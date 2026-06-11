Țara care va interzice căsătoriile între veri. Noua lege va intra în vigoare la 1 iulie 2026

Suedia va interzice, de la 1 iulie 2026, căsătoriile între veri și alte rude apropiate, după ce Parlamentul de la Stockholm a adoptat în unanimitate o lege menită să combată opresiunea bazată pe onoare și violența familială.

Suedia va interzice căsătoriile între veri și rude apropiate. Noua lege va intra în vigoare la 1 iulie 2026.

Parlamentul de la Stockholm a votat în unanimitate legea care vizează combaterea opresiunii legate de onoare și a violenței familiale. Interdicția este necondiționată în cazul căsătoriilor între veri primari. De altfel, căsătoriile între veri străini nu vor fi, în general, recunoscute în Suedia.

Noua lege va extinde interdicțiile și la alte grade de rudenie. Astfel că nu va fi posibilă nici căsătoria în care una dintre persoane este rudă în linie directă cu frații sau surorile celeilalte. Frații vitregi și frații prin adopție nu se vor putea căsători între ei.

Pentru că legea nu se aplică retroactiv căsătoriilor deja încheiate în Suedia, orice căsătorie între verișori finalizată înainte de miezul nopții de 30 iunie 2026 va rămâne perfect valabilă.

Totuși, dacă cineva se trezește astăzi (10 iunie 2026) că vrea să se căsătorească rapid pentru a fenta legea, s-ar putea să fie prea târziu. În Suedia, înainte de a te putea căsători, trebuie să obții o aprobare obligatorie de la Administrația Fiscală, numită „hindersprövning” (verificarea impedimentelor la căsătorie). Birocrația pentru acest document durează în general câteva săptămâni. Astfel, cei care nu au depus deja actele se află într-o cursă contra cronometru aproape imposibil de câștigat.

Perioada de până la 1 iulie 2026 este ultima în care se mai aplică și alte două excepții din vechea lege a familiei: Până acum, frații vitregi care nu au crescut împreună puteau solicita o dispensă specială (o permisiune excepțională) pentru a se căsători. Această opțiune dispare total. Nu vor mai fi permise nici căsătoriile între un unchi/o mătușă și nepot/nepoată (pe linie de frați).

Una dintre cele mai aprinse dezbateri care are loc chiar acum, înainte de aplicarea legii, este legată de imigranți. Deși Suedia nu anulează căsătoriile propriilor cetățeni făcute înainte de 1 iulie 2026, legea va refuza să mai recunoască căsătoriile din străinătate, indiferent când au fost făcute. Asta înseamnă că o familie de imigranți, căsătoriți legal de 10 ani în țara lor de origine (unde verișorii au voie să se căsătorească), se poate muta în Suedia după 1 iulie 2026, iar statul suedez pur și simplu nu îi va recunoaște ca soț și soție.