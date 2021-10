Secretul româncei din spatele Louis Vuitton. A ridicat numele brandului în top

Diana Comşa, în vârstă de 40 de ani, este absolventă a Academiei de Studii Economice, cu specializarea în Relaţii Economice Internaţionale. Totodată, anul 4 de facultate l-a făcut la Universitatea Economică din Viena, unde a beneficiat de bursă academică, potrivit celor scrise de adevarul.ro

Mai apoi, aceasta a urmat apoi un master în Afaceri Europene la Edhec Grande Ecole, la Nisa, în Franţa. Între 2005 şi 2006, a făcut mai multe stagii de marketing în Paris, la celebrul grup de lux Louis Vuitton, polul de cosmetice, marca Guerlain.

Totuși, secretele marketingului de lux le-a deprins încă de când se afla în oraşul de pe Coasta de Azur. După absolvirea masteratului, ofertele din partea marilor companii de lux franceze au început să vină.

„Nu visam să ajung vreodată să lucrez la ei, am ales cu subconştientul această direcţie”

„În timpul masterului din Franţa, de la Edhec Grande Ecole, am avut cursuri în marketingul de lux cu profesori care au lucrat în industrie şi am fost atrasă de acest univers. Marketingul produselor de lux este foarte specific, nu se vinde partea funcţională, ci un sentiment. Şi unde mai bine decât în patria luxului să învăţ aceste coduri de marketing? Prin intermediul şcolii, care e în topul şcolilor de business din Franţa, am aplicat la diverse stagii de marketing la Paris şi am primit mai multe oferte, printre care Cartier şi Guerlain.

Am ales Guerlain, parte din Grupul Louis Vuitton, deoarece a fost prima reclamă la un produs din Vest pe care o văzusem în 1990, imediat după Revoluţie. Pe coperta revistei «Time» apărea o doamnă misterioasă în roşu, cu parfumul «Samsara» de la Guerlain – aveam nouă ani şi m-a marcat. Nu visam să ajung vreodată să lucrez la ei, am ales cu subconştientul această direcţie”, a spus Diana Comşa, potrivit sursei menționate.

Avea să-şi construiască o carieră impresionantă

După aceea, românca a acoperit lansări de produse la Paris, în 34 de ţări din toată lumea. Din momentul respectiv, avea să-şi construiască o carieră impresionantă printre nume uriaşe, lucrând pentru branduri cu istorie.

„Având această intrare în industrie la o companie cu un mare renume, punând în aplicare zi de zi bazele marketingului de lux din şcoală, am urmat o linie naturală de oportunităţi. M-am mutat în San Francisco şi apoi la Londra, activând în marketing pentru alt brand din polul de cosmetice de la Louis Vuitton, marca Benefit Cosmetics”, a mai spus Diana Comşa.

