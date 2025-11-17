Instructorul de conducere defensivă Titi Aur a descris modul în care se comportă anvelopele în sezonul rece. El a transmis că anvelopele de iarnă oferă o aderență superioară atunci când temperaturile sunt scăzute, chiar și în absența zăpezii sau gheții.

Tot el a explicat că diferența de aderență dintre mersul pe zăpadă bătută și pe gheață este foarte mare. Potrivit descrierilor sale, anvelopele de vară ajung să ofere o aderență redusă pe orice tip de suprafață acoperită, în timp ce anvelopele de iarnă oferă rezultate bune pe zăpadă, dar își pierd eficiența brusc pe gheață.

Titi Aur a arătat că gheața apare frecvent la intersecții sau în viraje, acolo unde zăpada este tasată în mod repetat, iar șoferii cred uneori că alunecarea ar fi o chestiune de ghinion, deși cauza reală este lipsa de pregătire.

„Ce trebuie să știu despre anvelopele de iarnă? Trebuie să știu că, atunci când le am, am aderență mai bună la temperaturi scăzute, chiar dacă nu e zăpadă sau gheață, dar în același timp am și acea foarte mare diferență de aderență între a merge pe zăpada bătută sau pe gheață. Dacă merg cu anvelope de vară, ceea ce nu e recomandat și este și interzis legal, am o aderență mică peste tot – pe zăpada bătută sau pe gheață, oarecum comparabilă, un pic mai bună pe zăpada bătută. Când merg cu anvelope de iarnă, pe zăpada bătută sau pe zăpadă, am aderență foarte bună. Când intru pe gheață, îmi trage cineva preșul de sub picioare și trebuie să fiu foarte atent. Gheața apare la intersecție, unde frânează toată lumea, în viraje, unde toți solicită stratul de zăpadă și acesta se transformă în gheață, și exact în zona în care am nevoie de aderență mai mare, acolo dispare aderența. Multă lume spune: „Am avut ghinion, că exact unde am frânat eu, acolo a alunecat mai tare”. N-ai avut ghinion, ai avut neștiință”, a spus Titi Aur la DC News.

Titi Aur a vorbit și despre anvelopele all-season, precizând că acestea reprezintă un compromis. El a comparat folosirea lor cu purtarea unei haine care nu poate fi potrivită în același mod atât vara, cât și iarna.

Potrivit explicațiilor sale, aceste anvelope pot funcționa adecvat doar în perioadele intermediare de primăvară și toamnă, dar nu oferă performanțe optime la temperaturi extreme.

Instructorul a menționat că tehnologia anvelopelor all-season a evoluat, însă ele nu reușesc să asigure aderența specifică unor anvelope dedicate sezonului.

„Din punctul meu de vedere, all season nu sunt în regulă. O geacă nu poate fi purtată și vara, și iarna. Vara îți va fi cald, iarna îți va fi frig, deși vei prinde perioadele de primăvară și toamnă când într-adevăr va fi bună. All-season-ul a progresat foarte mult, s-au găsit tot felul de formule și compromisuri, dar depinde foarte mult în ce țară ești. Toate testele și toate calculele au arătat că anvelopele all-season nu sunt o variantă perfectă, ci un compromis mai mare sau mai mic, în funcție de ce all-season luăm. Sunt unele all-season adaptabile la diferite temperaturi, dar este doar o senzație. Sunt rulate tot timpul anului și nu au niciodată aderența perfectă. În schimb, dacă avem două seturi de anvelope, iarnă/vară, trebuie schimbate. Apar niște probleme de logistică, dar este cea mai bună variantă”, a mai spus Titi Aur.

Trainerul de conducere defensivă Silviu Toma a explicat că momentul potrivit pentru montarea anvelopelor de iarnă se poate stabili simplu, urmărind temperatura exterioară. El a precizat că, atâta timp cât temperaturile rămân mai multe zile la rând peste 7 grade Celsius, pot fi folosite anvelope de vară sau all-season premium.

Odată ce temperaturile scad constant, asfaltul se răcește și anvelopele de vară nu mai pot asigura performanța necesară. Toma a spus că anvelopele de iarnă își păstrează flexibilitatea la temperaturi scăzute, ceea ce permite o frânare eficientă și un nivel mai ridicat de siguranță în sezonul rece.

„Există o regulă foarte, foarte simplă – întotdeauna să ne uităm la temperatură. Atâta vreme cât verificăm temperatura și aceasta, câteva zile la rând, este peste 7 grade Celsius, putem în continuare să folosim atât anvelope de vară, cât și all season, dar premium, cu toți indicatorii necesari. Distanța de frânare poate să crească incredibil de mult atunci când lucrurile se schimbă, când temperatura scade. Dacă atunci când am intrat în sezonul rece, câteva zile la rând sunt temperaturi joase, asfaltul se răcește și evident că anvelopele de vară nu mai pot să facă față. Atunci ar fi nevoie să trecem la cele de iarnă. În felul ăsta, ne asigurăm că anvelopa respectivă își păstrează maleabilitatea, flexibilitatea la temperatură scăzută, vom conduce în condiții optime și vom fi în siguranță maximă”, a spus, pentru DC News, Silviu Toma.