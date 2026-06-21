Sam Altman admite o greșeală neașteptată: ce nu a prevăzut despre AI și locurile de muncă

Sam Altman, directorul general al OpenAI, a afirmat recent că una dintre temerile sale legate de impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii nu s-a confirmat până acum. Declarația vine într-un context în care tehnologiile generative evoluează rapid, dar efectele lor asupra ocupării forței de muncă par mai nuanțate decât estimările inițiale.

Vorbind virtual la o conferință organizată de Commonwealth Bank of Australia, desfășurată la Sydney în luna mai, Altman a descris o schimbare de perspectivă privind ritmul în care AI influențează locurile de muncă. El a subliniat că a existat o diferență între proiecțiile inițiale și realitatea observată în economie.

„Mă bucur că mă înșel. Credeam că eliminarea locurilor de muncă ar fi avut un impact mai mare până acum decât s-a întâmplat” de fapt, a spus Altman . „Acum cred că înțeleg mai bine de ce nu s-a întâmplat acest lucru și, evident, sunt recunoscător, dar acesta este un domeniu în care intuițiile mele erau pur și simplu greșite.”

Oficialul OpenAI a precizat că, în ansamblu, compania a anticipat corect progresul tehnologic al modelelor de inteligență artificială, însă impactul direct asupra pieței muncii s-a dovedit mai lent decât se aștepta.

Altman a relatat că schimbarea de perspectivă a fost influențată și de un experiment personal, în care a utilizat inteligența artificială pentru a prelua o parte din comunicarea sa profesională. Sistemul era folosit pentru a răspunde la mesaje și e-mailuri din Slack, fiecare fiind marcat ca provenind de la „inteligenta artificială a lui Sam”.

Inițiativa a fost abandonată rapid, nu din cauza performanței tehnologiei, ci din considerente legate de modul în care Altman interacționează cu oamenii. Rezultatele nu au modificat doar fluxul de lucru, ci și percepția asupra relațiilor profesionale directe.

„Ne pasă cu adevărat de interacțiunile noastre cu oamenii, iar acest lucru, care îmi ocupă o mare parte din timpul meu, nu este ceva ce mă pot imagina externalizând către o inteligență artificială în curând”, a spus Altman.

Din această experiență, el a concluzionat că multe roluri profesionale nu pot fi reduse strict la execuția unor sarcini, întrucât implică încredere, relații și decizie umană.

Sam Altman a respins ideea unei schimbări bruște și totale pe piața muncii, în ciuda progresului accelerat al tehnologiilor dezvoltate de OpenAI și alte companii din domeniu. Potrivit acestuia, transformările vor avea loc gradual și inegal.

El a explicat că automatizarea tinde să afecteze mai întâi sarcinile individuale, fără a elimina imediat poziții întregi din organizații. În multe cazuri, structura locurilor de muncă rămâne dependentă de factori precum coordonarea, responsabilitatea și relațiile interumane.

„M-a făcut să cred, atât în moduri pozitive, cât și negative, că situația locurilor de muncă va fi probabil foarte diferită de cea pe care o credeam. Nu cred că vom avea genul de apocalipsă a locurilor de muncă pe care o promovează sau despre care vorbesc unele dintre companiile din spațiul nostru”, a concluzionat Sam Altman.

În acest context, discuțiile despre înlocuirea completă a muncii umane cu sisteme automatizate sunt privite mai degrabă ca scenarii teoretice decât ca evoluții imediate, iar implementarea inteligenței artificiale continuă să fie adaptată treptat în mediul organizațional.