Haos în Marea Britanie. Protestele continuă. Potrivit imaginilor postate pe rețelele de socializare, un grup de antivacciniști care a preluat recepția clădirii ITN din centrul Londrei și care l-ar fi urmărit pe prezentatorul Channel 4, Jon Snow, demonstrează acum în afara sediului Google.

Astfel, în cursul zilei de luni, oamenii legii au închis intrările în clădirea ITN de pe Grays Inn Road, după ce o mulțime de peste 100 de persoane a început să protesteze la adresa vaccinării împotriva coronavirus. Amintim faptul că aceași clădire găzduiește operațiunile de știri ITV, Channel 4 și Channel 5. Totodată, acolo sunt și fostele studiouri ale BBC.

Pentru a face față valului de protestatari anti-vaccin, peste 20 de ofițeri de poliție se aflau la fața locului. Totodată, mai multe vehicule erau în așteptare pentru a ajuta la oprirea protestatarilor care continuă să încurce traficul.

In recent weeks anti-vax protesters have harassed a BBC reporter, stormed the (old) BBC studios and are now occupying the ITN building.

The safety of journalists in the UK needs to be taken seriously. pic.twitter.com/Iu646P8Tug

— Carl Nasman (@CarlNasman) August 23, 2021