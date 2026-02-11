În Spania, legea spune că trebuie să raportezi orice transfer bancar de 10.000 de euro sau mai mult. Transferurile mai mari de 6.000 de euro pot fi verificate de Fisc. Scopul este să se descopere donațiile nedeclarate și să se prevină evaziunea fiscală.

Dacă transferul este o donație, ea trebuie declarată la impozitul pe moșteniri și donații. Autoritățile spaniole folosesc sisteme care urmăresc tranzacțiile neobișnuite pentru a preveni fraudele și spălarea banilor.

Dacă nu declari o donație, poți primi amenzi între 600 de euro și 50% din suma nedeclarată, iar sancțiunile pot fi publice sau private, în funcție de gravitate. Deci, orice transfer peste 6.000 de euro poate fi verificat de Fisc. Orice transfer de 10.000 de euro sau mai mult trebuie declarat. Tranzacțiile între membri de familie sunt frecvente, dar dacă sunt donații, trebuie plătit impozitul corespunzător.

Impozitul pe moșteniri și donații se administrează în Aragon. Rata impozitului depinde de valoarea donației și de gradul de rudenie, și poate fi între 7,65% și 34%.

Dacă faci o donație mai mare de 3.000 de euro, completează formularul 651 pentru a evita problemele.

În Spania, suma pe care o poți retrage de la bancomat depinde atât de limitele stabilite de banca ta din România, cât și de restricțiile băncii spaniole care deține ATM-ul.

Limitele băncilor din Spania variază în funcție de instituție și de tipul de ATM. Majoritatea bancomatelor permit retrageri zilnice între 300 de euro și 1.000 de euro. Iată câteva exemple: CaixaBank – aproximativ 1.200 € per operațiune; BBVA – până la 2.000 de euro pe zi; Banco Santander – limită zilnică de până la 3.000 de euro, deși unele ATM-uri pot fi limitate la 600 de euro; Banco Sabadell – aproximativ 600 de euro pe zi.

Există și o limită legală pentru raportare: dacă retragi peste 3.000 de euro, banca spaniolă este obligată să raporteze tranzacția către Fisc pentru control fiscal. Totuși, majoritatea ATM-urilor nu permit retragerea unei sume atât de mari într-o singură zi, fiind nevoie să mergi la ghișeu pentru sume mari.

Pentru a evita surprizele, iată câteva sfaturi practice: verifică limita cardului tău din România (BT, BCR, Revolut etc.), deoarece aceasta se aplică indiferent de bancomatul folosit; poți crește temporar această limită din aplicația de mobile banking. Ține cont și de comisioane: multe bănci spaniole percep o taxă fixă per retragere, de obicei între 2 euro și 5 euro pentru cardurile străine. Dacă ai nevoie de sume mai mari, poți face mai multe retrageri consecutive, fie la același ATM, fie la bănci diferite, dar fii atent la acumularea comisioanelor.

Dacă plănuiești să scoți sume mari, cel mai sigur este să verifici limitele exacte în aplicația băncii tale înainte de a pleca în Spania.