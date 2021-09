Există în momentul actual aproximativ 6.500 de saloane de înfrumusețare în România. Activitatea lor a fost profund afectată de pandemie, însă sectorul și-a revenit începând cu vara anului 2020, iar anul acesta putem spune că s-a renăscut.

În pofida restricțiilor din luna ianuarie, piața de servicii de coafură și alte activități de înfrumusețare înregistra o scădere de doar 6% față de ianuarie 2020, când lumea încă nu cunoștea pandemia. În luna februarie a acestui an, scăderea sectorului era de doar 1%, iar din martie (luna în care se declanșa starea de urgență), serviciile de coafură și activități de înfrumusețare creșteau cu 11%.

Afacerile care au falimentat din cauza lockdownului au fost înlocuite pe parcursul anului 2020-2021 cu unele noi, gata să acapareze market share-ul lăsat disponibil. Astfel, în luna aprilie, creșterea înregistrată de sector a fost de 850%, fiind surclasată doar de companiile de jocuri de noroc. În luna mai, sectorul și-a dublat activitatea față de aceeași perioadă a anului 2020, iar în iunie, creșterea a fost de 50%.

Ce se află în spatele acestei creșteri explozive?

Datele culese de la Institutul Național de Statistică vorbesc despre o revenire la normalitate a acestui sector, ba chiar o evoluție pozitivă față de anul trecut. Noile saloane apărute au revitalizat activitatea comercială alături de activitatea distribuitorilor. În acest context, o mulțime de jucători au ales să speculeze domeniul și să-și pornească un business în zonă.

Despre acest fenomen am discutat cu medicul Daniel Ionescu, fondatorul și CEO-ul grupului Symbio. Activitatea sa se ocupă cu comercializarea echipamentelor profesionale de înfrumusețare și are în portofoliu mai multe branduri cunoscute în piață: Syotech (echipamente asamblate în China), La Beaute (asamblate și produse în Italia) și este unic distribuitor Retipalm în România (produse dermato-cosmetice premium fabricate în Germania). O piață care se află la rândul său într-o continuă schimbare este cea a echipamentelor de specialitate, mai ales a celor de epilare definitivă:

„Pe piață sunt foarte multe aparate false, neconforme, vândute de persoane care nu au nicio pregătire în domeniu. Spre exemplu, există retaileri care comercializează aparate care ajung până la 200 jouli, dar această putere listată nu există de fapt. Dacă iei un aparat de măsurare a diodei observi că de fapt valorile sunt între 5 și 10 jouli, mult mai realiste”, ne explică Daniel Ionescu.

Modul de funcționare al echipamentelor

Când vorbim despre aparate de epilare definitivă avem un singur tip de luat în calcul: laser diodă. Însă există mai multe tipuri de lasere diodă, cele mai performante și conforme fiind cele cu capul din safir și însoțite de certificate de conformitate. Multe echipamente au însă un cap de sticlă, iar de cele mai multe ori, diferența se vede în momentul epilării. Verificarea puterii se face printr-un aparat de măsură, care este o investiție costisitoare pe care majoritatea saloanelor nu și-o pot permite.

Cu ajutorul acelui aparat poți emite raza pe o celulă, iar ulterior se arată valoarea reală a echipamentului, care ar trebui să fie până în 35 de jouli. Orice valoare indicată peste reprezintă un risc pentru sănătatea și pielea clientului. Aceasta este diferența dintre aparatele europene și cele produse în China, care nu sunt supuse unor teste, proceduri, fără de care la noi pe continent nu am putea să le producem, ne explică Daniel Ionescu.

Diferențele dintre echipamentele produse în China și cele din Europa pot fi de câteva zeci de mii de euro, motiv pentru care primele menționate ajung mult mai interesante pentru saloane. Aici nu vorbim despre produsele asamblate în China conform regulamentelor Uniunii Europe – există o diferență.

O parte dintre ele nu au capul din safir, ci din sticlă. „Dacă este din sticlă, valoarea arătată este corectă, dar sticla fiind plină de impurități, raza nu ajunge dreaptă pe foliculul de păr și în acest fel procedura nu este realizată conform standardelor”, explică fondatorul Symbio. „Sunt aparate cu care poți merge până la 12 ședințe și tot să ai păr. Cu un aparat corect, după aproximativ 6 ședințe rezultatul este clar. Aici contează foarte mult și mâna operatorului”, completează Daniel Ionescu.

