Planul Altex pentru bursă, pus în așteptare. Prioritate: Brico Dépôt România

Dan Ostahie, fondator și CEO Altex, a vorbit despre planurile companiei privind o eventuală listare la bursă, în timpul Maratonului „Made in Romania”. El a precizat că acest demers rămâne o opțiune luată în calcul pentru viitor. Potrivit acestuia, o astfel de decizie ar fi putut fi deja concretizată dacă nu ar fi intervenit achiziția Brico Dépôt România. Evenimentul a fost transmis live pe Profit.ro

Listarea la bursă a Altex este descrisă de conducerea companiei drept un proiect solid, aflat în analiză pentru perioada următoare. Dan Ostahie a subliniat că direcția strategică rămâne deschisă, însă condițiile interne trebuie mai întâi consolidate.

În acest context, el a legat evoluția posibilului IPO de procesul de integrare a noii achiziții din retailul de bricolaj. „Listarea la bursă a Altex este un plan solid, serios, la care ne gândim în viitor”, a declarat acesta.

Achiziția Brico Dépôt România a adus în grup o companie aflată pe pierdere, estimată la aproximativ 30 de milioane de euro. Obiectivul declarat este transformarea acesteia într-un business profitabil și capabil să susțină extinderea ulterioară. Procesul de integrare este privit ca o etapă necesară înaintea oricărei decizii privind piața de capital.

„Să nu uităm că am preluat o companie cu pierderi mari, vorbim de pierderi aproximativ 30 milioane de euro, și ambiția noastră este s-o aducem pe profit și să creăm capacitate de scalare. Atunci poate fi un moment de a merge la bursă. Până atunci, avem mult, mult de muncă”, a spus Ostahie.

Întrebat despre poziționarea Brico Dépôt România în raport cu concurența, Dan Ostahie a respins ideea unui obiectiv centrat pe clasamente. El a afirmat că prioritatea companiei este clientul și adaptarea ofertei la nevoile acestuia.

Din această perspectivă, indicatorii financiari sunt tratați ca rezultate ale strategiei comerciale, nu ca scop în sine. „nu aceste este scopul, nu locul în clasament este scopul, ci clientul este scopul”. În paralel, compania mizează pe dezvoltarea gamei de produse și servicii, considerată esențială pentru extindere.

Dan Ostahie a rememorat începuturile din 1991, când a pornit activitatea dintr-o pasiune pentru electronică, imediat după finalizarea studiilor la Facultatea de Electronică și Telecomunicații. El a precizat că, la acel moment, nu exista o cultură de business, iar primele activități au constat în repararea și vânzarea de televizoare color second-hand.

„La început a fost o joacă. Cultura de business nu exista, vorbim de anul 1991, când am început cu repararea de televizoare color la mâna a doua, pe care le vindeam, tocmai terminasem Facultatea de Electronică și Telecomunicații și asta era o pasiune. Totul a pornit de la o pasiune”, a mai declarat Dan Ostahie.

Altex a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 8,2 miliarde de lei, în creștere cu 7,2%, în timp ce profitul net a scăzut cu 39,9%, până la 228,5 milioane de lei.

În paralel, compania a finalizat achiziția Brico Dépôt România de la grupul Kingfisher, într-o tranzacție de 70 de milioane de euro, iar rețeaua Altex depășește în prezent 135 de magazine la nivel național.

În mai 2025, grupul Kingfisher a finalizat vânzarea Brico Dépôt România către Altex, tranzacție evaluată la 70 de milioane de euro și semnată la finalul lui 2024, cu avizul Consiliului Concurenței obținut în aprilie 2025. Grupul Altex operează în prezent peste 135 de magazine la nivel național.