În ultimele luni, Ilie Bolojan a susținut că în sectorul energetic funcționează un sistem de „băieți deștepți” care împiedică dezvoltarea noilor capacități de producție prin ocuparea artificială a accesului la rețele.

Potrivit anunțului făcut de Ilie Bolojan, ANRE a aprobat două modificări importante:

creșterea garanției pentru racordare de la 5% la 20% din tariful de racordare;

introducerea unei garanții de 30 euro/kW, raportată la puterea instalată, pentru obținerea autorizației de înființare.

Conform noilor reguli, firmele care finalizează proiectele își vor recupera garanțiile financiare. În schimb, companiile care nu investesc și abandonează proiectele vor pierde sumele depuse și vor elibera accesul pentru alți investitori.

Bolojan a explicat că, până acum, lipsa garanțiilor consistente și a termenelor ferme a permis autorizarea unui număr mare de proiecte speculative, peste capacitatea reală a rețelelor electrice. În multe cazuri, acest lucru a blocat accesul altor dezvoltatori sau a dus la creșterea costurilor de racordare. Noile prevederi urmează să fie publicate în Monitorul Oficial.

„Firmele care îşi vor duce proiectul la bun sfârşit îşi vor primi garanţiile înapoi, iar cele care nu vor investi vor pierde banii şi vor elibera accesul pentru alţii. Până acum, pentru că nu au existat garanţii şi termene ferme, au fost autorizate multe proiecte speculative, peste capacitatea reţelelor, blocând practic accesul sau crescând mult costul de racordare”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a afirmat că măsurile adoptate reprezintă una dintre cele trei direcții esențiale pentru scăderea prețului energiei în România. Prima direcție este deblocarea accesului la rețelele electrice prin eliminarea ATR-urilor speculative.

A doua vizează susținerea sistemelor de stocare în baterii sau prin acumulare prin pompaj, pentru păstrarea surplusului de energie produs ziua și utilizarea acestuia seara. A treia direcție este urgentarea investițiilor care cresc producția de energie și capacitatea rețelelor electrice. Premierul demis a mulțumit conducerii ANRE pentru modificarea regulamentului.

ANRE a anunțat că modificările au fost aprobate în unanimitate în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului de Reglementare. Schimbările vizează atât Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, cât și Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Instituția susține că noile reguli reflectă o nouă filosofie privind racordarea și licențierea, bazată pe toleranță zero față de proiectele speculative. Potrivit ANRE, majorarea garanțiilor financiare urmărește:

responsabilizarea solicitanților de racordare;

reducerea rezervărilor speculative de capacitate;

utilizarea mai eficientă a rețelelor electrice;

limitarea riscurilor financiare pentru operatorii de rețea atunci când proiectele sunt abandonate.

Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat că măsura garanției de 5% introdusă în 2024 nu a avut efectul dorit, deoarece foarte puține proiecte au obținut ulterior autorizație de construire. Potrivit acestuia, realitatea din piață a arătat că garanția redusă nu a reușit să separe proiectele serioase de cele care blocau capacitate fără intenția clară de implementare. Din acest motiv, ANRE a decis majorarea garanției financiare la 20% din tariful de racordare.

„Continuăm demersurile, nu le începem acum, pentru că noi în 2024, în iulie, am pus pentru prima dată garanții pentru lucrările de racordare, am menținut în procent de 5% nivelul acestor garanții, iar efectul pentru anul 2025 a fost de 9300 de megawați în ATR-uri care au expirat. Raportat la numărul de 81.000, ne-am dat seama că este mic acest număr, deși considerabil substanțial 9300 de megawați raportat la 81.000 insuficient. De aceea am luat decizia de a crește nivelul garanțiilor de la 5% la 20% pentru lucrările de racordare” a declarat acesta la Digi24.

George Niculescu a explicat și că modificările privind licențele și autorizațiile urmăresc același obiectiv: doar proiectele reale, cu finanțare asigurată și angajament ferm de execuție să ajungă în etapa de autorizare.

Astfel, solicitanții autorizațiilor de înființare vor trebui să constituie o garanție financiară de 30 euro/kW raportată la puterea instalată, garanție care va rămâne valabilă până la recepția lucrărilor.

Această garanție va fi executată dacă titularul nu finalizează proiectul în termenul prevăzut în autorizație sau dacă renunță la implementare, indiferent de motiv. Șeful ANRE a precizat că noile reguli nu sunt măsuri punitive, ci instrumente de selecție menite să asigure accesul rețelei pentru proiectele care chiar se construiesc.

