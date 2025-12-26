Un șofer din Bihor, proprietar al unei Dacia 1300, și-a decorat mașina cu numeroase beculețe colorate, astfel încât autoturismul a ajuns să semene cu un „pom de Crăciun pe patru roți”. Gestul său a atras imediat privirile celor din trafic, dar și ale trecătorilor care au observat automobilul împodobit.

„Toată lumea râde, zâmbește, mă filmează, îmi face poze, mă postează pe internet”, spune Andrei.

Tânărul a precizat că interacțiunile cu cei de la Poliția Rutieră nu au fost problematice.

„Râd, zâmbesc, nu au treabă”, relatează el pentru Digi24.

Prin această inițiativă, șoferul a reușit să creeze un impact vizual care s-a dovedit a fi unul care aduce voie bună și apreciere din partea oamenilor, mai ales că suntem și în preajma sărbătorilor.

Reacțiile participanților la trafic sunt, în mare parte, pozitive, oamenii bucurându-se să îl întâlnească pe șosea. Un alt șofer martor a comentat:

„Mie mi se pare o idee foarte misto, atât timp cât nu deranjează pe nimeni, mai ales că aduce un zâmbet pe fața oamenilor în perioada asta foarte tristă”.

Astfel de gesturi, apreciate de comunitate, arată cum decorațiunile mobile pot contribui la atmosfera sărbătorilor fără a crea disconfort.

Chiar dacă gestul poate părea inofensiv, specialiștii avertizează că legislația rutieră prevede limite clare. Împodobirea automobilului nu trebuie să afecteze siguranța circulației sau vizibilitatea pentru șofer și ceilalți participanți la trafic.

„Obturarea vizibilității, distragerea atenției atât pentru el, cât și pentru alți șoferi sunt acceptate de polițiști, în măsura în care nu pun în pericol siguranța rutieră. Obiectele care depășesc cu mult dimensiunile autovehiculului sunt periculoase”, explică instructorul auto Dan Popa.

Chiar și un element aparent inofensiv poate atrage sancțiuni. Șoferii care depășesc limitele legale riscă amenzi între 1.215 și 1.620 de lei, precum și reținerea certificatului de înmatriculare. Talonul auto poate fi restituit numai după eliminarea elementelor neconforme, iar în situațiile grave, vehiculul poate fi suspendat temporar din circulație.

„Sunt pasibili a fi sancționați cu amendă cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare”, transmite Sorin Indrieș, Serviciul Poliției Rutiere Bihor.

Pentru cei care doresc să aducă atmosfera sărbătorilor în mașină fără riscuri, specialiștii recomandă decorațiuni mici de interior sau autocolante temporare, aplicate astfel încât să nu afecteze vizibilitatea sau sistemele de semnalizare.