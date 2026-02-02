Clienții CEC Bank pot achita acum impozitele și taxele locale fără să mai fie nevoie să meargă la ghișee, folosind aplicațiile de Mobile Banking și Internet Banking. Soluția este disponibilă pentru toate obligațiile fiscale gestionate prin platforma Ghiseul.ro, oferind acces rapid și sigur, chiar și pe timp de iarnă, când cozile la ghișee sunt mai frecvente.

Prin această interconectare digitală, utilizatorii pot verifica în timp real sumele datorate și pot alege să le achite integral sau parțial, fără comisioane. În plus, plățile efectuate până la 31 martie 2026 beneficiază de o reducere de până la 10%, conform normelor în vigoare.

„Tot mai mulți români aleg soluțiile digitale pentru a-și gestiona obligațiile fiscale, iar noi ne asigurăm că procesul este cât mai simplu și accesibil. Prin interconectarea cu platforma Ghiseul.ro, clienții CEC Bank pot vedea în timp real situația taxelor și impozitelor lor și le pot achita integral sau parțial cu doar câteva click-uri – rapid, sigur și fără comisioane. Este o alternativă ideală pentru a evita deplasările inutile la ghișee, mai ales în această perioadă cu temperaturi scăzute”, a declarat Mugur Podaru, director al Direcției Operațiuni la Distanță, CEC Bank.

Orice client cu cont valid pe Ghiseul.ro are toate datele disponibile direct în aplicațiile CEC Bank. Sumele datorate sunt afișate clar, structurate pe tipuri de taxe, de la impozite pe proprietăți și terenuri, la taxe auto sau amenzi. Pentru cei care nu au încă cont pe Ghiseul.ro, acesta poate fi creat simplu, direct din aplicația băncii, fără documente suplimentare sau vizite la ghișeu.

CEC Bank este una dintre cele mai vechi instituții financiare din România, fondată în 1864, și se remarcă prin cea mai extinsă rețea națională de sucursale și unități teritoriale, peste 1.000 la număr. Banca oferă o gamă completă de servicii pentru persoane fizice, IMM-uri și corporații, prin unități fizice, ATM-uri, POS-uri, aplicația mobilă CECapp și magazinul online CEC_IN.

Grupul CEC Bank include și Fondul de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), preluat în 2023. FGCR susține producătorii agricoli și procesatorii de produse agro-alimentare prin garanții pentru credite și alte finanțări, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, facilitând astfel investițiile în agricultură și procesarea produselor.