BERBEC Ziua de joi pare a fi o zi în care conjunctura astrologică îți aduce destule nedumeriri, în special pe plan profesional, unde lucrurile nu prea merg cum ai dori tu sau cum consideri că ar fi normal. Nu te opri însă, miră-te dacă trebuie, dar mergi înainte pe drumul tău la muncă. La birou sau în afaceri, nu pare să fie momentul să schimbi absolut nimic din ceea ce ți-ai propus inițial. Fii foarte prudent cu resursele: nu este bine să dai sau să iei bani cu împrumut astăzi, iar speculațiile financiare par să fie total contraindicate.

TAUR Pentru tine, chestiunile practice, legate strict de muncă și organizare, par să fie la ordinea zilei. Succesul tău la serviciu pare că depinde astăzi de capacitatea de a-ți stabili obiective clare și realiste. Oricât de atent ai fi, se prefigurează posibilitatea de a face o mică gafă la birou, dar din fericire, lucrurile pare că se vor rezolva cu bine. Poate fi un moment excelent să gândești strategii pentru a finaliza în condiții bune acele afaceri sau sarcini care ți-au dat multă bătaie de cap în ultima vreme. De asemenea, unele relații sociale te-ar putea ajuta să îți îmbunătățești calitatea vieții și, implicit, a muncii.

GEMENI Pace vouă! M-am așezat din nou pe laviță și am coborât puțin tonul, lăsând vorbele prea pretențioase deoparte. Pentru joi, 30 aprilie, m-am uitat mai atent la rânduiala trudei voastre zilnice, căci și munca are tainele ei. Dar, așa cum am mai zis, totul este doar o probabilitate în ceruri, nimic nu e bătut în cuie. S-ar putea arăta lucrurile la serviciu și nu numai, dacă astrele s-ar alinia așa cum bănuiesc.

RAC La serviciu, s-ar putea să te simți foarte înclinat să oferi sfaturi colegilor din anturaj. Totuși, pentru a le fi cu adevărat de ajutor, ar trebui să încerci să-ți controlezi fluxul gândirii, astfel încât să devii cât mai logic și concis. S-ar părea că ai putea avea un randament excelent astăzi. Dacă s-ar întâmpla să fii implicat în negocieri sau tratative, probabil vei avea o mare putere de convingere, motiv pentru care nu ar trebui să renunți ușor. Ar fi util să acționezi cu serenitate și încredere, folosind din plin momentele care te avantajează. Seara, pentru a te relaxa, te-ai putea ocupa de un hobby care îți face plăcere.

LEU Conjunctura ar putea sugera că te afli într-o scurtă fereastră de timp în care te-ai putea adapta la aproape orice situație ivită la locul de muncă. Ar fi însă extrem de important să fii echilibrat și să eviți compromisurile ciudate, care s-ar putea să te coste destul de scump pe viitor. În rest, s-ar putea să simți nevoia de puțină solitudine și de o atingere a Divinului, putând să treci pragul unui lăcaș de cult. Dacă preferi o variantă mai personală, te-ai putea relaxa acasă, meditând pe canapea alături de un cățel sau de o pisică ce toarce hipnotic. Sfatul astrelor pare să fie simplu: gândește de bine, vorbește de bine și fă lucruri bune.

FECIOARĂ Deși ești genul organizat la muncă, s-ar putea ca astăzi să te fi programat astrele să-ți dedici o mare parte din timp familiei și descifrării relațiilor din cuplu. Casa și rudele ar putea fi aspectate mai slab, putând apărea mici probleme de rutină, deci s-ar cuveni să le oferi ajutorul și să fii atent la ei. Pe plan financiar, probabil te pregătești pentru vacanța cea mare; deși prețurile s-ar putea dovedi mai mari decât ai fi calculat, pare indicat să nu renunți la tradiții și să nu încerci să faci economie exact acolo unde nu trebuie.

