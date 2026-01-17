Acest indicator, denumit și „hotspot” sau „punct negru”, este poziționat în locuri cu vizibilitate redusă, curbe periculoase, benzi înguste ori alte condiții care favorizează apariția accidentelor. Conform datelor oficiale, 171 de astfel de puncte negre au fost identificate pe drumurile din România în urma analizelor autorităților competențe în domeniul transporturilor.

Ministerul Transporturilor precizează că aceste zone cu risc au fost stabilite pe baza unei analize exhaustive realizate la nivel național, iar unele dintre ele au ajuns să aibă limita de viteză redusă pentru creșterea siguranței conducerii.

Reducerea vitezei a fost aplicată pe 145 de sectoare situate în 75 dintre cele 171 de puncte negre identificate.

„Fiecare decizie de reducere a limitei legale de viteză a fost luată în urma deplasării în teren a unei comisii formate din reprezentanți ai poliției rutiere şi ai administratorului drumului în vederea identificării locului exact al fiecărui hotspot și verificării întregului sector de drum din punct de vedere al caracteristicilor platformei acestuia – aliniament, curbe, rampe, pante etc. – și al existenței elementelor care concură la creșterea gradului de siguranță rutieră – trotuare, piste pentru biciclete, covoare antiderapante de culoare roșie amplasate înaintea trecerilor pentru pietoni sau amenajarea unui spațiu median denivelat de refugiu, marcaje rutiere rezonatoare atât pentru separarea sensurilor de circulație, cât şi pentru delimitarea părți carosabile, iluminat public, parapet de protecție, inclusiv lateral, pe sectoarele de drum situate în curbe periculoase ori cu diferență mare de nivel, indicatoare rutiere prevăzute cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau panouri pentru semnalizarea unor situații deosebite etc. Astfel, reducerea limitei legale de viteză s-a realizat doar pe acele sectoare de drum pe care au fost identificate puține elemente de siguranță dintre cele enumerate mai sus, iar noua limită de viteză a fost stabilită, în funcţie de lungimea fiecărui hotspot, pe întregul sector de drum ori doar pe anumite porțiuni, mai scurte. De exemplu: în curbe periculoase, pe sectoare cu vizibilitate redusă etc.”, transmite Ministerul Transporturilor.

Campionul de raliuri Titi Aur atrage atenția că problema principală nu este doar semnalizarea, ci și gradul redus de conștientizare al multor șoferi. El a explicat pentru ziare.com că șoferii trebuie să înțeleagă că pericolele pot apărea la orice drum și că lipsa de informare sau de educație în trafic le poate afecta siguranța proprie.

„Prima greșeală pe care o fac în orice anotimp este că din lipsă de informare, de educație din acest punct de vedere, șoferii nu conștientizează ce li se poate întâmpla: de exemplu, ce se poate întâmpla dacă nu am o mașină pregătită iarna. Șoferul trebuie să conștientizeze că i se poate întâmpla și lui (n.r. – ceva rău). Asta nu e valabil doar cu mașina, ci în viață, în general. Auzim că unii s-au îmbolnăvit, că au căzut pe scări și și-au rupt piciorul etc. Ca să te protejezi, în primul rând trebuie să știi ce ai de făcut, ca să nu te expui unor pericole. Pe urmă trebuie să intervină sistemul de conștientizare, pentru a-ți da seama că și ție ți se poate întâmpla”, a precizat Titi Aur.

Pe lângă semnalizarea vizuală, autoritățile recomandă ca șoferii să își adapteze permanent viteza și să păstreze distanța corespunzătoare față de vehiculul din față în aceste zone. În plus, experții atrag atenția că punctele negre nu sunt doar rezultatul configurației drumului, ci și al comportamentului imprudent al participanților la trafic, cum ar fi depășirile riscante sau neatenția la schimbarea benzii.

Totodată, Ministerul Transporturilor intenționează să extindă și în anii următori programul de monitorizare și modernizare a acestor sectoare de drum. Planul include instalarea de sisteme de supraveghere video, marcaje reflectorizante suplimentare și semafoare inteligente, cu scopul de a reduce semnificativ accidentele și de a crește gradul de siguranță pentru șoferii care circulă pe aceste trasee critice.

De asemenea, specialiștii recomandă șoferilor să fie atenți la condițiile meteo și la iluminarea drumului, mai ales pe timpul nopții sau în condiții de ceață, când vizibilitatea scade semnificativ. În aceste situații, respectarea limitelor de viteză și a semnelor rutiere devine esențială, iar neatenția poate transforma chiar un drum familiar într-un punct cu risc ridicat de accidente.