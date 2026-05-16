Se întrerupe alimentarea cu energie electrică în perioada 18 – 22 mai 2026. Mai multe zone din București, județul Ilfov și Giurgiu vor fi afectate de întreruperi programate de energie electrică în perioada 18 – 22 mai 2026, ca urmare a unor lucrări de mentenanță, modernizare și reparații efectuate de Rețele Electrice Muntenia.
Se întrerupe alimentarea cu energie electrică în perioada 18 – 22 mai 2026. Mai multe zone din București, județul Ilfov și Giurgiu vor rămâne fără energie electrică în perioada 18 – 22 mai 2026, după ce Rețele Electrice Muntenia a anunțat noi lucrări programate la rețeaua de distribuție.
Compania precizează că întreruperile sunt necesare pentru efectuarea unor intervenții de mentenanță, modernizare și reparații menite să îmbunătățească siguranța și funcționarea infrastructurii electrice. Opririle vor avea loc în intervale orare stabilite, în principal între 09:00 și 17:00.
Strada Băiculești nr. 11 și perimetrul cuprins între Strada Băiculești, Aleea Băiculești, Strada Hrisovului și Aleea Hrisovului
09:00 – 17:00
Marți, 19.05.2026
Sector 2 – Strada Dimitrie Racoviță nr. 18, Strada Dimitrie Racoviță, Strada Sfântul Ștefan între Bulevardul Pache Protopopescu și Strada Plantelor, Strada Plantelor între Strada Mântuleasa și Strada Ștefan Mihăileanu, Strada Lunei, Strada Avram Iancu și Piața Nicolae Dabija
09:00 – 17:00
Marți, 19.05.2026
Strada Băiculești nr. 11 și perimetrul cuprins între Strada Băiculești, Aleea Băiculești, Strada Hrisovului și Aleea Hrisovului
09:00 – 17:00
Miercuri, 20.05.2026
Sector 4 – Calea Șerban Vodă nr. 288
09:00 – 17:00
Miercuri, 20.05.2026
Strada Băiculești nr. 11 și perimetrul cuprins între Strada Băiculești, Aleea Băiculești, Strada Hrisovului și Aleea Hrisovului
09:00 – 17:00
Joi, 21.05.2026
Sector 1 – Strada Madrigalului și Strada Gârlei nr. 49-77 și 190-196
09:00 – 17:00
Vineri, 22.05.2026
Sector 1 – Strada Gârlei nr. 90-110. Clienții afectați de întreruperea din 21 mai nu vor fi afectați și de această oprire
Mogoșoaia – străzile Puțul cu Brad, Toamnei, Islaz, Intrarea Turmelor, Intrarea Agricultori, Păunului, Plugului și străzi adiacente, precum și Ariei, Ulmului, Lacurilor, Fagului, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Constantin Brâncoveanu, Poieni, Frumoasă și zone adiacente
09:00 – 17:00
Marți, 19.05.2026
Afumați – Șoseaua București–Urziceni, zona Doraly Expo Market
09:00 – 17:00
Marți, 19.05.2026
Popești-Leordeni – Strada Erou Gabriel Pantazică, numere pare și impare între străzile Fagului și Viilor
09:00 – 17:00
Marți, 19.05.2026
Balotești – Stația de Apă Balotești, strada Unirii între străzile Florilor și Fabricii, străzile Iris, Intrarea Iris, Florilor, Lacului, Stadionului și străzi adiacente
09:00 – 17:00
Marți, 19.05.2026
Otopeni – Calea Bucureștilor, Drumul Gării Odăi, Institutul Ana Aslan și Intrarea Filan
09:00 – 17:00
Marți, 19.05.2026
Brănești – Strada Soarelui
10:00 – 17:00
Miercuri, 20.05.2026
Mogoșoaia – strada București-Târgoviște între străzile Dr. Claudiu Tănăsescu și Primăverii, PTTR Mogoșoaia, străzile Colentina, Viilor, Parcului, 1 Iunie, Intrarea Nouă, Islaz, Puțul cu Brad, Toamnei, Poieni, Primăverii, Constantin Brâncoveanu, Mihai Eminescu, Intrarea Poieni și străzi adiacente
09:00 – 17:00
Joi, 21.05.2026
Balotești – strada Unirii între Intrarea Punții și strada Narciselor, strada Unității și străzi adiacente; agenți economici Bianca Case de Lemn și Alex Promarket
09:00 – 17:00
Joi, 21.05.2026
Popești-Leordeni – Strada Erou Gabriel Pantazică, numere pare și impare între străzile Viilor și Școlii
A absolvit Facultatea de Litere și Limbi Străine din cadrul Universității „Hyperion” din București, specializarea română-japoneză, precum și Facultatea de Jurnalism din cadrul aceleiași universități. Lucrează în presă din 2018, când a debutat ca redactor la Bugetul.ro.
Din 2019, lucrează ca redactor la Capital.ro, unde abordează teme sociale.
Articolul a prezentat un subiect de interes pentru tine?
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.