Piața imobiliară din Republica Moldova se confruntă cu o scădere accentuată a activității, în special în zona tranzacțiilor cu apartamente. Evaluarea aparține lui Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, care a analizat evoluțiile recente în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”.

Potrivit acestuia, piața poate fi împărțită în patru segmente distincte: apartamente și case individuale din municipiul Chișinău, respectiv aceleași tipuri de locuințe din restul țării. Dintre toate, segmentul apartamentelor este cel mai afectat, înregistrând un recul semnificativ.

Datele indică faptul că numărul tranzacțiilor comerciale cu apartamente a ajuns la cel mai redus nivel din ultimele două decenii. În primul trimestru din 2026, calculat în termeni anualizați, s-au realizat aproximativ 27.000 de tranzacții, mult sub nivelurile din anii anteriori.

Situația este și mai gravă în Chișinău, principalul pol imobiliar al țării. Dacă în 2023 s-au înregistrat 19.800 de tranzacții, iar în 2024 numărul a crescut la 23.700, anul 2025 a adus o scădere abruptă, până la 14.000 de tranzacții.

În primul trimestru din 2026, piața a încetinit și mai mult, fiind consemnate doar 2.240 de tranzacții, de două ori mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut.

La nivel național, declinul este la fel de vizibil. Dacă în 2019 se realizau 52.500 de tranzacții cu apartamente, în 2025 numărul acestora a coborât la doar 20.700.

Evoluția tranzacțiilor imobiliare (apartamente)

An Chișinău Total național 2019 – 52.500 2023 19.800 – 2024 23.700 – 2025 14.000 20.700 2026 (T1) 2.240 ~27.000 (anualizat)

Explicațiile pentru acest declin sunt multiple. Una dintre principalele cauze este creșterea accelerată a prețurilor la apartamente, începută în 2023 și continuată în 2025. În paralel, costul general al vieții a crescut, ceea ce a redus capacitatea de cumpărare a populației.

Un alt factor important este retragerea investitorilor din sector. Băncile comerciale și-au modificat strategia, limitând finanțarea pentru dezvoltatorii imobiliari și orientându-se mai mult către credite ipotecare pentru locuințe deja finalizate.

„Companiile de construcție sunt nevoite să se autofinanțeze, ceea ce pune o presiune enormă pe activitatea lor. Din acest motiv, numărul locuințelor date în exploatare este la cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani”, a explicat Veaceslav Ioniță.

Structura tranzacțiilor s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Dacă în 2019 majoritatea achizițiilor erau realizate cu bani cash, în prezent aproximativ 70% dintre apartamente sunt cumpărate prin credite ipotecare.

În primul trimestru din 2026, în termeni anualizați, au fost înregistrate aproximativ 4.100 de tranzacții cash și 6.900 prin credite ipotecare, ceea ce arată o dependență tot mai mare de finanțarea bancară.

Programul guvernamental „Prima Casă”, lansat în 2017, a avut un rol important în susținerea pieței, fiind acordate aproximativ 12.700 de credite ipotecare până în 2025.

Cu toate acestea, în 2026 programul începe să întâmpine dificultăți. În primele trei luni ale anului, fondurile alocate au fost deja epuizate, pe fondul unei cereri ridicate.

„În forma actuală, programul nu mai este sustenabil și necesită reguli noi pentru beneficiari”, a avertizat expertul.

Prețurile nu scad, în ciuda blocajului din piață

În mod paradoxal, deși tranzacțiile sunt în scădere, prețurile nu dau semne de corecție. Lipsa investițiilor și oferta limitată de locuințe noi mențin presiunea asupra pieței.

Astfel, sectorul imobiliar intră într-un cerc vicios: cererea este redusă din cauza prețurilor mari, oferta este limitată din cauza lipsei finanțării, iar accesul dezvoltatorilor la capital este tot mai dificil.

Structura tranzacțiilor: cash vs credit

Tip tranzacție Volum (2026, anualizat) Pondere Cash 4.100 ~30% Credit ipotecar 6.900 ~70%

Datele arată o contradicție puternică în piața imobiliară: deși cererea există, aceasta este limitată de costurile ridicate și de accesul dificil la finanțare.

În lipsa unor investiții noi și a unor politici coerente, sectorul riscă să rămână blocat într-o perioadă prelungită de stagnare. Dependența tot mai mare de credite ipotecare indică o vulnerabilitate structurală, mai ales într-un context de dobânzi ridicate.

Concluzie

Piața imobiliară din Republica Moldova traversează un moment critic. Scăderea tranzacțiilor, combinată cu prețuri ridicate și finanțare limitată, conturează un tablou dificil pentru cumpărători și dezvoltatori. Fără intervenții rapide și ajustări ale politicilor publice, sectorul riscă să rămână blocat pe termen lung.