BALANŢĂ Se pare că nevoia permanentă de bani te-ar fi determinat să te spetești cu munca în ultima perioadă. Cum te-ar putea aștepta o perioadă destul de grea și obositoare la serviciu, ar fi esențial să fii atent cum îți dozezi forțele. Astăzi s-ar recomanda să te odihnești cât poți, ca să ai energie pentru provocările de mâine. În plan financiar ar putea fi o perioadă favorabilă, dar s-ar cere multă atenție la ce cumperi și moderație în cheltuieli, fără a ajunge, totuși, la austeritate. Dacă amintirile nu ți-ar da pace, poate n-ar fi o idee rea să le așterni pe hârtie sau într-un fișier nou, iar pe seară te-ai putea bucura de o veste bună.

SCORPION Strategia ta pentru lucrurile nerezolvabile de la muncă ar putea fi una simplă, verificată din antichitate: amânarea lor la „calendele grecești” sau la „Sfântul Așteaptă”, cu precădere dacă e vorba despre bani și datorii. S-ar putea să fii destul de inspirat în a țese strategii complicate, ajungând poate la concluzia că banii se fac uneori mai simplu cu „gogoși și minciunele”. La figurat vorbind, desigur, aceste tactici s-ar cere aplicate doar la momentul oportun. Ar fi bine totuși să fii atent în perioada aceasta, căci, încercând să îi „înțepi” pe toți ceilalți pe diverse teme, ai risca să te înțepi singur, cum îți e adesea obiceiul.

SĂGETĂTOR S-ar părea că ziua de lucru nu s-ar anunța prea grozavă, deci cel mai înțelept ar fi să stai liniștit, la „umbră”, sperând să treacă fără necazuri. N-ar fi recomandat să te implici în proiecte noi sau decizii importante, fiind de preferat să te rezumi la activitatea obișnuită. S-ar putea să te joci de-a „contabilul” și să-ți faci bilanțul atât pentru cheltuielile păguboase din ultima vreme, cât și pentru faptele bune și rele. La birou, s-ar cere multă diplomație; ar trebui să zâmbești constant, ca pisica de Cheshire, și să nu uiți de „prieteni”.

CAPRICORN Când îți planifici programul cotidian, s-ar cuveni să nu uiți că siguranța ta personală ar trebui să rămână principala tapreocupare. La serviciu, n-ar strica deloc să ceri lămuriri suplimentare și să clarifici sarcinile primite, asigurându-te că-ți place ceea ce faci. Din pricina instabilității emoționale cauzate poate de situația mondială tensionată, ai putea fi tentat să cheltuiești mult și utopic; ar trebui să fii cu mare băgare de seamă, căci banii se adună greu. Probabil n-ar fi momentul să iei decizii importante și ar fi prudent să eviți să-ți faci inamici printre Gemeni sau Lei la birou.

VĂRSĂTOR Dacă munca ta presupune colaborări cu semne de Pământ și Apă, s-ar putea să te descurci onorabil astăzi, dar cu cei din semnele de Foc și Aer s-ar părea că șansele de succes ar fi mult mai scăzute. Acest plus de energie resimțit s-ar putea transforma la unii nativi într-o creștere a agresivității la locul de muncă, așa că ar fi bine să te controlezi. În schimb, planeta Venus ar putea avantaja munca artistică și de creație, oferindu-ți un nou impuls și idei noi la îndemână. Ar fi o perioadă potrivită să clarifici unele aspecte cu jumătatea ta în domeniul familial și s-ar putea să ai parte de un șir lung de vești neașteptate.

PEŞTI Fie că muncești de la birou sau prin telemuncă, s-ar părea că ai avea nevoie de mult calm și tenacitate pentru a putea rezolva satisfăcător toate problemele. Ar putea apărea mici defecțiuni la vreo unealtă sau aparat, dar nu te impacienta, probabil se vor rezolva foarte repede. Financiar, s-ar recomanda să nu iei decizii pe termen lung și nici să nu dai sau să iei bani cu împrumut. Ar fi foarte bine să nu dai importanță bârfelor și să nu te lași impresionat de veștile de la televizor. Pe seară, magnetismul tău fiind în creștere, ai putea primi o veste bună de peste hotare.