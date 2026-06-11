Portugalia activează clauza de salvgardare din UE pe fondul crizei energetice

SURSA FOTO: Dreamstime - Uniunea Europeană are nevoie de reforme profunde

Portugalia a anunțat activarea clauzei de salvgardare din normele bugetare ale Uniunii Europene, pe fondul presiunilor generate de criza energetică. Mecanismul permite statelor membre să acopere temporar costurile suplimentare legate de energie fără ca acestea să fie considerate încălcări ale regulilor fiscale europene.

Măsura este utilizată într-un context similar altor forme de flexibilitate aplicate anterior la nivel european. Decizia vine după autorizarea transmisă de instituțiile de la Bruxelles.

Guvernul de la Lisabona urmează să aplice această excepție pentru a gestiona cheltuielile suplimentare din sectorul energetic, fără depășirea formală a limitelor bugetare. Instrumentul este conceput ca o soluție temporară pentru situații excepționale, în funcție de evoluțiile economice și geopolitice.

„Susținem această decizie și vom activa clauza respectivă, așa cum am făcut și pentru apărare”, a declarat ministrul Finanțelor, Joaquim Miranda Sarmento.

La sosirea la reuniunea Eurogrupului de la Luxemburg, oficialul portughez a precizat că datele Fondului Monetar Internațional și ale Comisiei Europene arată că Portugalia se află pe poziția a cincea în Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul sprijinului raportat la produsul intern brut.

Ministrul a transmis că această situație oferă spațiu pentru menținerea și posibila intensificare a măsurilor de sprijin, în funcție de evoluțiile generate de conflictul din Iran, declanșat după atacurile Israelului și Statelor Unite.

Portugalia urmărește astfel să adapteze intervențiile economice la condițiile externe aflate în schimbare. În același timp, autoritățile iau în calcul utilizarea flexibilităților europene pentru a susține cheltuieli publice suplimentare. Aceste instrumente se adaugă mecanismelor deja existente pentru zona apărării.

Autoritățile de la Lisabona consideră că actualul context diferă de cel din 2022. În acest sens, ministrul Finanțelor a comentat și decizia Băncii Centrale Europene privind politica monetară.

Potrivit lui Joaquim Miranda Sarmento, situația actuală se distinge de cea din 2022. El a afirmat că decizia Băncii Centrale Europene (BCE) de a majora ratele dobânzilor, ca reacție la presiunile inflaționiste asociate conflictului din Orientul Mijlociu, „nu a fost absolut necesară”, comentând astfel măsura adoptată de instituția europeană.

„Bineînțeles, există o îngrijorare din partea Băncii Centrale Europene. BCE, care a jucat un rol foarte important în 2022, în timpul crizei energetice anterioare, a decis să dea acest semnal inițial pieței, dar vom vedea în lunile următoare. Îmi mențin opinia că ar fi putut să se abțină de la a trimite acest semnal și că nu era absolut necesar, dar respect, în mod firesc, mandatul și independența BCE”

„Banca Centrală Europeană, în orice caz, a decis să majoreze ratele dobânzilor, dar ne aflăm într-o situație foarte diferită, atât în ceea ce privește inflația, cât și în ceea ce privește ratele dobânzilor Băncii Centrale”, a adăugat ministrul Finanțelor, potrivit euronews.com.