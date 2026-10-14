Un profesor din România a câștigat aproape 110.000 de euro din meditații. Venitul declarat la ANAF depășește 9.000 de euro pe lună
SURSA FOTO: Dreamstime - Elevi la școală
Un profesor din județul Timiș a declarat la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) venituri de aproape 110.000 de euro obținute într-un singur an exclusiv din meditații. Suma reprezintă cel mai mare venit declarat din această activitate de un profesor din vestul țării și cea mai mare sumă raportată exclusiv din meditații de către un profesor din România.
Veniturile declarate din meditații au crescut în vestul țării
Raportată la 12 luni, suma declarată la Fisc echivalează cu un câștig brut de peste 9.000 de euro pe lună. În acest caz particular, veniturile lunare obținute exclusiv din meditații ar fi echivalente cu aproximativ nouă salarii medii ale unui profesor din România, potrivit bilanțului ANAF.
Datele generale indică o creștere a numărului de persoane care își declară veniturile obținute din meditații. În 2025, în vestul României, 941 de persoane au declarat astfel de venituri, față de 676 în anul precedent.
Creșterea s-a reflectat și în sumele raportate autorităților fiscale. Încasările brute declarate din meditații au ajuns la 18,7 milioane de lei în 2025, comparativ cu 11,4 milioane de lei în 2024.
În total, profesorii din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara au declarat venituri de peste 30 de milioane de lei din meditații în ultimii doi ani.
Cum se declară veniturile obținute din meditații
Petru Răzvan Vlad, inspector în cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, a explicat procedura prin care persoanele care oferă meditații trebuie să își autorizeze activitatea și să declare veniturile obținute.
Pentru a desfășura legal această activitate, contribuabilii trebuie să se adreseze Registrului Comerțului din județul în care își au domiciliul și să obțină autorizarea. În urma procedurii, instituția le eliberează un cod unic de înregistrare (CUI), respectiv un cod fiscal.
Ulterior, veniturile sunt declarate la ANAF pe baza codului numeric personal (CNP), prin completarea formularului numit Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
Formularul este disponibil în format PDF și poate fi completat pe calculator. Prin intermediul acestuia, persoanele fizice își declară veniturile și contribuțiile sociale datorate.
„Contribuabili care prestează o asemenea activitate de meditații au obligația, pentru a fi autorizați legal, să meargă la Registrul Comerțului din județul unde își au domiciliu și să obțină autorizarea acestei activități. Registrul Comerțului le emite un CUI, un cod fiscal, iar la ANAF, pe baza CNP-ului, ei își declară venitul completând formularul declarației unice. Există un formular tipizat în format PDF pe care îl completează pe calculator. Se numește declarația unică privind impostul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, a precizat instituția, conform Radio Timișoara.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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