BERBEC Miercuri, stele spun că nu pare să fie o zi potrivită ca să stai cumințel în banca ta, dar nici ca să spargi ziduri cu cornițele înainte. Se poate simți în aer un ușor aer de competiție – nimeni nu o declară, dar toată lumea o practică. Tu, firește, probabil că ești primul care o simți. Problema este că entuziasmul tău poate să o ia înaintea realității cu două stații. Așa că îți spun ca un om care a văzut multe primăveri: nu confunda viteza cu direcția. Dacă alegi momentul potrivit, o replică spusă cu calm sau o inițiativă discretă îți poate aduce mai mult decât o demonstrație de forță.

TAUR Miercuri pari să fii liniștit, la suprafață, însă, în interior s-ar putea să faci calcule serioase. Nu neapărat despre bani – deși și acolo există o preocupare – ci despre stabilitate. Ce merită păstrat, ce trebuie schimbat. Un om din jurul tău poate avea o replică sau o reacție care te pune puțin pe gânduri. Nu te grăbi să interpretezi. Uneori, oamenii spun lucruri pe jumătate și tu parcă vezi prea clar cealaltă jumătate. Ziua se poate îndrepta spre un final calm, iar dacă reușești să îți creezi un mic ritual de seară – o muzică bună, o carte, o discuție liniștită – poți simți că lucrurile se așează frumos.

GEMENI Tu pari să intri astăzi într-un teritoriu în care pari să te simți foarte bine: informații, conversații, idei care se învârt prin aer ca păsările de primăvară. Problema este că nu toate merită urmărite. Pari să ai talentul rar de a înțelege repede lucrurile, dar uneori poți să te grăbești să tragi unele concluzii înainte ca povestea să fie completă. Dacă alegi două sau trei idei bune și le duci până la capăt, ziua poate deveni foarte productivă. Dacă încerci zece deodată… ei bine, o să fie spectaculos, dar inutil.

RAC S-ar părea că ai o stare bună de energie mentală astăzi. Mintea parcă merge repede, ideile apar una după alta și poți să ai impresia că vezi mai clar decât ceilalți direcția lucrurilor. S-ar putea să nu fie doar o impresie. Aspectele lui Mercur te pot ajuta să-ți formulezi corect ideile, să spui exact ce trebuie și când trebuie. Dacă folosești această claritate pentru a organiza o situație complicată sau pentru a explica ceva altora, s-ar putea să devii, fără să vrei, persoana de referință a zilei.

LEU Ziua de astăzi poate fi una dintre acele zile în care oamenii din jurul tău par puțin mai… ciudați decât de obicei. Unul spune una dimineața și alta după prânz, altul uită exact ce stabilise ieri. Tu ai instinctul acela bun de a simți când lucrurile nu sunt chiar așezate. Nu te grăbi să intervii imediat. Uneori, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să privești spectacolul de pe margine, ca un spectator răbdător. În câteva ore se poate vedea clar cine vorbește serios și cine doar vorbește ca să se afle în treabă. Spre seară, atmosfera s-ar părea că se îndulcește.

FECIOARĂ Conjunctura astrală a zilei s-ar părea că te prinde într-o stare de analiză foarte fină. Poți să observi detalii pe care alții poate le ignoră și asta poate fi un avantaj. Dar ai grijă la un lucru: când te concentrezi prea mult pe micile imperfecțiuni, riști să pierzi imaginea de ansamblu. Un coleg sau o persoană apropiată poate avea o soluție mai simplă decât a ta. Nu te grăbi să o respingi, lucrurile simple pot avea un rafinament aparte!

BALANŢĂ Ziua de miercuri s-ar părea că vine cu un mic test de echilibru. Nu dramatic, dar suficient cât să îți amintească faptul că oamenii nu gândesc toți la fel.Poate apărea o discuție în familie sau între prieteni în care rolul tău devine foarte clar: mediatorul. Și, ca de obicei, poți descoperi că, atunci când vorbești calm și cu umor, tensiunile se topesc mai repede decât ar fi crezut oricine.

SCORPION Astăzi s-ar părea că i o energie interesantă: parcă vezi lucrurile cu două niveluri mai adânc decât ceilalți. O conversație aparent banală poate scoate la suprafață o informație foarte utilă pentru tine. Nu te grăbi să reacționezi imediat. Lasă ideea să stea puțin la maturat, ca o friptură bună. Seara poate aduce o surpriză plăcută – una din acele coincidențe care îți confirmă că intuiția ta proverbială nu e deloc doar o poveste de adormit copiii.

SĂGETĂTOR Miercuri s-ar părea că ai o stare de explorator. Nu neapărat geografică, ci mentală. Parcă îți vine să testezi idei, să vezi ce se întâmplă dacă faci lucrurile altfel.Problema este că unele reguli există din motive bune. Nu toate merită sfidate și contestate, cum îți stă ție în fire. În schimb, o conversație cu cineva care îți înțelege umorul și curiozitatea poate deschide o perspectivă interesantă pentru următoarele zile.

CAPRICORN Astăzi s-ar părea că poate să conteze mai mult atmosfera generală decât un eveniment concret. Conjunctura astrală poate să creeze un context favorabil pentru decizii lente, dar solide. Poți pune bazele unei idei sau ale unei colaborări care, în prezent, ți se poate părea modestă, dar care pare că poate avea un potențial neașteptat. Tu, însă, știi foarte bine că lucrurile durabile nu apar din neant, nici Roma n-a fost construită într-o zi!

VĂRSĂTOR Miercuri, ai șanse să primești multe informații și unele pot să fie chiar contradictorii. Aici poate interveni talentul tău special: capacitatea de a vedea legături în orice situație oricât de haotică.O idee care apare astăzi, aproape din joacă, poate deveni interesantă dacă o lași să se dezvolte.Nu te mira dacă cineva te privește uimit când spui soluția. Pentru tine e logică. Pentru ei este… aproape magie.

PEŞTI La tine ziua de miercuri s-ar părea că vine cu un mic semn de la stele, cum ar fi spus astrologii, în vechime. Așadar, stelele spun că pari să ai o fereastră scurtă de claritate într-o situație care poate că te frământă de ceva vreme. Nu pare să fie vorba despre vreo revelație spectaculoasă, ci, mai degrabă despre acel moment când îți dai seama că răspunsul era chiar în fața ta. Dacă ai curajul să acționezi fără prea multe ezitări, lucrurile se pot mișca mai repede decât credeai dimineață.