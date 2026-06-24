Salarii recalculate pentru toți bugetarii din toamnă. Autoritățile schimbă formula de plată de la 1 septembrie

Salariile angajaților din sectorul public din Republica Moldova vor fi calculate după o nouă formulă începând cu 1 septembrie 2026. Reforma introduce o valoare de referință unică, care va sta la baza stabilirii veniturilor pentru toate categoriile profesionale din sistemul bugetar. Noul mecanism modifică structura remunerațiilor și prevede majorări pentru întregul sector public. Ministerul Finanțelor de la Chișinău a lansat și un calculator online prin care bugetarii își pot estima veniturile după aplicarea noilor reguli.

Salariile angajaților din sectorul bugetar vor fi determinate, de la începutul lunii septembrie, printr-un mecanism unitar care înlocuiește actuala formulă de calcul utilizată în sistemul public din Republica Moldova.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, noua structură salarială va fi alcătuită din două componente distincte. Componenta fixă va reprezenta 70% din salariul total, în timp ce partea variabilă va avea o pondere de 30% și va include sporurile, suplimentele și alte plăți acordate conform legislației în vigoare.

Elementul central al reformei este introducerea unei valori de referință unice de 4.200 de lei. Această sumă va fi multiplicată cu coeficientul aferent fiecărei funcții, stabilit prin noua grilă tarifară elaborată de autorități.

La rezultatul obținut vor fi adăugate sporurile și celelalte beneficii salariale prevăzute de lege, valoarea finală reprezentând salariul brut al angajatului. Informațiile au fost prezentate de autorități și publicate de Noi.md.

Un exemplu oferit în cadrul prezentării reformei vizează categoria asistenților sociali. În cazul acestora, remunerația va fi calculată prin aplicarea coeficientului specific funcției la valoarea de referință stabilită, la care se vor adăuga toate sporurile și plățile suplimentare prevăzute în noul sistem.

Ministerul Finanțelor din Republica Moldova susține că noul mecanism de salarizare va genera creșteri de venituri pentru întregul sector bugetar, indiferent de domeniul de activitate sau categoria profesională.

Potrivit instituției, reforma este concepută astfel încât să creeze un sistem mai uniform și mai transparent de stabilire a remunerațiilor în administrația publică și în celelalte instituții finanțate din bugetul de stat.

Pentru a permite angajaților să își estimeze viitoarele venituri, Ministerul Finanțelor a lansat un calculator online dedicat. Instrumentul oferă posibilitatea comparării salariului actual cu nivelul estimat după intrarea în vigoare a noii formule de calcul.

Totodată, autoritățile au publicat instrucțiuni privind utilizarea calculatorului și informații detaliate referitoare la sporurile, suplimentele și celelalte componente salariale care vor fi incluse în noul sistem aplicabil de la 1 septembrie 2026.