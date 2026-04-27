BERBEC Marți, s-ar părea că îți va fi destul de dificil să te împarți în toate direcțiile, simțind, probabil, că e nevoie să fii prezent în mai multe locuri simultan. Cel mai bine ar fi să nu încurci lucrurile și să eviți să amesteci plăcutul cu utilul sau viața profesională cu cea personală. S-ar cuveni să îți menții calmul și umorul, în special când vine vorba de relațiile cu familia, și e foarte posibil să primești niște vești bune de undeva de departe. În cele din urmă, s-ar recomanda să te relaxezi și să-ți „vizitezi” rudele, desigur, prin intermediul mijloacelor online.

TAUR Ar fi indicat să eviți astăzi luarea unor decizii care ar putea provoca schimbări prea mari și, mai cu seamă, să nu te repezi în a trage concluzii pripite. S-ar putea ca unele persoane sau lucruri să sufere întârzieri din motive obiective sau meteorologice; până la urmă, primăvara poate fi adesea un anotimp mai puțin prietenos. Probabil ar fi înțelept să-ți păstrezi cunoștințele la o distanță rezonabilă, neîncurajând confesiunile care ar putea fi mincinoase sau efuziunile sentimentale nefondate. Nu ar trebui să crezi tot ce auzi și nici să urmezi orbește sfaturile altora, căci propria ta inteligență și intuiție ar putea rezolva foarte bine situația.

GEMENI E posibil să simți o creștere a tensiunii și să ai impresia că lucrurile nu merg tocmai cum trebuie. Ar putea fi momentul potrivit să-ți exprimi dezacordul și să vii cu propuneri pentru soluții mai bune, evident, în măsura în care situația depinde de tine. Cu toate acestea, probabil ar fi bine să nu te mai consumi pentru chestiuni generale, mai ales că domeniile favorizate astăzi ar fi cele legate de relațiile umane și legăturile de rudenie. S-ar părea că acționezi ca un adevărat strateg la birou: deși ai putea avea idei sclipitoare, e posibil să-ți lipsească atât cheful, cât și putința de a le pune efectiv în practică.

RAC S-ar părea că ai parte de o zi plină de inspirație pentru strategii mai complicate. Probabil îți va plăcea să atragi și să monopolizezi atenția celor din jur, intrând într-un vârtej de trăiri interioare dintre cele mai interesante. Cu toate acestea, amintirile ar putea să nu-ți dea pace, deci poate că ar fi bine să fii precaut și prudent în discuții, în negocieri și, mai ales, în conversațiile telefonice. Ar fi indicat să te odihnești mai mult și să eviți discuțiile în contradictoriu, mai ales că astăzi un vechi prieten te-ar putea dezamăgi.

LEU S-ar putea să te simți tentat să faci niște cheltuieli substanțiale și poate nejustificate, ca o modalitate de descărcare în urma unei stări de instabilitate emoțională trecătoare. Astăzi ai putea alege să te joci de-a contabilul, deoarece s-ar părea că ai niște socoteli de făcut. Ziua de astăzi s-ar anunța a fi una destul de contradictorie. În mod special, ar putea apărea un conflict între ceea ce-ți dorești tu să realizezi și răspunsul pe care s-ar putea să-l primești din partea anturajului tău.

FECIOARĂ Ai putea avea parte de o zi cu suișuri și coborâșuri, ca niște „dinți de fierăstrău” – o clipă sus, alta jos, când te simți ca un rege, când ca un cerșetor! Deși evenimentele s-ar putea aduna și timpul ar părea să nu-ți mai ajungă, paradoxal, te-ai putea simți chiar bine, iar o veste anume ar putea fi motivul acestei stări. S-ar părea că este o perioadă mai specială, în care mintea îți poate fi traversată de fel de fel de idei ieșite din comun și păreri ciudate. Imaginația ta debordantă și „volumică” nu ți-ar da pace, aducând tot felul de gânduri despre lume, bărbați, femei și dragoste. Acest lucru ar putea fi privit atât ca un dar, cât și ca un blestem. Stelele se pare că ar recomanda să dai curs acestei inspirații creatoare și să nu bagi în seamă vocile pesimiste care aduc vești rele.

