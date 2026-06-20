Nu ignora aceste semnale în timpul caniculei. Simptomele care pot anunța o urgență medicală

Ministerul Sănătății din Belgia avertizează că temperaturile extreme pot provoca probleme grave de sănătate în timpul unui val de căldură. Specialiștii atrag atenția că simptome aparent obișnuite, precum amețeala, durerile de cap sau starea de slăbiciune, pot anunța epuizarea termică. În cazurile severe, afecțiunea poate evolua spre insolație, o urgență medicală care poate pune viața în pericol. Autoritățile recomandă intervenția rapidă la primele semne de alarmă.

Un val de căldură nu înseamnă doar disconfort temporar, ci poate pune o presiune majoră asupra organismului, mai ales atunci când expunerea la temperaturi ridicate este prelungită. Ministerul Sănătății belgian avertizează că efectele pot varia de la manifestări ușoare până la afecțiuni care pun viața în pericol.

În contextul temperaturilor ridicate prognozate pentru perioada următoare, autoritățile le recomandă oamenilor să fie atenți la semnalele transmise de organism și să nu subestimeze impactul căldurii excesive.

„La temperaturi ambientale foarte ridicate, pot apărea o serie de probleme bruște de sănătate, avertizează Moonens. Ne gândim la deshidratare, arsuri solare, crampe de căldură, epuizare termică sau, în cel mai rău caz, insolație”, declară Moonens.

Primele efecte ale expunerii la temperaturi extreme sunt, de regulă, mai puțin severe, însă specialiștii subliniază că acestea reprezintă un avertisment că organismul întâmpină dificultăți în reglarea temperaturii interne, scrie Redactie24.

„Primele efecte asupra sănătății atunci când vă expuneți corpul la căldură nu sunt de obicei atât de critice și pot fi destul de ușoare”.

Riscurile cresc considerabil atunci când organismul rămâne mult timp în medii foarte calde și nu primește suficiente lichide. În astfel de situații, mecanismele naturale de răcire încep să cedeze, iar starea de sănătate se poate deteriora rapid.

Specialiștii avertizează că lipsa hidratării și continuarea activităților în condiții de temperaturi ridicate pot favoriza apariția unor complicații serioase.

„Dacă continuați să vă expuneți corpul la căldură pentru o perioadă lungă de timp și nu beți suficient, puteți dezvolta probleme grave de sănătate”.

Unul dintre primele semne de agravare este epuizarea termică. Aceasta apare atunci când organismul pierde cantități importante de lichide și nu mai reușește să își mențină temperatura în limite normale. Potrivit specialiștilor, epuizarea termică este adesea un semnal de alarmă care poate preceda instalarea insolației.

Printre simptomele caracteristice se numără amețelile, stările de leșin, oboseala accentuată și durerile de cap. De asemenea, persoana afectată poate transpira abundent, iar pielea poate deveni rece, palidă și umedă. Greața, vărsăturile și crampele musculare sunt alte manifestări frecvente.

Temperatura corpului rămâne de obicei normală sau doar ușor crescută, însă organismul transmite semnale clare că se confruntă cu efectele severe ale căldurii.

Persoanele care prezintă semne de epuizare termică trebuie să acționeze rapid pentru a preveni agravarea stării de sănătate. Ministerul Sănătății belgian recomandă mutarea imediată într-un spațiu răcoros și reducerea temperaturii corporale.

Hidratarea trebuie realizată treptat, prin consumul de apă în cantități mici și repetate. Totodată, este indicată îndepărtarea hainelor strâmte și răcorirea corpului cu ajutorul compreselor umede sau printr-un duș rece.

Medicii atrag atenția că simptomele care persistă mai mult de o oră, se agravează sau sunt însoțite de vărsături necesită evaluare medicală.

„Solicitați asistență medicală dacă vărsați, dacă simptomele se agravează sau dacă simptomele persistă mai mult de o oră”.

În formele severe, epuizarea termică poate evolua către insolație, una dintre cele mai periculoase afecțiuni asociate temperaturilor extreme. Specialiștii subliniază că această situație reprezintă o urgență medicală și necesită intervenție imediată.

Insolația se manifestă prin temperatură corporală foarte ridicată, accelerarea ritmului cardiac, piele roșie și uscată, dureri puternice de cap, vărsături, stare de confuzie sau pierderea cunoștinței.

Autoritățile sanitare avertizează că, fără tratament rapid, insolația poate provoca complicații grave și chiar deces într-un interval scurt de timp.

În cazul pierderii conștienței, apelarea serviciului de urgență 112 trebuie făcută imediat. Până la sosirea echipajelor medicale, persoana afectată trebuie mutată într-un loc răcoros și răcită activ.

„Dacă cineva își pierde cunoștința, sunați imediat la 112 și urmați instrucțiunile serviciilor de urgență”.

Specialiștii recomandă aplicarea de apă pe întreaga suprafață a corpului prin turnare, pulverizare sau tamponare și folosirea compreselor cu gheață în zona gâtului, axilelor și inghinală pentru reducerea temperaturii corporale.

Autoritățile consideră că majoritatea problemelor de sănătate asociate temperaturilor extreme pot fi prevenite prin respectarea unor reguli de bază. Hidratarea constantă, evitarea expunerii la soare în intervalele cu temperaturi maxime și alegerea unor haine lejere sunt printre cele mai importante recomandări.

De asemenea, specialiștii sfătuiesc populația să petreacă timp în spații răcoroase și să limiteze activitățile fizice intense în orele cele mai călduroase ale zilei.