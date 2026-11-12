Denise Rifai revine pe micul ecran cu un nou proiect de televiziune, de această dată la Antena Stars. Realizatoarea va prezenta emisiunea TOC Show, care va debuta pe 30 noiembrie și va fi difuzată de luni până joi, de la ora 21:30. Noul format va include interviuri cu invitați din diverse domenii, dar și discuții cu specialiști.

Noua producție prezentată de Denise Rifai se numește TOC Show și va intra în grila Antena Stars începând de luni, 30 noiembrie. Emisiunea va putea fi urmărită de luni până joi, de la ora 21:30.

Formatul va aduce în fața publicului invitați din mai multe domenii, prin interviuri și discuții pe teme de interes. În platou vor fi prezenți și specialiști care vor contribui la dezbateri cu propriile opinii și perspective.

Producția va pune accent pe interviuri-eveniment și pe subiecte menite să provoace reacții și dezbateri. Alte detalii despre rubricile și elementele emisiunii urmează să fie prezentate în perioada următoare.

Lansarea TOC Show vine și cu o modificare în programul postului. Noua emisiune va înlocui Spynews TV Live, prezentată până acum de Mara Bănică, potrivit Pagina de Media.

Aceasta va continua să apară la Antena Stars, însă cu emisiunea Spynews TV, programată duminica, de la ora 13:00, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Antena Group.

Denise Rifai a vorbit despre entuziasmul cu care pregătește noul proiect și a descris producția drept cel mai important format realizat până acum. Prezentatoarea a anunțat că emisiunea va avea invitați cunoscuți și surprinzători, interviuri consistente și o rubrică specială.

„A venit şi momentul în care vă pot dezvălui numele acestei emisiuni – TOC Show! Sunt atât de încântată, este cel mai frumos produs al meu, dintre toate cele de până acum. Aducem invitaţi de calitate, nume surprinzătoare pe care vă veţi dori să le vedeţi, interviuri pline de substrat şi de informaţii de neratat, dar şi o rubrică la care nu vă aşteptaţi!”, a declarat realizatoarea.

Revenirea Denisei Rifai la televiziune are loc după schimbarea din grila de programe de la începutul toamnei. În septembrie, aceasta i-a cedat locul lui Cătălin Măruță la prezentarea emisiunii „Furnicuțele”.

La rândul său, Cătălin Măruță a revenit pe micul ecran după o pauză de șapte luni, în cadrul proiectului „Furnicuțele”, difuzat de Antena 1. Prezentatorul a explicat că, după plecarea din televiziune, a primit mai multe propuneri, însă a preferat să nu accepte imediat un nou proiect.

Într-un interviu acordat Antena 1 la începutul lunii septembrie, acesta a povestit că perioada petrecută departe de televiziune i-a oferit ocazia să se concentreze asupra familiei și asupra proiectelor desfășurate în mediul online. Măruță a explicat că nu a simțit nevoia să revină imediat, chiar dacă ofertele au apărut la scurt timp după plecare.

„După ce am plecat, am primit foarte multe propuneri de a mă întoarce în televiziune, unele dintre ele venind destul de repede sau în diferite proiecte online. Am simţit că e nevoie de o pauză. Iată că au trecut şapte luni de zile”, a povestit Cătălin Măruţă.

Prezentatorul a explicat că a acceptat oferta pentru „Furnicuțele” deoarece a găsit un format de divertisment în care se regăsește și care îi permite să păstreze un echilibru între activitatea profesională și viața personală.

„E un format de divertisment 100%, e un format în care mă regăsesc 100%. În acelaşi timp e un format care îmi permite să am foarte mult timp liber şi pentru familia mea”, a spus acesta.

Un alt criteriu important în alegerea proiectului a fost programul de filmare. Emisiunea este înregistrată în prima parte a săptămânii, astfel încât prezentatorul să își poată dedica restul zilelor activităților din mediul online.

Măruță a explicat că organizarea filmărilor îi oferă posibilitatea de a împărți mai ușor timpul între televiziune și celelalte proiecte profesionale.

„Este o emisiune care se înregistrează în prima parte a săptămânii, ceea ce înseamnă că partea a doua a săptămânii poate să fie pentru proiectele din online”, a afirmat Cătălin Măruță.

Pe lângă formatul emisiunii și programul de înregistrări, prezentatorul a menționat că a contat și echipa alături de care urma să lucreze. Acesta a spus că și-a dorit un proiect care să îi placă, dar care să îi permită să aibă timp pentru propria viață și pentru familie.