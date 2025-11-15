Experții în energie spun că există un gest simplu care poate reduce facturile la încălzire fără să coste nimic. Este vorba despre crearea unui „scut de căldură” în fiecare zi, la ora 17:30, prin închiderea obloanelor și tragerea perdelelor în toată casa. Acest lucru păstrează căldura acumulată în timpul zilei și face radiatoarele să pornească mai puțin seara.

Un articol al Agenției Naționale pentru Noi Tehnologii, Energie și Dezvoltare Durabilă arată că multă căldură se pierde prin ferestre și uși. Când soarele apune, temperatura scade rapid, iar dacă ferestrele rămân descoperite, radiatoarele vor consuma energie inutil.

Ferestrele pot fi responsabile pentru 10-15% din pierderile de căldură, așa că obloanele, jaluzelele sau perdelele groase pot face o diferență clară la facturi.

Specialiștii avertizează însă: nu etanșa tot excesiv, căci poate apărea mucegai sau umezeală. Este bine să aerisești câteva minute pe zi pentru aer curat și sănătos. Potrivit lor, mai poți:

să setezi temperatura casei la 19°C, ideal pentru confort fără risipă;

întreții regulat boilerul și radiatoarele;

programezi orele la care pornește încălzirea;

verifică izolarea termică a casei;

redu termostatul cu un singur grad – poate economisi până la 7% din factură;

eliberează radiatoarele de obiecte care blochează aerul cald;

izolează pereții din spatele radiatoarelor cu panouri reflectorizante;

etanșează curenții de aer de la uși și ferestre;

închide ușile între camerele folosite și cele nefolosite;

profită de lumina soarelui în timpul zilei pentru încălzirea naturală.

Pe măsură ce afară se face tot mai frig, tot mai mulți români pornesc căldura în case. Totuși, puțini știu la ce temperatură ar trebui setată apa care circulă prin calorifere. Specialiștii spun că, dacă setezi corect centrala, poți economisi până la 30% din costuri, fără să-ți fie frig în casă.

Mulți oameni dau centrala la temperaturi mari, de 70-80°C, crezând că așa se încălzește mai repede. În realitate, asta doar consumă mai mult gaz sau curent și strică mai repede centrala.

Este recomandat ca temperatura apei din calorifere să fie între 55 și 60°C, dacă locuința este bine izolată și are ferestre care nu pierd căldura. La această temperatură, caloriferele oferă o căldură constantă și plăcută, iar centrala nu mai pornește și oprește des — lucru care, de obicei, consumă mai mult combustibil.

O diferență de doar 10 grade la apa din instalație poate conta mult la consum. De exemplu, o centrală care merge constant la 70°C este mai puțin eficientă și folosește mai mult gaz. La 55-60°C, centrala funcționează în așa-numitul regim de condensare, adică recuperează o parte din căldura pierdută, ajungând la o eficiență de 95-98%. Asta înseamnă facturi mai mici cu 20-30% iarna.

Pentru a economisi și mai mult, specialiștii recomandă să aerisești caloriferele la începutul sezonului rece, ca apa să circule bine, să montezi robinete termostatate, care mențin temperatura constantă în fiecare cameră, să nu acoperi caloriferele cu perdele sau mobilier, ca să se răspândească mai bine căldura, să izolezi locuința, mai ales ferestrele și ușile, pentru a nu pierde căldura, să programezi centrala să scadă temperatura noaptea sau când nu e nimeni acasă.