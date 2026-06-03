România a cerut o reuniune extraordinară la OSCE după incidentul de la Galați. Zeci de state și-au exprimat sprijinul

Consecințele de securitate generate de încălcarea spațiului aerian al României și de incidentul produs la Galați, în urma căruia mai mulți civili au fost răniți, au fost analizate într-o reuniune extraordinară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, 43 de state participante și-au exprimat solidaritatea cu România și au condamnat acțiunile Federației Ruse.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că, la inițiativa României, 14 state participante la OSCE, membre ale formatelor București 9 (B9) și Nordic-Baltic 8 (NB8), au cerut convocarea unei reuniuni extraordinare comune a Forumului de Cooperare în domeniul Securității și a Consiliului Permanent al organizației.

Întâlnirea a avut loc pe 2 iunie și a avut ca principal subiect implicațiile asupra securității regionale generate de incidentul din noaptea de 28 spre 29 mai 2026, când spațiul aerian al României a fost încălcat, iar o explozie produsă la Galați s-a soldat cu răniți și pagube materiale.

Potrivit diplomației române, reuniunea a oferit cadrul pentru discutarea impactului acestui eveniment asupra securității regionale și asupra statelor participante la OSCE.

Conform comunicatului transmis de MAE, partea română a subliniat gravitatea incidentului și a explicat că acesta s-a produs în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.

„Incidentul s-a desfăşurat în contextul mai larg al războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. România a prezentat dovezi solide care demonstrează că responsabilitatea pentru acest incident aparţine exclusiv Federaţiei Ruse. În cadrul reuniunii, 43 de state participante au prezentat declaraţii de sprijin şi solidaritate cu România, exprimând compasiune faţă de victimele afectate de acest eveniment”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Oficialii români au arătat că incidentul de la Galați nu poate fi analizat separat de conflictul din Ucraina și de atacurile repetate desfășurate în apropierea granițelor României.

Potrivit MAE, reacția statelor participante la reuniune a fost una fermă, majoritatea delegațiilor exprimându-și sprijinul pentru România și condamnând comportamentul Federației Ruse.

Pe lângă declarațiile individuale formulate de numeroase state, au fost prezentate și poziții comune din partea statelor membre ale Uniunii Europene și a celor reunite în formatele București 9 și Nordic-Baltic 8.

Ministerul de Externe precizează că partenerii României au condamnat comportamentul agresiv al Rusiei și au avertizat asupra efectelor pe care aceste acțiuni le au asupra securității întregii regiuni.

Unul dintre cele mai importante momente ale reuniunii a fost prezentarea declarației comune a statelor din grupurile București 9 și Nordic-Baltic 8.

„În declaraţia comună (B9+NB8), sunt condamnate aceste incidente, arătându-se că acestea arată un model persistent de conduită iresponsabilă a Rusiei, care poartă întreaga responsabilitate atât pentru războiul său împotriva Ucrainei, cât şi pentru aceste incidente care reprezintă o consecinţă directă a invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. Au fost respinse campaniile flagrante de dezinformare şi intimidare ale Rusiei şi au exprimat angajamentul de a contracara activităţile maligne ale Rusiei, inclusiv ameninţările cibernetice şi acţiunile hibride ale acesteia”, au transmis reprezentanții MAE.

Documentul evidențiază preocupările tot mai mari ale statelor din regiune cu privire la riscurile de securitate generate de războiul din Ucraina și la efectele acestuia asupra țărilor vecine.

În cadrul reuniunii, România și partenerii săi au reiterat sprijinul pentru Ucraina și pentru eforturile de obținere a unei păci durabile.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, statele participante au reafirmat necesitatea respectării dreptului internațional și a principiilor consacrate prin Actul Final de la Helsinki.

Totodată, autoritățile române au transmis că vor continua să susțină mecanismele internaționale de documentare și investigare a crimelor comise în contextul războiului.

„România va continua să susţină utilizarea instrumentelor OSCE pentru documentarea şi tragerea la răspundere a Federaţiei Ruse pentru crimele comise împotriva Ucrainei”, se arată în comunicatul MAE.

OSCE este cea mai mare organizație regională de securitate din lume și reunește 57 de state participante din Europa, America de Nord și Asia Centrală.

Misiunea organizației este de a contribui la menținerea păcii, securității și stabilității prin prevenirea conflictelor și gestionarea riscurilor de securitate.

Principalele structuri de decizie ale organizației sunt Consiliul Permanent, responsabil de aspectele politice, și Forumul de Cooperare în domeniul Securității, care gestionează problemele politico-militare.

Potrivit MAE, convocarea unei reuniuni comune a celor două structuri are loc doar în situații excepționale, atunci când există preocupări majore privind securitatea regională.

Ultima reuniune de acest tip a fost organizată pe 26 mai 2026, la solicitarea Ucrainei, după atacul masiv lansat de Federația Rusă în noaptea de 23 spre 24 mai, în care a fost utilizată inclusiv o rachetă balistică de tip Oreșnik.