Constructorul european Airbus a anunţat vineri o rechemare masivă a flotei sale de avioane A320, după ce a identificat o problemă de software care poate afecta sistemele de control al zborului. Decizia vizează peste jumătate din aeronavele operaţionale la nivel global și are implicații directe pentru planificarea zborurilor și siguranța pasagerilor.

Rechemarea masivă a aeronavelor A320 a fost determinată de un incident petrecut pe 30 octombrie, pe un zbor JetBlue între Cancun și Newark.

În timpul zborului 1230, aeronava a întâmpinat o problemă la sistemele de control al zborului și a pierdut altitudine brusc, ceea ce a impus o aterizare de urgență la Tampa, Florida. Mai multe persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Acest eveniment a alertat Airbus și autoritățile de reglementare asupra unui risc asociat radiațiilor solare care pot corupe datele critice ale sistemelor de control. Problema a fost considerată suficient de serioasă pentru a impune o rechemare rapidă a aeronavelor afectate.

Rechemarea vizează aproximativ 6.000 de avioane, reprezentând mai mult de jumătate din totalul flotei globale A320. În prezent, există circa 11.300 de aeronave din familia A320 în exploatare, inclusiv 6.440 din modelul A320 standard.

„Airbus recunoaşte că aceste recomandări vor duce la perturbări operaţionale pentru pasageri şi clienţi”, a transmis constructorul european.

Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) va emite o directivă de navigabilitate de urgenţă, iar măsurile recomandate includ revenirea la versiuni anterioare de software pentru aproximativ două treimi dintre aeronave.

Această procedură presupune o scurtă imobilizare la sol, însă pentru câteva sute de avioane sunt necesare și modificări hardware, ceea ce poate scoate aeronavele din circulație pentru săptămâni întregi.

Compania Wizz Air a confirmat că unele dintre aeronavele sale A320 necesită actualizări de software, iar lucrările de mentenanță au fost programate imediat pentru a respecta măsurile recomandate. Reprezentanții companiei au precizat că anumite zboruri din weekendul imediat următor ar putea fi afectate.

„Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste 6.500 de aeronave din familia Airbus A320 din întreaga lume care necesită o actualizare de software, după cum producătorul acestora a identificat recent. Wizz Air a programat deja imediat activităţile de mentenanţă necesare pentru a asigura respectarea integrală a măsurilor corective identificate”, au transmis, vineri seară, reprezentanţii companiei aeriene. Reprezentanții Wizz Air au explicat și cum vor fi informați pasagerii afectați. Pasagerii care au făcut rezervări direct prin site-ul sau în aplicaţia mobilă Wizz Air vor fi anunţaţi cu privire la orice modificare de program. Siguranţa clienţilor, a echipajului şi a aeronavelor este întotdeauna prioritatea noastră absolută. Ne cerem scuze pentru orice neplăceri cauzate de aceste circumstanţe, aflate în afara controlului nostru direct”, au precizat reprezentanţii companiei.

Măsura Airbus intervine într-un moment deosebit de sensibil, înainte de unul dintre cele mai aglomerate weekenduri de călătorii din Statele Unite. Rechemarea implică ajustări logistice semnificative, iar companiile aeriene trebuie să replanifice zboruri pentru a evita întârzierile majore.