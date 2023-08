Focul a scăpat de sub control în nordul insulei Tenerife. Sâmbătă, mii de oameni au fost evacuați din casele lor. Potrivit autorităților din Insulele Canare au declarat că peste 26.000 de persoane au fost evacuate până sâmbătă după-amiază. Vineri au fost evacuate 4.500 de persoane.

Focul s-a întețit peste noapte, iar autoritățile au intervenit cu elicoptere cu apă. Incendiul a izbucnit miercuri într-un parc naţional muntos din jurul vulcanului Teide – cel mai înalt vârf din Spania – în condiţii de vreme caldă şi uscată.

Potrivit liderului regional Fernando Clavijo, au fost ordonate noi evacuări. Aproape 5.000 de hectare au fost devastate de flăcări până în prezent, pe un perimetru de 50 km.

Preşedinta Consiliului din Tenerife, Rosa Davila, a precizat că un asemenea incendiu nu a mai fost văzut până acum în Insulele Canare. Aceasta a spus că prioritatea este de a „proteja vieţile oamenilor”. Nicio casă nu a fost afectată până acum.

Oamenii au primit ajutor medical în nord-vestul insulei.

Locuitorii sunt devastați, fiind nevoiți să lase în urmă animalele și gospodăria pentru care au muncit o viață. Imagini surprinse de Reuters arată cum alţi localnici îşi pun caii la adăpost.

Potrivit autorităților, zonele turistice populare ale insulei nu au fost afectate până în prezent, iar cele două aeroporturi ale sale au funcţionat în mod normal.

🇪🇸 This footage, shared by the Spanish Air and Space Army, shows a perspective from the wing of an airplane of the blazing mountains in Tenerife as the craft drops water to extinguish the fire. pic.twitter.com/yt4ljcvuUH

— NoComment (@nocomment) August 18, 2023