Problema trainingului în rândul angajaților din cosmetică

Când un astfel de aparat este cumpărat, trainingul este acordat de către persoana care l-a vândut salonului. Problema este că nu există la momentul actual niciun fel de reglementare a unei autorități pentru operarea unui dispozitiv care ar putea cauza afecțiuni dermatologice: „Dacă o clientă formulează o plângere la Protecția Consumatorului, autoritatea se sesizează, dar nu există nicio capabilitate în a verifica autenticitatea aparatului sau pregătirea personalului.”

Trainingul este esențial, deoarece după ce echipamentul este livrat și montat oamenii din salon trebuie să înțeleagă cum este folosit și mai ales, la nivel teoretic, ce tratament să recomande clientului. Pot să apară probleme dermatologice grave, precum depigmentări: „Există un caz pe care îl cunosc în care clienta a fost supusă la procedură, manipulatorul nu avea pregătirea necesară și nu a putut să ofere sfaturile obligatorii. Epilarea a avut loc vara, când nu este recomandat, iar clienta nu a știu că trebuia să stea departe de razele UV și să aplice des cremă de protecție solară cu spectru larg. Din păcate, doamna s-a ales cu pete pigmantare pe picioare”, ne povestește Daniel Ionescu.

Afecțiunile specifice unei epilări neconforme

Există o mulțime de probleme medicale ce pot apărea în urma unei ședințe de epilare definitivă. „Principalele afecțiuni care pot apărea sunt iritația, arsurile, hiperpigmentarea sau hipopigmentarea pielii. Acestea pot apărea din cauza aparaturii de proastă calitate sau a lipsei de instruire a personalului. Timpul de tratament al acestor afecțiuni diferă de la caz la caz”, explică Dr. Adelina Vasilescu, medic dermatolog în cadrul Institutului Estetic AVRA.

Profitabilitatea afacerilor de acest tip este foarte mare. O intervenție cu un aparat de epilare definitivă poate aduce venituri de până la 10 ori mai mari față de costul real al serviciliul. Adaosul este cauzat de prețurile ridicate ale echipamentelor (care pot ajunge și până la 50.000 euro). Pentru clienți, un semn de îngrijorare poate fi prețul scăzut: dacă este de sub 300-400 lei ședința, deja poate fi interpretat ca un semnal de alarmă față de calitatea serviciului sau a aparatului. Operatorul echipamentului poate să fie bine instruit, dar dacă aparatul are capul din sticlă, laserul nu are efectul dorit pe piele. Astfel, clienții vin, pleacă fără rezultate și pot întâmpina afecțiuni. Se ajunge la timp și bani cheltuiți în plus din cauza unor rețineri de ordin economic sau social.

Ceea ce am prezentat până la momentul actual reprezintă o problemă a unei industrii foarte profitabile. Un semnal de alarmă este tras și de producătorii locali de dispozitive medicale, deoarece din ce în ce mai multe produse contrafăcute încep să se găsească în saloanele din București: „Trebuie să fim conștienți de faptul că produsele contrafăcute sunt extrem de periculoase pentru sănătatea noastră. Produsele contrafăcute au pătruns în diferite canale de distribuție legitime și, de aceea, există o probabilitate mai mare ca un utilizator să fie înșelat atunci când folosește un produs aparent autentic. Nu vă lăsați amăgiți de un preț mai mic, pe termen lung costurile cu sănătatea dumneavoastră pot fi mai mari. Prin urmare, vrem să tragem un semnal de alarma asupra faptului ca traficul ilicit cu produse contrafăcute ne afectează pe noi toți!”, ne transmite Carla Lixandru, Manager zonă în cadrul BTL România, producător local de echipamente medicale.

Din aceste motive Symbio a investit într-un aparat european de măsurare a diodei și lucrează în prezent la o platformă de tip marketplace în care echipamentele vândute vor fi verificate. Fie că vor fi la prima mână sau la a doua, patronii de salon vor putea achiziționa aparate cu tot cu istoric, datele de fabricare, condiția sa și trainingul necesar.

Articol publicat prima dată în Revista Capital.