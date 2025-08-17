Avertisment pentru românii care au ieșit la pensie. Potrivit The Telegraph, posibilitatea de a transmite o pensie ca moștenire, fără impozite, este luată în considerare de mulți britanici care își planifică venitul de pensionare.

Cele mai recente propuneri ale guvernului de la Londra ar urma să anuleze această reducere a impozitului, începând cu anul viitor.

Pensia moștenită reprezintă o compensație. pe care o primește moștenitorul persoanei decedate pentru anii de contribuție la sistemul de pensii, pentru asigurarea dreptului la securitate și asistență socială, la o viață demnă și independentă a urmașului.

Deși „pensiile moștenite” ar rămâne scutite de taxa pe moștenire, în conformitate cu modificările propuse, beneficiarii ar trebui să plătească, totuși, un impozit pe venit.

În majoritatea cazurilor, pensiile nu sunt supuse impozitului pe succesiune la decesul titularului pensiei. Asta înseamnă că valoarea pensiei nu va fi adăugată la patrimoniul total, la impozitul pe moștenire, ceea ce poate fi un avantaj substanțial în planificarea afacerilor financiare.

Cu toate acestea, există cazuri în care beneficiarul ar putea plăti impozit pe venit. Regulile actuale diferă în funcție de anumiți factori, cum ar fi dacă titularul pensiei a decedat înainte sau după vârsta de 75 de ani.

Dacă titularul pensiei a murit înainte de împlinirea vârstei de 75 de ani, orice fonduri rămase în fondul de pensie pot fi moștenite fără impozit. Acest lucru se aplică indiferent dacă pensia este o pensie cu contribuții determinate sau o schemă de pensii la locul de muncă.

Dacă titularul pensiei a decedat după împlinirea vârstei de 75 de ani, fondurile de pensii moștenite sunt supuse impozitului pe venit la retragere.

Beneficiarul poate alege să primească pensia sub formă de sumă forfetară, care va fi impozitată la cota marginală de impozit pe venit, sau poate opta pentru o schemă de retragere sau o anuitate, caz în care venitul va fi impozitat la cota de impozit pe venit aplicabilă.

Există câteva excepții de la aceste reguli. De exemplu, dacă moștenitorul primește bani dintr-un fond plafonat (o formă veche de pensie, care nu mai este disponibilă, dar care a continuat să fie utilizată de deținătorii existenți), aceasta va fi probabil supusă impozitului pe venit chiar dacă persoana care a deținut-o avea sub 75.

Încasările din taxa de moștenire în Marea Britanie au depășit 4 miliarde de lire, pentru prima oara din istorie, arata datele oficiale, iar experții avertizează ca resentimentul este tot mai mare în rândul numărului record de persoane din clasa mijlocie, care sunt forțate să plătească „taxa pe deces”.