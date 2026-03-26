Cotația petrolului Brent a urcat cu 1,65 dolari, respectiv 1,61%, atingând 103,87 dolari pe baril, conform Reuters. În paralel, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,49 dolari, sau 1,65%, până la 91,81 dolari pe baril. Această evoluție vine după scăderi de peste 2% în sesiunea precedentă și este alimentată de incertitudinile privind perspectivele unui armistițiu în Orientul Mijlociu.

Miercuri, autoritățile pakistaneze au informat că planul în 15 puncte propus de președintele Trump a fost transmis către Iran, însă oficialii de la Teheran au declarat că nu sunt interesați să inițieze discuții în acest moment.

Casa Albă a avertizat că, în cazul în care Iranul nu va accepta negocierile, țara ar putea fi supusă unor acțiuni militare mai dure. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că, dacă Iranul nu recunoaște situația actuală și rezultatul conflictului militar, președintele Trump va asigura o ripostă mai puternică decât cea precedentă.

Conflictul din Orientul Mijlociu a condus la blocarea Strâmtorii Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din fluxul global de petrol. Agenția Internațională pentru Energie avertizează că impactul acestei blocări reprezintă o perturbare fără precedent pentru piața energetică.

Iranul a prezentat propria propunere de încetare a focului, solicitând despăgubiri de război și suveranitate asupra Strâmtorii Ormuz. Postul de televiziune de limbă engleză al statului iranian, Press TV, a citat un oficial anonim care a confirmat că Teheranul a refuzat oferta americană, după ce Pakistanul a transmis propunerea Statelor Unite către autoritățile iraniene.

„Iranul va pune capăt războiului atunci când va decide să o facă și când îi vor fi îndeplinite propriile condiții”, a declarat oficialul, potrivit Press TV.

Un oficial iranian a declarat că Teheranul va continua „loviturile puternice” în întreaga regiune a Orientului Mijlociu. Press TV, controlat de regimul de la Teheran, a prezentat și planul în cinci puncte al oficialului, care a respins propunerea SUA. Printre măsuri se numără oprirea uciderii oficialilor iranieni, garanții împotriva altor conflicte militare, despăgubiri de război, încetarea ostilităților și „exercitarea suveranității Iranului asupra Strâmtorii Ormuz”.

Elementele planului, în special cererea de despăgubiri și controlul asupra Strâmtorii Ormuz, sunt cel mai probabil inacceptabile pentru Casa Albă, având în vedere impactul semnificativ asupra aprovizionării globale cu energie.