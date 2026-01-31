În drept, semnătura atestă acordul unei persoane cu conținutul actului. Odată aplicată, aceasta poate fi folosită ca probă, chiar dacă documentul nu era complet la momentul semnării. Tocmai de aceea, practica semnării „în alb” este extrem de riscantă și, în anumite situații, poate duce direct la pierderi financiare sau litigii.

Unul dintre cele mai periculoase documente semnate „în alb” este contractul individual de muncă. Există situații în care angajaților li se cere să semneze contractul înainte ca acesta să fie completat integral, sub pretextul urgenței sau al unei „proceduri interne”. Lipsa salariului, a funcției, a programului de lucru sau a datei începerii activității poate permite completări ulterioare care nu reflectă înțelegerea reală dintre părți.

În cazul unui control sau al unui conflict de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă va analiza contractul semnat, nu discuțiile verbale purtate anterior. Angajatul riscă astfel să fie legat juridic de condiții pe care nu le-a acceptat în mod real.

O altă situație frecventă apare în cazul contractelor de închiriere. Semnarea unui contract fără chiria stabilită clar, fără durata contractului sau fără clauze privind rezilierea poate crea probleme serioase ulterior. Proprietarul sau chiriașul poate completa ulterior aceste elemente, iar documentul va fi considerat valabil în forma sa finală, atâta timp cât poartă semnătura ambelor părți.

În instanță, judecătorul va ține cont de documentul scris, nu de ce „s-a discutat” sau de promisiunile verbale făcute înainte de semnare.

Semnarea unei procuri fără un obiect clar și fără limite precise este una dintre cele mai riscante decizii juridice. O procură completată ulterior poate permite unei alte persoane să vândă bunuri, să retragă bani, să semneze contracte sau să facă acte cu impact major în numele tău.

Fără menționarea expresă a scopului, duratei și limitelor mandatului, procurile pot fi interpretate extensiv, iar consecințele sunt greu de reparat, chiar și prin acțiuni în instanță.

Multe persoane semnează procese-verbale de predare-primire „din grabă”, fără ca acestea să conțină un inventar complet sau o descriere a stării bunurilor. Ulterior, documentul poate fi completat cu mențiuni privind lipsuri sau deteriorări care nu existau la momentul semnării.

În lipsa unor dovezi contrare, semnătura poate atrage răspunderea pentru bunuri sau avarii care nu îți aparțin.

Un alt tip de document extrem de periculos este angajamentul de plată semnat fără sumă sau termen clar. În anumite condiții, astfel de acte pot deveni titluri executorii, ceea ce înseamnă că se poate ajunge rapid la executare silită, fără un proces prealabil.

La fel de riscante sunt și declarațiile pe proprie răspundere sau cererile tip semnate incomplete. Orice completare ulterioară poate fi considerată asumată de semnatar, chiar dacă acesta nu a fost cel care a făcut modificările.

Semnarea „în alb” a unor documente privind credite, împrumuturi sau garanții reprezintă un risc extrem.

Lipsa valorii creditului, a dobânzii sau a condițiilor de rambursare poate duce la obligații financiare serioase, dificil de contestat ulterior.

Semnătura nu este o simplă formalitate. Ea reprezintă un angajament juridic deplin. Invocarea bunei-credințe sau a încrederii acordate celeilalte părți nu te protejează legal. De cele mai multe ori, instanțele și autoritățile analizează strict actele scrise.

Regula de bază este simplă: nu semna niciun document care nu este completat integral, lizibil și verificat. Orice spațiu liber trebuie barat, iar o copie a documentului trebuie păstrată imediat după semnare.