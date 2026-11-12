Caroli Foods Group intră pe segmentul high protein și lansează două sortimente noi de șuncă fără aditivi

Caroli Foods Group își extinde portofoliul în categoria alimentelor bogate în proteine prin lansarea gamei Caroli High Protein. Noua linie include două sortimente de șuncă feliată — din carne de porc și din piept de pui — dezvoltate fără aditivi și cu un aport de 20 de grame de proteină per 100 de grame de produs.

Decizia marchează intrarea brandului Caroli pe un segment aflat în expansiune rapidă în retailul alimentar din România, unde produsele bogate în proteine depășesc nișa sportivilor de performanță și devin o opțiune frecventă pentru consumul zilnic.

Cele două produse sunt comercializate în format feliat, conceput pentru integrarea rapidă în mesele cotidiene, și poartă mențiunea „Etichetă Cinstită”, care semnalează o listă scurtă de ingrediente:

Șunca Caroli High Protein de porc: conține 90% carne , oferă 20 g de proteină la 100 g și este realizată fără aditivi.

Șunca Caroli High Protein din piept de pui: furnizează 20 g de proteină la 100 g, având la bază o rețetă fără aditivi.

„Segmentul high protein traversează o transformare importantă, de la o categorie asociată predominant sportivilor la una cu relevanță tot mai mare pentru publicul larg. Consumatorii caută din ce în ce mai mult produse care combină beneficiile nutriționale cu gustul și comoditatea și care se integrează firesc în rutina de zi cu zi”, a declarat Adrian Man, Director de Marketing la Caroli Foods Group.

Strategia de lansare vizează poziționarea proteinei ca un element accesibil în alimentația de zi cu zi, sub conceptul „Your Everyday Protein” și mesajul „Delicioasă lângă orice, irezistibilă de una singură”.

„Lansarea Caroli High Protein a pornit de la identificarea unei oportunități reale de consum, nu doar de la dezvoltarea unui nou produs. Ne-am dorit să construim un teritoriu relevant și distinctiv pentru brandul Caroli într-o categorie aflată în plină evoluție”, a precizat Ioana Cilibia, Senior Brand Manager Caroli.

Pentru susținerea gamei, compania a dezvoltat o campanie integrată construite în jurul unei piese muzicale originale („Proteine”) și al unui videoclip dedicat, distribuite pe platforme de streaming audio și video (Spotify, YouTube), rețele sociale (TikTok, Instagram, Facebook), radio și proiecte editoriale.

Înființat în 1994, Caroli Foods Group este unul dintre principalii producători de produse din carne ambalate din România, operând o fabrică la Pitești și o rețea națională de distribuție. Portofoliul companiei cuprinde peste 200 de produse reunite sub cinci mărci: Caroli, Sissi, Campofrio, Maestro și Primo. Din anul 2017, grupul face parte din compania internațională Sigma.