Deschiderea de saloane de înfrumusețare și cosmetică este supusă unor reglementări stricte de igienă și siguranță. Direcția de Sănătate Publică (DSP) efectuează controale pentru a verifica respectarea normelor legale, inclusiv condițiile sanitare ale spațiilor, echipamentele folosite și modul în care sunt gestionate produsele cosmetice.

Actele pe care DSP le va cere în cazul unui control în saloane, indiferent dacă salonul este acasă sau într-un spațiu închiriat sunt:

fișa medicală și analizele pentru medicina muncii

diploma de igienă și registrele obligatorii

protocolul de sterilizare (curățenie, ordine, organizarea deșeurilor și colectarea selectivă)

În ceea ce privește produsele folosite în salon, acestea trebuie să aibă etichetele în limba română. De asemenea, mai este nevoie de fișe de securitate, de aviz bio pentru soluțiile bactericide și dezinfectante. În plus, este nevoie și de declarația de conformitate pentru produsele cosmetice de la distribuitori.

Nu în ultimul rând, este foarte important de știu că DSP verifică și contractele pentru deratizare, dezinsecție și dezinfecție, contractele pentru deșeuri periculoase, certificatele de calitate și conformitate pentru produse. Este foarte important ca data deschiderii produselor să fie completată corect.

În cazul în care nu ai unul dintre aceste documente, DSP va scrie procesul verbal pe loc.

Fișele medicale și analizele pentru medicina muncii

Primul pas constă în încheierea unui contract cu un furnizor autorizat de servicii de medicina muncii. Nu orice clinică individuală poate prelua aceste servicii: trebuie să fie un cabinet specializat sau o clinică mare.

Cheltuielile asociate sunt deductibile fiscal și fac parte din obligațiile firmei. Odată contractul semnat, urmează completarea documentelor necesare pentru fiecare angajat. Acestea includ fișa de solicitare a examenului medical la angajare și fișa de expunere la riscuri profesionale. În fișa de expunere, angajatorul marchează tipurile de riscuri la care este expus angajatul — de la lucrul la înălțime și manipularea greutăților, până la expunerea la ecrane sau zgomot. Informațiile din această fișă determină ce investigații și analize va solicita medicul de medicina muncii.

Angajatul se prezintă la clinică cu documentele completate, iar în multe cazuri în 2026, informațiile pot fi încărcate online, iar angajatul trebuie să vină doar cu actul de identitate. După efectuarea analizelor și consultului medical, clinică va elibera Fișa de Aptitudine, care trebuie păstrată în dosarul de personal. Fără această fișă cu verdictul „Apt”, angajatul nu poate începe legal munca, iar nerespectarea regulilor poate atrage amenzi de la ITM.

Controlul periodic este obligatoriu și de obicei se face anual. Platformele moderne de medicina muncii, precum SanoPass, permit monitorizarea expirării fișelor și trimit alerte automate pentru recoltări și consulturi. În plus, pentru firmele cu un număr mare de angajați la un punct de lucru, serviciile de unitate mobilă oferite de clinici pot reduce semnificativ costurile și timpul necesar pentru efectuarea analizelor.

Diploma de igienă

Pentru saloanele care oferă servicii de coafură, frizerie, manichiură sau cosmetică, este necesar Modulul V. Dacă salonul include și proceduri precum tatuaje sau piercing, trebuie urmat un curs suplimentar, conform Ordinului 1648/2024, care reglementează standardele pentru aceste servicii.

Procesul începe cu înscrierea la un furnizor de cursuri acreditat de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Documentele necesare includ copie după actul de identitate, ultima diplomă de studii și, dacă plata se efectuează prin firmă, copia certificatului de înmatriculare.

Cursul are o durată între 8 și 15 ore și poate fi parcurs online sau în format hibrid, însă examenul final trebuie susținut fizic. Acesta constă într-un test grilă, supravegheat de o comisie DSP, iar promovarea lui este obligatorie pentru obținerea certificatului.

Prețul unui modul este între 170 și 200 de lei per persoană, iar certificatul este valabil trei ani.

Noile reglementări impuse stabilesc că proprietarul nu este responsabil doar de diploma proprie, ci și de instruirea personalului. Toți angajații care prestează servicii trebuie să dețină un certificat valabil. În plus, proprietarul trebuie să solicite DSP certificarea conformității salonului, ceea ce implică depunerea unui memoriu tehnic și a planului de situație al spațiului.

Nerespectarea acestor norme poate atrage amenzi semnificative, până la 10.000 de lei, sau chiar suspendarea activității salonului.

Protocoale și registre de sterilizare

Proprietarii de saloane de înfrumusețare trebuie să respecte reguli stricte privind igiena și siguranța, stabilite prin Ordinul 1648/2024 și Ordinul 1761/2021. Fiecare instrument utilizat în salon trebuie să fie trasabil. Registrul de sterilizare trebuie să includă data și ora, conținutul pachetului, temperatura sau presiunea aparatului de sterilizare și semnătura persoanei responsabile. Protocolul de sterilizare detaliază pașii procesului: curățarea instrumentelor, dezinfecția, verificarea, împachetarea și sterilizarea propriu-zisă. În plus, trebuie păstrate rezultatele testelor fizico-chimice și biologice efectuate periodic pentru autoclav, pentru a confirma funcționarea corectă a aparatului.

