Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a explicat, luni, la conferința The Economist, că armonizarea politicilor monetare și fiscale necesită un echilibru atent pentru a menține disciplina fiscală, a sprijini salarii sustenabile și a încuraja creșterea productivității.

El a precizat că ne aflăm în perioade provocatoare pentru toate economiile și sectoarele, marcate de un nivel ridicat de incertitudine globală.

Potrivit guvernatorului BNR, există un șoc semnificativ generat de conflictele geopolitice și de tarifele comerciale, care influențează politicile monetare.

Mugur Isărescu a subliniat că această joncțiune între politicile monetare și fiscale trebuie gestionată cu grijă pentru a păstra stabilitatea prețurilor și financiară, pentru a susține salariile și productivitatea și, totodată, pentru a încuraja investițiile.

Isărescu a mai arătat că tensiunile politice și conflictele militare din regiune, fragmentarea relațiilor diplomatice și reconfigurarea alianțelor strategice contribuie la redefinirea mediului în care operează companiile și băncile.

„Există un şoc imens în ceea ce priveşte conflictele geopolitice, tarifele comerciale şi toate acestea afectează politicile monetare. În acelaşi timp, această joncţiune între politicile monetare şi fiscale necesită un act de echilibru delicat pentru a păstra disciplina fiscală, pentru a susţine salarii sustenabile şi creşterea productivităţii şi, de asemenea, pentru a încuraja investiţii concomitent, prezervând stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară. Într-adevăr, ne aflăm în timpuri provocatoare pentru toate economiile şi pentru toate sectoarele, acestea fiind marcate de un nivel crescut de incertitudine globală şi, într-o perspectivă logică, tensiunile politice şi conflictele militare din zona noastră, din vecinătate, fragmentarea relaţiilor diplomatice, precum şi reconfigurarea alianţelor strategice, toate acestea redefinesc mediul în care companiile şi băncile operează”, a afirmat Mugur Isărescu astăzi, 30 martie.

Guvernatorul BNR a explicat că asigurarea stabilității economice este un obiectiv activ și că creșterea durabilă nu poate fi construită pe dezechilibre economice. El a precizat că stabilitatea nu apare de la sine, ci reprezintă un pilon fundamental care permite investițiilor, inovației și progresului social să se dezvolte.

„Creşterea durabilă nu poate fi realizată pe baza unor dezechilibre economice. Stabilitatea nu se realizează de la sine, ci este un pilon fundamental în care investiţiile, inovaţia şi progresul social pot să crească, pot să se dezvolte”, explică șeful BNR.

Mugur Isărescu a menționat că, în ciuda șocurilor multiple din ultimii ani, politicile monetare aplicate au fost adecvate, iar inflația a rămas moderată. El a explicat că restartul economic post-COVID a generat șocuri inflaționiste, urmate de crize succesive, iar războiul din Ucraina a adăugat presiune suplimentară asupra stabilității economice.

Cu toate acestea, politicile monetare au rămas, în general, corecte, însă volatilitățile și șocurile geopolitice continuă să ridice provocări. Guvernatorul BNR a adăugat că, în România, așteptările publice rămân ridicate, iar impactul social negativ persistă parțial.

Consolidarea financiară și reformele structurale au devenit aspecte delicate, însă integrarea puternică a economiilor din Europa de Sud-Est în lanțurile valorice europene și în piața unică a redus diferențele dintre statele mai noi și cele mai vechi, sporind convergența economică, spune Mugur Isărescu.

„Restartul economic post-COVID a condus şi la şocuri inflaţioniste, urmate apoi de crize succesive. Băncile centrale şi economiile emergente se confruntă cu ciclurile importante de schimbare din ultimile decenii. Pe lângă aceasta, războiul din Ucraina a creat o presiune suplimentară în ceea ce priveşte stabilitatea economică. În ciuda acestor şocuri care se suprapun, politicile monetare au fost, în general, adecvate, iar inflaţia a fost moderată. Cu toate acestea, ca urmare a volatilităţii şi a şocurilor geopolitice rămân în continuare aspecte de rezolvat. Şi în România aşteptările publice rămân ridicate. Şi există în continuare un impact social negativ, cel puţin parţial. Consolidarea financiară şi reformele structurale au devenit aspecte delicate. Economiile din Europa de Sud-Est sunt integrate puternic în lanţurile valorice europene şi fac parte din piaţa unică europeană. Noile state care au aderat la Uniunea Europeană au minimizat distanţele şi lacunele dintre acestea şi statele mai vechi, devenind mai convergente”, a completat Mugur Isărescu.

Prima ediţie a Economist Romania Government Roundtable 2026 a debutat luni, 30 martie 2026, la Bucureşti, cu un program ambiţios care reuneşte lideri politici, instituţionali şi de business din România, Europa şi Statele Unite, pentru a discuta cele mai importante teme pentru stabilitatea, securitatea şi dezvoltarea regiunii Europei de Sud-Est, în actualul context geopolitic la nivel internaţional.