BALANŢĂ S-ar părea că astăzi norocul îți poate surâde din plin, și probabil, ar trebui recunoscut că meriți din plin acest lucru. Deși poate nu-ți reușește mereu, se vede că încerci adesea să menții o atmosferă plăcută, de armonie și pace, atât la locul de muncă, cât și acasă. Cu toate acestea, s-ar putea ca o anumită decizie pe care o iei să nu se dovedească prea inspirată, mai ales că e marți, cu cele trei ceasuri rele! Stelele sugerează că poate ar fi bine să te concentrezi pe lucrurile cu adevărat importante pe la orele prânzului, încercând să fii direct și precis în comunicare.

SCORPION Astăzi s-ar putea să-ți revină în atenție unele idei sau proiecte dintr-un trecut mai mult sau mai puțin îndepărtat. E posibil ca noile alianțe să fie bune, însă doar în măsura în care ai putea să le controlezi într-un mod cu adevărat eficient, fiind indicat să nu forțezi luarea unor hotărâri de mare importanță. Stelele ar sugera că aceasta ar fi o perioadă favorabilă pentru noi alianțe și proiecte. S-ar recomanda să nu riști inutil sau să îți asumi doar riscuri calculate, menținând cumva status quo-ul, deși e clar că nimic nu mai e la fel și că lucrurile nu se vor întâmpla exact așa cum ți-ai fi dorit. Totuși, ai putea începe acele schimbări necesare pentru îmbunătățirea calității vieții la care te gândești de atâta timp.

SĂGETĂTOR S-ar părea că astăzi ai putea primi un ajutor binevenit din partea unui Leu, a unui Vărsător sau a altor persoane născute sub semne de foc și aer. Pe de altă parte, ar fi prudent să eviți pe cât posibil conflictele cu persoanele născute sub semne de apă și, mai ales, sub semne de pământ. Configurația planetelor Jupiter și Mercur ar indica faptul că s-ar putea să fie o zi plină de griji nefondate și cheltuieli, cu oameni care ți-ar putea cere ajutorul financiar sau cu facturi numeroase care ar sosi la tine. Dintre acestea, s-ar putea ca doar unele să fie justificate; din fericire, a doua jumătate a zilei s-ar anunța a fi mai bună, iar seara s-ar putea dovedi chiar foarte plăcută.

CAPRICORN S-ar putea să nu te simți tocmai în apele tale astăzi, cel mai probabil din cauză că, pe plan sentimental, s-ar apropia momentul unor discuții importante. Cum ți-ar putea fi destul de greu să te concentrezi, ar fi ideal să încerci să amâni orice sarcină pe care o poți lăsa pe altădată. Planurile pe care ai reuși să le conturezi astăzi ar putea aduce rezultate bune în viitor, iar stelele par să ofere un moment de claritate; prin urmare, ar fi benefic să comunici deschis cu prietenii. Probabil vei avea parte de vești bune și vei face unele planuri de distracție, dar s-ar recomanda să eviți locurile foarte aglomerate și spațiile largi unde este curent, poți fi sensibil.

VĂRSĂTOR S-ar putea să ai tendința de a nu analiza sau aprofunda evenimentele decât atunci când este deja prea târziu. Acest obicei te-ar putea face să suferi nejustificat și inutil pe plan sentimental, așa că astăzi ar putea fi indicat să încerci să fii ceva mai subtil. S-ar părea că se continuă o situație din zilele trecute: o anumită hotărâre luată anterior ar putea să nu se mai dovedească a fi cea mai potrivită, iar acum probabil încerci să găsești niște soluții convenabile, mai ales că influența lui Saturn și Jupiter ar putea lăsa situația într-o stare de suspensie sau doar cu o rezolvare parțială. Ar fi foarte important să-ți controlezi tendințele extravagante, cu precădere în privința distracțiilor costisitoare și a cheltuielilor.

PEŞTI S-ar putea ca „politica struțului” să fie o strategie bună, dar numai dacă ai fi cu adevărat un struț! În ziua de astăzi, probabil că nu poți alege să stai deoparte de agitația lumii, decât dacă ai alege calea unui pustnic. Ar fi mai bine să încerci să-ți aliniezi interesele personale cu ritmul general al vieții. Totuși, s-ar recomanda evitarea oricăror schimbări bruște de direcție, fie că este vorba despre viața personală, despre afaceri, dragoste sau chiar în timp ce conduci pe șosea. S-ar părea că horoscopul te îndeamnă să te întorci cumva la rădăcinile tale, în trecut, pentru a putea găsi explicațiile și soluțiile necesare situației din prezent.