Regulile privind producerea și comercializarea cosmeticelor în Uniunea Europeană (UE) se modifică, iar noile norme vor intra în vigoare începând cu 1 mai 2026. Schimbările vor viza atât produsele de îngrijire personală, cât și pe cele de machiaj, ceea ce înseamnă că impactul va fi resimțit pe scară largă, inclusiv la nivelul rafturilor din magazine, unde unele produse cunoscute ar putea dispărea.

Scopul acestor reglementări este creșterea siguranței pentru consumatori, însă efectele vor fi resimțite de întregul lanț economic, de la producători până la saloane de înfrumusețare și retaileri. Industria cosmetică va fi nevoită să se adapteze rapid noilor cerințe, în timp ce consumatorii vor observa apariția unor formule reformulate și, în anumite categorii, o reducere a opțiunilor disponibile.

Noile prevederi sunt incluse în Regulamentul UE 2026/78 și se concentrează în special pe substanțele considerate potențial periculoase. UE urmărește limitarea sau eliminarea ingredientelor încadrate în categoria CMR, adică acele substanțe care pot fi cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere. Printre schimbările notabile se numără și reglementarea mai strictă a argintului, cunoscut sub denumirea CI 77820, un ingredient folosit frecvent pentru efectele sale de strălucire.

În urma noilor evaluări de siguranță, argintul este considerat riscant în anumite forme de utilizare, ceea ce va duce la restricționarea sau eliminarea sa din numeroase produse. Astfel, articole precum lacurile de unghii, gelurile UV sau produsele de styling cu efect metalic ar putea dispărea în mare parte de pe piață. Totuși, utilizarea sa nu va fi complet interzisă, fiind permisă în cantități foarte mici în produse precum rujurile sau fardurile de pleoape, dar doar în condiții stricte.

Schimbările vizează și ingredientul Hexyl Salicylate, utilizat pentru a oferi anumite note florale parfumurilor. Acesta nu va fi interzis complet, însă concentrațiile permise vor fi reduse semnificativ. În parfumuri și ape de toaletă va putea fi folosit în continuare, dar în cantități mai mici, în timp ce în produse precum șampoane, geluri de duș sau creme limitele vor fi și mai restrictive. În produsele de igienă orală, utilizarea sa va fi aproape eliminată, iar în cazul cosmeticelor destinate copiilor mici se vor aplica reguli și mai stricte.

Un alt aspect important al noilor reglementări îl reprezintă conservanții, în special substanța Bifenil-2-ol, cunoscută pentru proprietățile sale antibacteriene. Aceasta va fi supusă unor limite mai stricte în toate categoriile de produse cosmetice, iar producătorii vor trebui să controleze cu atenție cantitățile utilizate, atât în produsele care se clătesc, cât și în cele care rămân pe piele. În plus, vor exista restricții suplimentare pentru utilizarea acestei substanțe în spray-uri și în produsele destinate igienei orale.

Impactul cel mai puternic al acestor schimbări se va resimți în industria cosmetică, unde saloanele de înfrumusețare, frizeriile și magazinele vor fi nevoite să își adapteze rapid oferta pentru a respecta noile cerințe. Începând cu 1 mai, vânzarea sau utilizarea produselor care nu sunt conforme cu noile norme va deveni ilegală.

Companiile vor avea la dispoziție o perioadă limitată pentru a implementa toate ajustările necesare. Produsele considerate neconforme vor trebui retrase de pe piață, eliminate sau gestionate în conformitate cu prevederile contractelor comerciale existente. În practică, acest proces presupune verificarea atentă a stocurilor și o selecție riguroasă a produselor care vor rămâne disponibile pentru vânzare.