Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seară, într-o conferință de presă, că actualul sistem administrativ-teritorial face dificilă fuziunea dintre localități. El a arătat că procedura presupune organizarea de referendumuri în ambele localități care doresc să se comaseze.

Șeful Guvernului a explicat că, în lipsa unei modificări legislative clare, care să prevadă explicit modul în care comunele mici, de exemplu cele sub 1.500 de locuitori, ar putea fuziona, nu vede fezabil acest proces decât în anumite excepții din zone mici. Potrivit afirmațiilor sale, astfel de fuziuni punctuale nu ar schimba însă sistemul în ansamblu.

„Fără o modificare legislativă care să prevadă explicit modul în care localităţile mici, de exemplu comunele sub 1.500 de locuitori ar putea fuziona, lucrul pe care l-am putea face, nu văd fezabil, decât cu anumite excepţii în zone mici, fuziuni dar care nu schimbă sistemul”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a mai declarat că, dacă în anii următori va exista o susținere politică pentru comasarea localităților, personal va susține acest demers. A precizat însă că nu sunt suficiente declarațiile politice și că este nevoie de majorități stabile care să sprijine proiecte concrete, astfel încât să existe rezultate efective.

Bolojan a precizat că, în cazul localităților mai mari, probabilitatea de a îndeplini condițiile legale pentru validarea unui referendum, în special pragul de prezență la vot, este foarte scăzută. A dat ca exemplu municipiul Buzău, unde, potrivit declarațiilor sale, s-a constatat aceeași dificultate legată de participarea la vot.

În acest context, premierul a arătat că, pentru a permite o comasare reală a localităților mici, ar fi necesară o intervenție legislativă care să reglementeze clar procedura.

„În condiţiile în care în anii următori se va găsi o susţinere politică pentru comasarea localităţilor, personal voi susţine acest lucru. Dar aici nu e nevoie de declaraţii politice, de-astea avem destule. E nevoie de majorităţi stabile care să susţină proiecte, în aşa fel încât să avem rezultate. Dacă este să discutăm despre actualul sistem, trebuie să fim conştienţi că fuziunea dintre localităţi e o procedură greoaie, pentru că presupune referendumuri organizate în ambele localităţi. Cu cât o localitate este mai mare – şi am experimentat în calitate de primar două referendumuri de tipul acesta – probabilitatea să atingi condiţiile de respectare a unui referendum, în primul rând prezenţa la vot, am văzut asta şi în municipiul Buzău, de exemplu, este foarte scăzută”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a afirmat că pachetul pentru reforma administrației, adoptat prin ordonanță de urgență în ședința de Guvern, are în vedere creșterea eficienței administrației pe structurile actuale. El a explicat că există două posibilități în perioada următoare.

Potrivit acestuia, fie pachetul adoptat va demonstra că administrația poate deveni mai eficientă, mai performantă și mai orientată către cetățeni în actualul cadru administrativ, fie va fi doar o problemă de timp până când se va reveni la discuții privind o reformă mai amplă. Premierul a arătat că, indiferent cine se va afla la guvernare, va fi nevoit să facă o reformă a administrației dacă actualele măsuri nu vor produce rezultate.

„Ori acest pachet ne dovedeşte că putem avea o administraţie mai eficientă, mai performantă, mai în serviciul cetăţenilor pe actualele structuri, ori va fi doar o problemă de timp până se va ajunge din nou într-o zonă de discuţii în care, indiferent cine va fi în guvernare, va fi nevoit să facă o reformă a administraţiei”, a spus Bolojan.

În contextul dificultăților financiare cu care se confruntă multe primării, subiectul comasării localităților a fost readus în discuție. A fost menționat și cazul județului Satu Mare, unde primarii a două localități au ridicat recent această temă, pentru a putea face față cheltuielilor.