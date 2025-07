Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a informat joi că „se revocă solicitarea” transmisă anterior unor contribuabili, prin care aceștia erau obligați să completeze, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării, un formular referitor la cheltuielile efectuate în intervalul 2020–2024.

Cererile fuseseră transmise contribuabililor prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), generând controverse în rândul contabililor și antreprenorilor. Reprezentanții profesiei contabile au semnalat că solicitarea nu era fundamentată legal.

Valentina Saygo, economist, contabil și antreprenor, a declarat pentru StartupCafe.ro că notificarea a fost transmisă în principal companiilor clasificate drept contribuabili mijlocii, însă fără să fie însoțită de o bază legală clară care să susțină solicitarea.

„Din ce am văzut și ce s-a postat aseară pe grupurile de contabili, pare că ar fi vorba despre contribuabilii mijlocii. Pentru contribuabilii mijlocii, de la mai multe județe, înțeleg că s-a primit acest mesaj în SPV”, a afirmat Saygo, managing partner la Ask for Accounting și președinte al Patronatului Antreprenorilor Contabili din România (PACR).