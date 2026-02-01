Asociația Națională a Agențiilor de Turism a criticat prima declarație a ministrului Irineu Ambrozie Dărău, considerând-o surprinzătoare și nepotrivită pentru domeniu. Organizația a subliniat că preocuparea principală a oficialului pentru evaziunea fiscală din HoReCa este o atribuție a Ministerului Finanțelor, nu a politicii publice de turism, și că atenția ministrului ar fi trebuit să fie asupra promovării externe, creșterii numărului de turiști și susținerii operatorilor din sector.

„Am citit cu stupefacţie prima declaraţie publică în calitate de ministru al turismului a domnului Irineu Ambrozie Dărău. Este, pur şi simplu, halucinantă! Nu este, din păcate, un accident. Se conturează deja un tipar: fiecare nou ministru USR care ajunge la turism îşi începe mandatul cu o declaraţie şocantă despre domeniu. Ne întrebăm, pe bună dreptate, dacă nu cumva există un pariu intern în partid – cine reuşeşte să facă mai mult rău turismului românesc? Domnul ministru nu pare preocupat de scăderea dramatică a numărului de turişti români şi străini, de lipsa de promovare externă, de prăbuşirea competitivităţii României ca destinaţie turistică sau de falimentul iminent al multor operatori din domeniu. Nicidecum! Îl preocupă evaziunea fiscală din HoReCa – subiect despre care afirmă că „ştie” şi că este „informat”. Să fim foarte clari: nu negăm existenţa evaziunii fiscale. Este un fenomen real, prezent în economie, inclusiv în turism (…) Îi reamintim şi noi, cu această ocazie, domnului ministru, că evaziunea fiscală este atributul Ministerului Finanţelor şi al instituţiilor de control, nu o politică publică de turism şi, cu atât mai puţin, o viziune de dezvoltare”, menţionează asociaţia de profil.

Conform Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, declarațiile recente ale ministrului Irineu Ambrozie Dărău par să perpetueze politica anti-turism inițiată de predecesorul său. ANAT subliniază că majorarea TVA-ului și eliminarea voucherelor de vacanță au afectat grav turismul intern, reducând încasările și locurile de muncă, iar solicitările publice pentru „stoparea evaziunii fiscale” sunt considerate insuficiente și nepotrivite pentru dezvoltarea sectorului.

„După ce aţi majorat TVA-ul, crescând implicit stimulentele pentru evaziune – pentru că este evident că se câştigă mai mult eludând TVA-ul de 11% decât unul de 5% sau 9% – aceasta este soluţia Guvernului pentru a „eradica” evaziunea fiscală? Să se roage public de operatori să nu mai facă evaziune? Este, din păcate, penibil. Din păcate, domnul Irineu Ambrozie Dărău pare să continue politica anti-turism inaugurată de predecesorul său, domnul Mituţă, ceea ce ridică o întrebare legitimă: este aceasta strategia partidului pe care îl reprezintă – distrugerea turismului românesc? Domnule ministru, ar fi trebuit să ştiţi că încasările din turism sunt în scădere abruptă, ca efect cumulativ al: scăderii puterii de cumpărare, creşterii TVA, exploziei preţurilor la energie,

majorării taxelor şi impozitelor locale şi, nu în ultimul rând, dispariţiei voucherelor de vacanţă. Voucherele pe care colegul dumneavoastră, Radu Miruţă, le-a atacat furibund, catalogându-le drept „o golăneală”, au susţinut, ani la rând, turismul intern, fiscalizarea domeniului şi crearea de locuri de muncă”, afirmă ANAT.

Potrivit Asociației, rolul unui ministru al Turismului ar fi să se concentreze pe strategie, promovare, conectivitate, competitivitate și stabilitate fiscală, nu să facă apeluri publice către operatorii economici.