Protocolul de curățenie și dezinfecție

Acest document trebuie să fie afișat în salon și să descrie planul de curățenie, inclusiv graficul zilnic sau săptămânal, responsabilii și orele de igienizare pentru fiecare zonă. De asemenea, trebuie incluse fișele tehnice ale produselor biocide utilizate și registrul de preparare a soluțiilor, unde se notează concentrația și ora preparării dezinfectantului.

Gestionarea deșeurilor

Este obligatoriu un contract cu o firmă autorizată pentru colectarea deșeurilor periculoase (ace, lame, instrumentar tăietor-înțepător, materiale cu sânge). În plus, trebuie întocmit un plan intern de management al deșeurilor și fișe de evidență care să ateste cantitățile predate lunar.

Modele și draft-uri ale protocoalelor pot fi descărcate de pe site-urile Direcțiilor de Sănătate Publică sau de la asociațiile profesionale. Registrele de sterilizare tipizate pot fi achiziționate de la furnizori specializați în consumabile pentru saloane. După întocmirea documentelor, proprietarul trebuie să solicite DSP certificatul de conformitate, care atestă aplicarea corectă a protocoalelor.

Aceste acte nu se obțin de la o singură instituție, ci trebuie adunate de la fiecare furnizor și partener implicat în funcționarea salonului, pentru a respecta cerințele Direcției de Sănătate Publică (DSP).

Fișele de securitate și avizele pentru biocide

Produsele dezinfectante folosite pentru sterilizarea instrumentarului și curățenia suprafețelor necesită documentație completă. Furnizorul sau distribuitorul de la care achiziționezi soluțiile este obligat să ofere gratuit:

Fișa cu date de securitate (FDS), care include 16 secțiuni detaliind riscurile și măsurile de prim ajutor.

Avizul/Autorizația Biocid, emis de Comisia Națională pentru Produse Biocide, valabil conform informațiilor de pe site-ul Ministerului Sănătății.

Declarația de conformitate pentru produse cosmetice

Toate cosmeticele utilizate în salon trebuie să fie notificate în portalul european CPNP și să fie sigure pentru uz profesional. Această declarație se obține de la brandul producător sau distribuitorul oficial. Este important să nu folosești produse cumpărate de pe site-uri obscure sau magazine care nu pot oferi factură și documentație de conformitate.

Contractele pentru servicii externe

Contractul DDD (Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție) trebuie să fie încheiat cu o firmă autorizată de Primărie, Poliția Locală și DSP. Inspectorii verifică frecvența intervențiilor – de regulă trimestrial pentru dezinsecție și semestrial pentru deratizare.

Contractul pentru deșeuri periculoase, inclusiv ace, lame și instrumentar tăietor-înțepător, trebuie să fie încheiat cu operatori autorizați, identificați prin platforme specializate sau recomandări de la clinici medicale.

Trasabilitatea și etichetarea produselor

Fiecare produs cosmetic deschis trebuie etichetat corespunzător pentru a respecta regulile DSP. Simbolul PAO (Period After Opening) indică durata de utilizare după deschidere. Proprietarul sau personalul trebuie să lipească pe fiecare flacon o etichetă pe care să fie trecută data deschiderii și data expirării calculate. Nerespectarea acestei reguli poate duce la confiscarea produselor și amenzi.

Proprietarii și administratorii de saloane trebuie să păstreze toate documentele privind igiena, sterilizarea și gestionarea produselor într-un mod organizat și ușor accesibil, pentru a respecta reglementările DSP. Cel mai eficient mod este să creezi un Dosar de Igienă sau „Mapa Salonului”, care să centralizeze toate actele necesare.

Contractele: DDD (Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție), colectarea deșeurilor periculoase și documentele referitoare la spațiu (chirie sau titlu de proprietate).

Fișele de securitate și avizele biocide: Organizează-le alfabetic, pentru a le găsi rapid la un control.

Declarațiile de conformitate: Pentru toate produsele cosmetice utilizate în salon, pentru a demonstra siguranța lor în utilizarea profesională.

Certificatele de igienă ale angajaților: Certificatul de instruire privind noțiunile fundamentale de igienă trebuie să fie valabil și actualizat.

Registrul de sterilizare și graficele de curățenie: Acestea documentează periodicitatea și corectitudinea procedurilor de igienă și sterilizare.

Multe Direcții de Sănătate Publică județene oferă modele de procese-verbale și documentații actualizate pentru anul 2026. Accesează secțiunea „Resurse/Documentații” de pe site-ul DSP unde este înregistrat salonul pentru a descărca formularele necesare și a te asigura că dosarul tău respectă toate cerințele legale.