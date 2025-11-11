Ryanair, compania aeriană irlandeză, va cere pasagerilor să folosească, începând de miercuri, doar tichetele de îmbarcare digitale din aplicația lor de mobil. Biletele de hârtie nu vor mai fi folosite. Pasagerii trebuie să aibă tichetele pe telefon sau tabletă. Fără ele, nu pot trece de securitate și nu se pot urca în avion.

Șeful Ryanair, Michael O’Leary, spune că pot apărea „unele probleme la început”, dar deja peste 80% dintre clienți folosesc aplicația. Decizia face parte din strategia digitală a companiei, care vrea să facă check-in-ul mai simplu și să protejeze mediul. Se estimează că astfel se vor economisi peste 300 tone de hârtie în fiecare an.

Dacă telefonul se pierde sau se descarcă, pasagerii pot primi gratuit tichete la aeroport înainte de controlul de securitate. Dacă problema apare după control, informațiile lor sunt deja în sistem și personalul de la poartă îi va ajuta. Ryanair spune că cel mai important este să faci check-in online înainte de zbor.

Cei care nu fac check-in online pot primi tichete la aeroport, dar cu o taxă: 30 de euro în Spania, 40 de euro în Austria și 55 de euro în alte țări membre ale Uniunii Europene și în Marea Britanie. Pasagerii fără smartphone pot primi bilet pe hârtie la aeroport, dacă au făcut check-in pe site-ul Ryanair înainte.

Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a anunțat că lansează o nouă opțiune la cumpărarea biletelor, numită Flexible Travel Partner. Aceasta permite pasagerilor să-și planifice vacanța fără să decidă imediat cine îi va însoți. Clienții pot adăuga până la nouă persoane fără a specifica numele și îl pot completa mai târziu, cu până la trei ore înainte de decolare.

Wizz Air a explicat că opțiunea le oferă călătorilor mai multă libertate și le permite să organizeze planurile fără presiunea unui angajament. La rezervare, pasagerii trebuie doar să aleagă numărul de persoane și să bifeze „Voi adăuga numele mai târziu”. Tarifele și taxele se plătesc integral de la început, dar numele pot fi completate înainte de check-in.

Totodată, Wizz Air a anunțat că va testa un nou tip de bilet, denumit „Wizz Class”, destinat pasagerilor care vor o experiență mai luxoasă. Directorul companiei, Michael Delehant, a spus că, deși Wizz Air este cunoscută pentru tarifele low-cost, pasagerii vor putea plăti extra pentru servicii premium. Printre avantajele „Wizz Class” se numără posibilitatea de a bloca scaunul din mijloc pentru mai mult spațiu, îmbarcare prioritară, un bagaj de mână și spațiu în compartimentele de bagaje de deasupra.

Testul va începe în luna decembrie pe rute din Londra, Roma, Varșovia, București și Budapesta, iar Michael Delehant a precizat că tariful pentru Wizz Class nu va depăși niciodată costul unui alt loc și că nu este o opțiune ieftină.

Ofițerul comercial Silvia Mosquera a explicat că acest test răspunde cererii călătorilor care vor mai mult spațiu, confort și o ieșire mai rapidă din avion.

Ea a mai spus că implementarea Wizz Class vine după feedback-ul primitor de la tot mai mulți călători de afaceri care apreciază opțiunile low-cost, dar care vor mai mult spațiu în timpul zborului. Alte beneficii vor fi anunțate la lansarea oficială a produsului.