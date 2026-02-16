Un consorțiu format din BCR, BEI și BERD asigură pachetul de finanțare pentru proiectul solar amplasat în județele Dolj și Olt. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 121 milioane de euro, iar intrarea în exploatare comercială este estimată pentru a doua jumătate a anului 2027.

BCR anunță implicarea sa directă în tranzacție:

”Banca Comercială Română (BCR) acordă o finanţare de 42,5 milioane de euro pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai mari proiecte de energie solară din România, care include trei parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală instalată de 190 MW. BCR acţionează ca principal partener bancar local, asigurând implementarea investiţiei în România atât printr-o finanţare pe termen lung de 17,3 milioane de euro, dar şi printr-o facilitate TVA şi o facilitate de linie de credit, destinate susţinerii etapei de construcţie”

Structura de finanțare include un mix de project finance non-recourse și capital propriu.

Portofoliul este deținut în proporție de 65% de dezvoltatorul norvegian de energie regenerabilă Scatec ASA și 35% de compania turcă Defic Globe Enerji A.Ş.

Defic Globe Enerji va furniza serviciile de inginerie, achiziții și construcție (EPC), în timp ce Scatec va asigura operarea, mentenanța și asset managementul proiectului.

Cele trei parcuri fotovoltaice, amplasate în regiunea Oltenia, se numără printre cele mai mari investiții solare aflate în dezvoltare în România. După finalizare, capacitățile vor produce suficientă energie electrică pentru alimentarea a peste 160.000 de gospodării anual.

Proiectul contribuie direct la creșterea ponderii energiei regenerabile în mixul energetic național.

Două dintre cele trei parcuri beneficiază de contracte pentru diferență (CfD) pe o perioadă de 15 ani, obținute în cadrul primei licitații CfD organizate de statul român, cu finanțare din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene și administrate de Opcom.

Contractele acoperă aproximativ două treimi din producția estimată, restul energiei urmând să fie valorificată pe piața angro.

Reprezentanții băncii subliniază importanța investiției:

„BCR este principalul partener pentru proiectele de energie dezvoltate în România, iar finanţarea parcurilor fotovoltaice Dobrun şi Sadova joacă un rol important în consolidarea securităţii energetice, cu beneficii directe pentru populaţie şi comunităţi. Ne bucurăm că expertiza noastră în structurarea finanţărilor complexe, alături de colaborarea strânsă cu partenerii instituţionali BEI şi BERD, susţin dezvoltarea unei infrastructuri energetice reziliente şi creşterea competitivităţii economiei”, a declarat Manuela Trisnevschi, head of energy and utilities, BCR.

Investiția sprijină obiectivele României în domeniul energiei și climei, inclusiv ținta ca energia regenerabilă să depășească 38% din consumul final până în 2030. Totodată, proiectul este aliniat strategiilor europene privind decarbonizarea și securitatea energetică.

Băncile implicate au fost asistate de Clifford Chance, în calitate de consultant juridic.

Banca Comercială Română rămâne unul dintre principalii finanțatori ai proiectelor energetice din România, oferind soluții dedicate companiilor prin rețeaua sa extinsă de centre de afaceri și unități retail.