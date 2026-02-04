Tot mai mulți proprietari de apartamente se uită spre panourile fotovoltaice ca soluție de reducere a facturilor la energie, însă legislația din România lasă loc de interpretări atunci când vine vorba despre montajul acestora pe balcoane. Deși legea favorizează clar instalarea sistemelor fotovoltaice pe case și acoperișuri, situația este mult mai complicată în cazul blocurilor de locuințe.

Chiar dacă un balcon este folosit exclusiv de proprietarul apartamentului, din punct de vedere juridic acesta nu este considerat un spațiu complet individual. Balconul face parte din anvelopa clădirii și este încadrat, conform legislației condominiilor, în categoria părților comune. Din acest motiv, orice intervenție care presupune modificări vizibile sau structurale intră sub reguli mai stricte.

Montarea panourilor fotovoltaice implică sisteme de prindere, elemente metalice și ancorări care pot afecta fațada blocului sau aspectul exterior al imobilului. Tocmai aceste elemente declanșează obligații legale suplimentare, chiar dacă panourile sunt de dimensiuni reduse.

Actele normative nu prevăd în mod explicit o interdicție pentru montarea panourilor fotovoltaice pe balcon. În același timp, legea nu oferă nici un cadru clar care să permită acest tip de montaj fără condiții. Reglementările sunt construite aproape exclusiv pentru acoperișuri și terenuri aferente locuințelor individuale, nu pentru fațadele blocurilor.

Această „zonă gri” face ca instalarea panourilor pe balcon să fie posibilă doar dacă sunt respectate regulile privind modificarea părților comune ale clădirii.

Legislația privind lucrările de construcții permite realizarea unor intervenții fără autorizație doar dacă acestea nu afectează structura de rezistență, fațada sau aspectul arhitectural. În momentul în care una dintre aceste condiții este încălcată, autorizația de construire devine obligatorie.

În cazul balcoanelor, montarea panourilor fotovoltaice este, de cele mai multe ori, considerată o intervenție asupra fațadei. Prin urmare, este necesar acordul asociației de proprietari și, în multe situații, obținerea unei autorizații de construire de la autoritatea locală.

Diferența majoră apare din regimul de proprietate. La case, acoperișul și terenul sunt bunuri individuale, iar proprietarul poate decide mult mai ușor instalarea unui sistem fotovoltaic. La bloc, orice modificare care afectează exteriorul clădirii trebuie aprobată colectiv, pentru a evita riscuri de siguranță sau conflicte între vecini.

În plus, costurile nu se rezumă la panouri și invertor. Documentația tehnică, avizele, autorizațiile și montajul realizat de firme autorizate pot crește semnificativ investiția, mai ales în cazul apartamentelor.

Din punct de vedere tehnic, balcoanele nu oferă cele mai bune condiții pentru producția de energie. Panourile sunt adesea umbrite de clădirile din jur sau de balcoanele superioare, iar spațiul limitat afectează ventilarea, ceea ce reduce randamentul și durata de viață a echipamentelor.

În România, orientarea ideală pentru panouri este spre sud, cu un unghi de aproximativ 30–35 de grade. Aceste condiții sunt greu de obținut pe un balcon, ceea ce înseamnă că producția de energie poate fi mult sub nivelul estimat în cazul unui acoperiș.

Concluzie

Montarea panourilor fotovoltaice pe balcon nu este interzisă explicit, dar nici simplă sau automată. În lipsa acordului asociației de proprietari și, în multe cazuri, fără autorizație de construire, un astfel de demers poate deveni ilegal. Tocmai din acest motiv, legislația actuală favorizează clar instalarea sistemelor fotovoltaice la case, unde dreptul de proprietate este individual și procedura mult mai simplă.