de identitate simplă (CIS).

Cele două documente au proceduri diferite de emitere, costuri diferite și funcționalități distincte.

Principalele diferențe dintre CEI și CIS

Tip document Carte electronică de identitate (CEI) Carte de identitate simplă (CIS) Programare online Da Nu Loc depunere cerere La orice serviciu de evidență Doar la domiciliu sau reședință Cost Gratuită până la 30 iunie 2026 40 lei Colectare amprente Da Nu Ridicare document De la serviciul ales Doar de la serviciul unde a fost depusă cererea Funcții digitale Da Nu

Cartea electronică de identitate poate fi solicitată prin programare online pe platforma hub.mai.gov.ro, administrată de Ministerul Afacerilor Interne.

Solicitanții pot alege orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de domiciliu.

Pentru realizarea programării trebuie completate:

numele și prenumele;

CNP-ul;

adresa de e-mail;

numărul de telefon;

motivul solicitării;

data și intervalul orar dorit.

După trimiterea solicitării, programarea trebuie confirmată în maximum 30 de minute prin accesarea linkului primit pe e-mail. În lipsa confirmării, cererea este anulată automat.

Autoritățile precizează că emiterea CEI este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru persoanele care au împlinit 14 ani. După această dată, emiterea documentului va costa 70 de lei.

În cazul cărții simple de identitate, procedura este mai restrictivă.

Solicitantul trebuie să se prezinte personal la serviciul de evidență a persoanelor de la domiciliu sau reședință, unde depune cererea și documentele în original.

Spre deosebire de buletinul electronic:

nu există programare online;

nu se preiau amprente;

documentul poate fi ridicat doar de la ghișeul unde a fost depusă cererea.

Emiterea unei cărți simple de identitate costă 40 de lei.

Actele de identitate se emit în mai multe situații:

expirarea documentului vechi;

schimbarea domiciliului;

schimbarea numelui;

pierdere sau furt;

deteriorarea actului;

modificarea datelor personale;

dobândirea cetățeniei române;

modificări administrative ale adreselor;

schimbarea fizionomiei;

la cerere.

Potrivit legislației, obținerea actului de identitate devine obligatorie la împlinirea vârstei de 14 ani. Totuși, cartea electronică poate fi emisă și pentru copiii sub această vârstă, în anumite condiții.

Cartea electronică de identitate oferă și funcții digitale suplimentare.

Potrivit MAI, aplicația mobilă RO CEI Reader este disponibilă în:

Google Play;

App Store.

Aplicația permite citirea datelor înscrise pe document și funcționează pe dispozitive compatibile NFC.

În plus, utilizatorii pot folosi și aplicația IDPLUGMANAGER pentru calculator, care permite:

autentificarea în sisteme informatice;

vizualizarea datelor personale;

utilizarea semnăturii electronice;

verificarea certificatelor digitale;

resetarea codurilor PIN.

Autoritățile susțin că introducerea cărții electronice de identitate face parte din procesul mai amplu de digitalizare a serviciilor publice și de reducere a birocrației în relația dintre stat și cetățean.