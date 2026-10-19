Veniturile românilor ar putea fi verificate automat de stat. În ce situații vor fi consultate datele fiscale

Un proiect de lege depus în Parlament propune ca instituțiile publice să verifice din oficiu veniturile declarate fiscal de persoanele fizice, în anumite proceduri administrative. Inițiativa aparține deputatului USR Vasile Ciprian Rus și urmărește eliminarea obligației de a prezenta adeverințe de venit atunci când informațiile pot fi obținute direct de la ANAF. Verificările ar urma să fie efectuate cu acordul prealabil al beneficiarilor. Pentru aplicarea noilor prevederi, proiectul trebuie adoptat de Parlament.

Veniturile românilor ar putea fi verificate direct de instituțiile statului, fără ca persoanele fizice să mai fie obligate să prezinte documente justificative, potrivit unui proiect legislativ depus în Parlament de deputatul USR Vasile Ciprian Rus. Măsura ar urma să se aplice exclusiv în procedurile administrative în care veniturile declarate fiscal reprezintă un criteriu pentru obținerea sau păstrarea unor drepturi, prestații, facilități ori servicii publice.

Inițiatorul propune ca autoritățile să consulte informațiile fiscale disponibile în sistemele informatice ale statului, în loc să solicite cetățenilor adeverințe și certificate de venit. Verificarea ar urma să fie realizată din oficiu, pe baza consimțământului prealabil al persoanei vizate.

„Proiectul urmărește instituirea obligației entităților publice de a verifica din oficiu, prin sistemele informatice ale statului, datele privind veniturile declarate fiscal ale persoanelor fizice, atunci când aceste venituri constituie condiție pentru stabilirea, acordarea, menținerea, modificarea ori încetarea unui drept sau a unei prestații, pentru acordarea unei facilități ori pentru accesul la un serviciu public. Inițiativa vizează reducerea solicitării adeverințelor de venit, a certificatelor de venit sau a altor documente justificative privind veniturile, în situațiile în care datele necesare pot fi obținute direct din evidențele fiscale, prin sistemul informați Patrimven (al ANAF n.red.), prin Platforma națională de interoperabilitate sau prin alte sisteme informatice prevăzute de Lege”, a explicat deputatul Vasile Ciprian Rus, inițiatorul proiectului legislativ.

Astfel, informațiile necesare ar putea fi obținute prin intermediul sistemului PatrimVen, administrat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), al Platformei naționale de interoperabilitate sau al altor sisteme informatice prevăzute de legislație.

În nota de fundamentare a proiectului, deputatul USR susține că solicitarea documentelor privind veniturile declarate fiscal generează cheltuieli și întârzieri pentru persoanele care se adresează instituțiilor publice. Potrivit acestuia, cetățenii sunt nevoiți să obțină de la o autoritate informații care se află deja în evidențele altei instituții a statului.

Modificarea legislativă urmărește reducerea acestor demersuri administrative, astfel încât verificarea informațiilor fiscale să fie realizată direct între instituțiile publice, fără implicarea beneficiarului în transferul documentelor.

„În numeroase proceduri administrative, persoanelor fizice li se solicită adeverințe de venit sau alte documente justificative privind veniturile declarate fiscal, pentru obținerea unor drepturi, prestații, facilitați sau servicii publice. Această practică produce costuri administrative inutile, consumă timp și transformă beneficiarul serviciului public într-un intermediar între instituții ale aceluiași stat”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Prin această modificare, inițiatorul urmărește ca persoanele care solicită drepturi, prestații sau facilități să nu mai fie obligate să obțină documente fiscale atunci când instituția responsabilă poate consulta informațiile necesare prin sistemele informatice disponibile.

Articolul principal al proiectului stabilește condițiile în care instituțiile publice ar urma să consulte din oficiu datele fiscale ale persoanelor fizice. Obligația ar interveni atunci când nivelul veniturilor declarate fiscal influențează stabilirea, acordarea, menținerea, modificarea sau încetarea unui drept ori a unei prestații, precum și acordarea unei facilități sau accesul la un serviciu public.

Textul legislativ precizează că verificarea informațiilor din evidențele fiscale trebuie să fie precedată de consimțământul beneficiarului.

„În procedurile administrative în care veniturile declarate fiscal ale unei persoane fizice constituie conditie pentru stabilirea, acordarea, mentinerea, modificarea ori încetarea unui drept sau a unei prestatii, pentru acordarea unei facilități ori pentru accesul la un serviciu public, entitățile publice cărora li se apLică prezenta ordonanță de urgență verifică din oficiu datele necesare din evidentețe fiscale, în baza consimțământului prealabil al beneficiarului”, se precizează în proiectul de lege.

Prevederea vizează, așadar, verificarea veniturilor declarate fiscal în cadrul unor proceduri administrative determinate, nu instituirea unui control general asupra averilor sau asupra tuturor sumelor deținute de români în conturile bancare.

Propunerea legislativă depusă de deputatul USR Vasile Ciprian Rus nu produce, în prezent, efecte juridice. Pentru ca instituțiile publice să poată aplica noile prevederi, proiectul trebuie să parcurgă procedura parlamentară și să fie adoptat.

Până la intrarea în vigoare a unei eventuale modificări legislative, procedurile privind prezentarea documentelor justificative de venit rămân reglementate de dispozițiile legale aplicabile fiecărui serviciu sau beneficiu public.