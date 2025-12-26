BERBEC Sâmbătă, ai putea ieși la o plimbare serioasă, nu doar „până la colț”, poate chiar pe un traseu cunoscut sau într-un parc mai mare. Există șansa să te apuci spontan de o treabă fizică: mutat mobila, reorganizat balconul sau curățat mașina. După-amiaza ar putea merge foarte bine cu muzică mai alertă, colinde reinterpretate sau jazz „de iarnă”. E posibil să simți că te relaxezi tocmai prin acțiune, nu prin stat.

TAUR Pentru tine, ziua ar putea fi despre tihnă reală, nu doar declarată. Ai putea sta mai mult în pijamale, cu cafeaua băută încet și farfuria cu resturi „alese” de la Crăciun. „Graba strică treaba” s-ar putea potrivi perfect astăzi, mai ales dacă refuzi să te miști în ritmul altora. Ai putea sorta mâncarea, rearanja frigiderul sau pregăti ceva simplu, dar gustos. Confortul și plăcerile mici ar putea fi prioritatea ta clară. O sâmbătă norocoasă, per total.

GEMENI Ziua de sâmbătă ar putea fi ideală pentru distracție ușoară și dialog. Ai putea propune un film de Crăciun precum „Love Actually”, perfect pentru starea ta sociabilă. Există șansa să comentezi fiecare poveste, să faci glume și să sari de la o scenă la alta. Între două filme, ai putea sta pe telefon, trimițând mesaje sau reactualizând legături mai vechi. Ziua ar putea avea un aer jucăuș și foarte comunicativ.

RAC Ce plăcut este să ai relații pașnice și ușoare cu toată lumea, nu? Sărbătorește acest lucru găsindu-ți o ocupație alături de cineva pe care îl consideri o companie bună sau invitându-ți cei mai buni prieteni la o masă bună. Fiind ziua de Sfântul Ștefan, ai putea suna sau merge în vizită la cineva cu acest nume, respectând obiceiul de a nu lăsa ziua să treacă neobservată. Ziua ar putea fi profund legată de sentimentul de „acasă”.

LEU Pentru tine, sâmbăta ar putea fi despre atmosferă și stare. Ai putea pune muzică de Crăciun clasică — Hrușcă, Frații Petreuș, Frank Sinatra, Dean Martin sau colinde vechi — doar ca fundal pentru zi. Există șansa să te bucuri să ai oameni în jur, chiar și fără un motiv oficial. Poți petrece timp la masă, la povești, sau pur și simplu stând comod într-un spațiu frumos aranjat. Ziua ar putea fi despre plăcerea de a crea o stare bună, fără efort.

FECIOARĂ Pentru tine, sâmbăta ar putea fi despre revenirea la ordine. Ai putea strânge decorațiuni care nu mai sunt necesare, sorta resturile sau face planuri pentru zilele următoare. „Lucrul bine început e pe jumătate făcut” s-ar putea potrivi dacă începi să te ocupi de lucruri mici, dar utile. Există șansa să simți o satisfacție reală din faptul că lucrurile revin treptat la normal. Ziua nu pare haotică, ci clară.

BALANŢA Pentru tine, sâmbăta ar putea fi despre ieșiri scurte și bine alese. Ai putea accepta o invitație la o cafea târzie sau la o plimbare printr-o zonă mai animată, chiar dacă vremea nu e perfectă. Există șansa să te preocupi de lucruri mărunte care țin de estetică: o vitrină, o carte de artă răsfoită, o melodie auzită întâmplător. După-amiaza ar putea fi potrivită pentru a rearanja un colț al casei sau pentru a schimba decorul de Crăciun într-un mod mai aerisit.

SCORPION Pentru tine, sâmbăta ar putea fi mai dinamică decât ai crede. Ai putea fi prins într-o conversație intensă, poate la masă, poate la o cafea, în care se spun lucruri pe care în alte zile le-ai evita. Există șansa să te implici într-o discuție despre planuri, bani, mutări sau decizii concrete pentru anul care vine. Ai putea avea un talent aparte de a pune întrebările potrivite. Spre finalul zilei, o activitate practică – gătit, reparat ceva, organizat – te-ar putea ajuta să-ți consumi energia într-un mod util.

SĂGETĂTOR Pentru tine, sâmbăta ar putea fi o zi în care curiozitatea iese mai tare la suprafață decât nevoia de liniște. Ai putea răsfoi o carte de călătorie sau de aventură, gen „Pe drum” de Jack Kerouac. Există șansa să te apuce dorul de plecat undeva, chiar dacă momentan rămâne doar la nivel de idee. Ziua ar putea include o ieșire spontană, o discuție despre locuri văzute sau locuri visate. Te-ar putea binedispune senzația că nu ești legat de nimic rigid, nici măcar de programul zilei.

CAPRICORN Pentru tine, ziua de 27 decembrie ar putea fi surprinzător de relaxată. Fiind și zi de Sfântul Ștefan, ai putea alege să o petreci mai degrabă în compania oamenilor decât a listelor. Există șansa să stai mai mult la masă, la povești, sau să asculți amintiri spuse de alții, fără să simți nevoia să controlezi direcția discuției. Ai putea lăsa lucrurile să curgă, chiar dacă nu îți stă mereu în fire. Ziua ar putea să îți amintească faptul că uneori e suficient să fii prezent, nu eficient.

VĂRSĂTOR Astăzi stelele îți surâd, deși se spune că persoanele care au noroc în dragoste, nu au noroc la bani, tu nu prea ai avea de ce să te plângi la niciunul din aceste capitole. Pentru tine, sâmbăta ar putea fi diferită de restul. Ai putea asculta muzică de sezon reinterpretată, indie, instrumental sau jazz modern. Există șansa să propui o activitate atipică: un joc, o discuție creativă, o plimbare mai lungă fără destinație clară. Ziua nu pare să accepte reguli stricte. Libertatea ar putea fi ingredientul principal.

PEŞTI Pentru tine, ziua de 27 decembrie ar putea fi o zi cu ritm lent și emoții discrete. Fiind și zi de Sfântul Ștefan, ai putea simți nevoia de liniște și reculegere. Există șansa să asculți colinde vechi sau muzică corală, mai mult pentru atmosferă decât pentru fundal. Poți petrece timp în casă, făcând lucruri simple. Ziua ar continua frumos perioada sărbătorilor de iarnă.