Nuclearelectrica schimbă conducerea tehnică a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, unde Bogdan Deaconu va prelua funcția de director la 1 decembrie 2026. Decizia urmărește îmbunătățirea performanței echipamentelor și a activității de inginerie, în contextul problemelor recente de funcționare a Unității 1.

Bogdan Deaconu, inginer cu experiență în industria nucleară și evaluator al performanței flotei nucleare internaționale în cadrul Institute of Nuclear Power Operations (INPO), va prelua, începând cu 1 decembrie 2026, conducerea tehnică a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă. Potrivit unui comunicat transmis de Nuclearelectrica, acesta va avea ca obiectiv îmbunătățirea performanței tehnice a centralei.

Numirea face parte dintr-o strategie de revenire la excelență în domeniul tehnic, care vizează performanța echipamentelor, eficiența organizației de inginerie, consolidarea culturii prevenției și îmbunătățirea continuă. Aceste elemente au contribuit, de-a lungul timpului, la menținerea unităților nucleare de la Cernavodă în primele poziții ale clasamentelor mondiale privind factorul de capacitate, potrivit companiei.

Bogdan Deaconu are o experiență de 13 ani în industria nucleară, acumulată în cea mai mare parte în cadrul centralei de la Cernavodă. De asemenea, a lucrat timp de doi ani la INPO, organizație care stabilește standardele de excelență pentru operațiunile nucleare.

Nuclearelectrica precizează că experiența sa combină cunoașterea detaliată a echipamentelor centralei cu expertiza dobândită la nivel internațional în evaluarea și îmbunătățirea performanței centralelor nucleare.

Noul responsabil al conducerii tehnice a CNE Cernavodă a arătat că centrala și-a demonstrat de-a lungul anilor capacitatea de a se menține printre cele mai performante unități nucleare din lume. El a explicat că experiența internațională i-a permis să identifice principalele elemente care contribuie la îmbunătățirea performanței, printre care se numără fiabilitatea echipamentelor, identificarea timpurie a problemelor, eficiența proceselor și responsabilitatea angajaților.

Bogdan Deaconu consideră că echipa centralei dispune de competențele și angajamentul necesare pentru a-și reconfirma performanța tehnică. În noua funcție, acesta urmărește să creeze condițiile prin care capacitățile profesionale ale angajaților să se reflecte în rezultate concrete și durabile.

„CNE Cernavodă a demonstrat, de-a lungul anilor, că îşi merită locul în topul celor mai performante centrale nucleare din lume. Acesta este standardul la care ne raportăm. La nivel internaţional, am cu lucrat cu centrale care şi-au reechilibrat performanţa şi ştiu ce funcţionează: echipamente reziliente, probleme identificate la timp, procese eficiente, oamenii potriviţi la locul potrivit şi o cultură în care fiecare persoană îşi asumă, cu responsabilitate, rezultatul final. Echipa de la CNE Cernavodă are competenţa şi angajamentul necesare pentru a-şi reconfirma performanţa la nivel tehnic. Rolul meu este să creez cadrul în care atuurile echipei să se transforme în rezultate vizibile şi sustenabile”, a declarat Deaconu.

În perioada 2019–2024, Bogdan Deaconu a fost coordonatorul principal al programului de extindere a duratei de viață a Unității 1 de la CNE Cernavodă, ocupându-se de toate etapele proiectului, de la inițiere și dezvoltare până la implementare. Finalizarea programului a permis continuarea funcționării Unității 1 până la intrarea acesteia în procesul de retehnologizare.

De-a lungul carierei, Bogdan Deaconu a format și coordonat echipe multidisciplinare și multinaționale. Printre proiectele gestionate s-au numărat inspecția și remedierea deficiențelor componentelor interne ale reactorului, activități care au implicat sute de contractori și angajați ai centralei. Aceste proiecte au presupus respectarea unor termene stricte și gestionarea riscurilor operaționale.

Bogdan Deaconu și-a început cariera în 2013, în funcția de inginer tehnolog la RATEN-CITON, unde a fost responsabil de activități de proiectare și analiză pentru sistemele CNE Cernavodă. În 2016, s-a alăturat echipei centralei, unde a coordonat programele destinate componentelor critice ale reactorului, respectiv canalele de combustibil, conductele feeder și vasul calandria. Ulterior, în calitate de inginer specialist, s-a ocupat de programele de inspecție și evaluare a stării componentelor critice din zona nucleară și cea clasică.

În perioada 2021–2024, a condus Serviciul Componente Pasive, având responsabilități privind elaborarea planurilor de control al îmbătrânirii și de management al stării componentelor critice, precum și coordonarea colaborării dintre departamente pentru programele de suport.

Între 2024 și 2026, Bogdan Deaconu a activat în cadrul Institute of Nuclear Power Operations (INPO), în funcțiile de Senior Equipment Reliability Evaluator și Continuum Contact. Printre responsabilitățile sale s-au numărat identificarea timpurie a semnalelor care indicau o posibilă scădere a performanței centralelor partenere, atât la nivelul echipamentelor, cât și al organizațiilor de inginerie. De asemenea, a oferit sprijin echipelor de conducere tehnică în procesele de redresare a performanței.

Activitatea sa în cadrul INPO a vizat atât flota de centrale nucleare din Statele Unite, cât și unitățile internaționale afiliate organizației din Canada, Argentina, Mexic și Africa de Sud. Totodată, a contribuit la dezvoltarea și implementarea unei inițiative privind creșterea rezilienței centralelor nucleare internaționale în fața amenințărilor naturale.

Din 2026, Bogdan Deaconu ocupă funcția de expert în cadrul Nuclearelectrica, unde coordonează dezvoltarea proiectelor privind managementul îmbătrânirii, extinderea duratei de viață a instalațiilor și suportul operațional.

Numirea sa în conducerea tehnică a CNE Cernavodă are loc în contextul în care Unitatea 1 a fost deconectată luni seara de la Sistemul Energetic Național (SEN), în urma unei defecțiuni apărute în partea clasică a reactorului.

În acest context, Nuclearelectrica a anunțat măsuri la nivelul managementului tehnic al centralei, responsabil de asigurarea disponibilității echipamentelor necesare funcționării Unității 1. Una dintre aceste măsuri este schimbarea directorului tehnic, începând cu 1 decembrie 2026.

Potrivit informațiilor anunțate, Unitatea 1 urmează să fie reconectată la Sistemul Energetic Național vineri.