„Din totalul proiectelor pentru care a fost constituită garanţia financiară de 5% din tariful de racordare, măsură introdusă de ANRE în 2024, prea puţine au obţinut autorizaţie de construire. Această realitate ne-a condus la concluzia potrivit căreia garanţia de 5% nu a fost suficientă pentru a separa proiectele care blochează capacitate, fără intenţia clară de a o valorifica. De aceea, ANRE a decis creşterea garanţiei financiare la 20% din tariful de racordare. În acelaşi timp, Comitetul de Reglementare a aprobat astăzi modificări substanţiale ale Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice. Miezul acestor modificări este acelaşi: proiectele care intră în etapa de autorizare trebuie să fie proiecte reale, cu finanţare asigurată şi cu angajament ferm faţă de execuţie. Concret, solicitanţii de autorizaţii de înfiinţare vor constitui o garanţie financiară de 30 EUR/kW la puterea instalată, valabilă până la recepţia lucrărilor. Garanţia se execută dacă titularul nu finalizează proiectul în termenul autorizaţiei sau renunţă la implementare indiferent de motiv”, a afirmat George Niculescu.

În ceea ce privește Regulamentul de racordare, ANRE a aprobat mai multe modificări importante. Valoarea garanției financiare pentru emiterea ATR la proiectele de producere și consum cu puteri aprobate de peste 1 MW crește de la 5% la 20% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare.

Regulamentul și contractul-cadru de racordare au fost completate cu prevederi legate de autorizația de înființare emisă de ANRE. Noile reguli stabilesc termene clare pentru obținerea acestei autorizații:

maximum 12 luni de la semnarea contractului de racordare;

maximum 18 luni de la emiterea ATR.

Operatorii de rețea vor putea prelungi o singură dată aceste termene cu cel mult 12 luni, dacă solicitantul demonstrează prin documente justificative că întârzierile sunt cauzate de motive neimputabile lui.

ANRE a clarificat și faptul că baza de calcul pentru garanțiile financiare este valoarea fără TVA a tarifului de racordare. De asemenea, prevederile regulamentului vor fi aplicabile și instalațiilor individuale de stocare.

„Măsura aceasta trebuie privită ca un lucru constructiv. Cineva care dorește să investească și să facă afaceri în energie trebuie să facă dovada că are resursele financiare pentru a implementa astfel de proiecte. Deși inițiativa noastră în spațiul public a fost criticată ca fiind o măsură care va bloca investițiile în noi capacități de producție, din analiza pe care am făcut-o cuantumul de 30 euro pe kilowatt raportat la nivelul investițional care este în derulare în momentul de față este unul care îi permite investitorului să facă disponibil această sumă de bani. Considerăm că măsura nu este una coercitivă, ci este pur de separare a celor care au intenții serioase de a investi față de cei care au doar dorința de dezvolta un proiect pe hârtie și de a-l tranzacționa. Eu cred că beneficiile se vor vedea în curând, în momentul în care rețeaua va fi curățată de aceste autorizații, ATR-uri, care au fost obținute doar cu scopul de a tranzacționa un astfel de proiect și nu de a-l construi și de a-l racorda la rețea, pentru că noi, de fapt ce ne dorim, ne dorim să avem megawați racordați la rețea și nu megawați pe hârtie”, a conchis șeful ANRE.

ANRE a modificat și metodologia de alocare a capacității. Printre schimbări se numără devansarea termenului pentru constituirea garanțiilor financiare încă din momentul depunerii cererilor de alocare. Pentru anul 2026, garanția pentru participarea la procedura de alocare va fi de 20.000 euro/MW capacitate solicitată.

Începând cu 2027, valoarea garanției va fi stabilită ca minim între suma de 20.000 euro/MW și media ponderată a prețurilor rezultate din licitațiile anului precedent, raportată la capacitatea atribuită.

ANRE consideră că această măsură introduce un angajament financiar proporțional cu dimensiunea proiectului și îi determină pe dezvoltatori să depună doar cereri fundamentate.

Regulamentul și contractul-cadru de racordare au fost modificate și pentru a permite operatorilor de rețea să solicite prelungirea duratei contractului de racordare cu perioade succesive de câte 12 luni.

Măsura poate fi aplicată atunci când este necesară prelungirea termenelor pentru realizarea instalațiilor de racordare sau pentru lucrările de întărire a rețelei electrice aflate în responsabilitatea operatorului.

Potrivit ANRE, aceste modificări urmăresc responsabilizarea operatorilor de rețea în ceea ce privește lucrările pe care trebuie să le execute.

În cazul Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor, principala schimbare este introducerea obligației constituirii unei garanții financiare de 30 euro/kW pentru autorizațiile de înființare.

Garanția va rămâne valabilă până la emiterea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor centralei energetice. Aceasta va fi executată dacă titularul:

nu finalizează proiectul în perioada de valabilitate a autorizației;

renunță la proiect sau nu mai dorește continuarea implementării.

Pentru proiectele hibride sau retehnologizările care presupun majorarea puterii instalate, garanția va fi calculată doar pentru diferența de putere rezultată între ATR-ul inițial și cel actualizat.