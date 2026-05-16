Se întrerupe alimentarea cu energie electrică în perioada 18 – 22 mai 2026. Mai multe zone din București, județul Ilfov și Giurgiu vor rămâne fără energie electrică în perioada 18 – 22 mai 2026, după ce Rețele Electrice Muntenia a anunțat noi lucrări programate la rețeaua de distribuție.

Compania precizează că întreruperile sunt necesare pentru efectuarea unor intervenții de mentenanță, modernizare și reparații menite să îmbunătățească siguranța și funcționarea infrastructurii electrice. Opririle vor avea loc în intervale orare stabilite, în principal între 09:00 și 17:00.

Ziua / Data Zona afectată Interval orar Luni, 18.05.2026 Strada Băiculești nr. 11 și perimetrul cuprins între Strada Băiculești, Aleea Băiculești, Strada Hrisovului și Aleea Hrisovului 09:00 – 17:00 Marți, 19.05.2026 Sector 2 – Strada Dimitrie Racoviță nr. 18, Strada Dimitrie Racoviță, Strada Sfântul Ștefan între Bulevardul Pache Protopopescu și Strada Plantelor, Strada Plantelor între Strada Mântuleasa și Strada Ștefan Mihăileanu, Strada Lunei, Strada Avram Iancu și Piața Nicolae Dabija 09:00 – 17:00 Marți, 19.05.2026 Strada Băiculești nr. 11 și perimetrul cuprins între Strada Băiculești, Aleea Băiculești, Strada Hrisovului și Aleea Hrisovului 09:00 – 17:00 Miercuri, 20.05.2026 Sector 4 – Calea Șerban Vodă nr. 288 09:00 – 17:00 Miercuri, 20.05.2026 Strada Băiculești nr. 11 și perimetrul cuprins între Strada Băiculești, Aleea Băiculești, Strada Hrisovului și Aleea Hrisovului 09:00 – 17:00 Joi, 21.05.2026 Sector 1 – Strada Madrigalului și Strada Gârlei nr. 49-77 și 190-196 09:00 – 17:00 Vineri, 22.05.2026 Sector 1 – Strada Gârlei nr. 90-110. Clienții afectați de întreruperea din 21 mai nu vor fi afectați și de această oprire 09:00 – 17:00

Ziua / Data Localitatea și zonele afectate Interval orar Luni, 18.05.2026 Vlădiceasca – strada Constantin Nottara și străzi adiacente 09:00 – 17:00 Luni, 18.05.2026 Siliștea Snagovului – străzile Sitarului, Snagov, Merilor, Palatului și străzi adiacente 09:00 – 17:00 Luni, 18.05.2026 Mogoșoaia – străzile Puțul cu Brad, Toamnei, Islaz, Intrarea Turmelor, Intrarea Agricultori, Păunului, Plugului și străzi adiacente, precum și Ariei, Ulmului, Lacurilor, Fagului, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Constantin Brâncoveanu, Poieni, Frumoasă și zone adiacente 09:00 – 17:00 Marți, 19.05.2026 Afumați – Șoseaua București–Urziceni, zona Doraly Expo Market 09:00 – 17:00 Marți, 19.05.2026 Popești-Leordeni – Strada Erou Gabriel Pantazică, numere pare și impare între străzile Fagului și Viilor 09:00 – 17:00 Marți, 19.05.2026 Balotești – Stația de Apă Balotești, strada Unirii între străzile Florilor și Fabricii, străzile Iris, Intrarea Iris, Florilor, Lacului, Stadionului și străzi adiacente 09:00 – 17:00 Marți, 19.05.2026 Otopeni – Calea Bucureștilor, Drumul Gării Odăi, Institutul Ana Aslan și Intrarea Filan 09:00 – 17:00 Marți, 19.05.2026 Brănești – Strada Soarelui 10:00 – 17:00 Miercuri, 20.05.2026 Mogoșoaia – strada București-Târgoviște între străzile Dr. Claudiu Tănăsescu și Primăverii, PTTR Mogoșoaia, străzile Colentina, Viilor, Parcului, 1 Iunie, Intrarea Nouă, Islaz, Puțul cu Brad, Toamnei, Poieni, Primăverii, Constantin Brâncoveanu, Mihai Eminescu, Intrarea Poieni și străzi adiacente 09:00 – 17:00 Joi, 21.05.2026 Balotești – strada Unirii între Intrarea Punții și strada Narciselor, strada Unității și străzi adiacente; agenți economici Bianca Case de Lemn și Alex Promarket 09:00 – 17:00 Joi, 21.05.2026 Popești-Leordeni – Strada Erou Gabriel Pantazică, numere pare și impare între străzile Viilor și Școlii 09:00 – 17:00 Joi, 21.05.2026 Siliștea Snagovului – străzile Aleea Nuferilor, Antim Ivireanu, Silistei, Curții, Malu Roșu, Intrarea Brădișului, Intrarea Tag, Pescari și străzi adiacente 09:00 – 17:00 Vineri, 22.05.2026 Ciolpani – satul Pisc în întregime 09:00 – 17:00