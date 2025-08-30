Diana Ghinculov, avocat specializat în tranzacții imobiliare, a povestit în cadrul unui podcast că există trei greșeli pe care cumpărătorii le fac atunci când doresc să achiziționeze un apartament.

Ea explica faptul că emoția, deși firească și adesea constructivă, devine periculoasă atunci când cineva ajunge să semneze acte sub influența ei.

Despre grabă atrăgea atenția că, asemenea proverbelor vechi, chiar „strică treaba”, dar mai ales în domeniul juridic aduce pierderi uriașe pe termen lung.

Iar dintre toate, considera necunoașterea cea mai periculoasă, pentru că omul ajunge să creadă că știe, deși în realitate nu înțelege situația, iar de aici riscurile cresc inevitabil.

Pentru a ilustra, aceasta povestea că sunt multe cazuri în care oamenii ajung la finalul negocierilor și trebuie să semneze, dar antecontractul le este trimis abia cu o zi sau două înainte.

În asemenea momente, fie nu au timp să îl citească, fie nu reușesc să îl înțeleagă în detaliu. Iar aceasta, spunea ea, este una dintre cele mai mari capcane ale tranzacțiilor imobiliare.

”Sunt cele trei greșeli despre care tot poveste și în familie și între prieteni și între clienți și în cercurile mai mari la workshop-uri și așa mai departe. Emoția, cum spuneai tu, graba și necunoașterea. Emoția este foarte bună. Totul este să nu semnezi sub influența ei. Graba strică treaba și ăsta nu este doar un proverb juridic, este un adevăr și costă foarte mult pe termen lung. Iar necunoașterea cumva este cea mai gravă pentru că, știi, nu știi ce nu știi, dar că tu crezi că știi. N-ai cum să-ți dai seama și atunci riscurile sunt mult mai mari pentru că tu crezi că știi. Revenind la emoție și la faptul că nu vrei, nu semnezi, sunt situații în care ai negociat, ai ajuns la punctul să semnezi și nu ai primit antecontractul. Adică te-ai înțeles din perspectivă verbală dar ți-au trimis antecontractul cu două zile înainte sau cu o zi înainte și n-ai reușit nici măcar să-l citești sau n-ai reușit să-l înțelegi”, spune Diana Ghinculov, avocat specializat în tranzacții imobiliare.

Valoarea totală a tranzacțiilor cu active generatoare de venit (birouri, spații retail, industriale, hoteluri) s-a situat la aproximativ 391 milioane € în S1 2025, marcând o scădere moderată de 6,5 % față de aceeași perioadă din 2024 (aprox. 418 milioane €).

Cu toate acestea, S1 2025 este al doilea cel mai performant semestru I din ultimii 12 ani, depășind cu 30 % media primelor semestre din această perioadă.

Analiza Cushman & Wakefield Echinox preconizează pentru întregul an un volum investițional între 800 milioane € și 1 miliard €, pe fondul tranzacțiilor în derulare și al tradiției că a doua jumătate a anului este mai activă.